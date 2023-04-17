10 самых дерзких похищений людей

Статистика Министерства внутренних дел России удручающая: ежедневно без вести в стране исчезает 13 детей. И это только несовершеннолетние. Если прибавить взрослых жертв, цифра многократно увеличится. Истории заканчиваются по-разному. Не всем удаётся освободиться. И наша десятка самых жестоких похищений тому подтверждение.
Магнат попал в плен из-за денег
Рано утром в феврале 1960 года Адольф Курс поцеловал жену и сел в служебный автомобиль. Опрятный сорокалетний мужчина не подозревал, что супругу видит в последний раз. Он не появился на заводе, куда должен был приехать. С того момента больше никто не видел Адольфа живым. Начались усиленные поиски мужчины. Ситуация осложнялась тем, что Адольф был наследником крупной пивной корпорации. Его исчезновение превратилось в громкий скандал. Через семь месяцев в безлюдном лесу нашли странные лохмотья. Следствие установило, что лоскуты одежды и фрагменты тела, в частности найденные зубы, принадлежали Адольфу. Как выяснилось позже, похитители намеревались потребовать выкуп. Однако полиция слишком близко подобралась к ним. В итоге преступники избавились от жертвы, а тело бросили в лесу, на растерзание койотам.
Похищение людей с целью выкупа
В 1975 году Британия содрогнулась от поистине дерзкого преступления. Бандит похитил 17-летнюю Лесли Уиттл прямо из её постели. Вскоре семья получила письмо. Похититель, которым оказался строитель-неудачник Дональд Нельсон, требовал от родителей 50 тысяч фунтов. Дональд отлично знал, что не так давно глава семейства получил солидное наследство. Родители пошли на сделку. Но в последний момент вмешалась полиция. Дональд почувствовал неладное во время передачи денег и скрылся. С девочкой он поступил жестоко: просто оставил её в канализационной шахте, связанную. На свободу ей выбраться не удалось. Она скончалась прямо в шахте от истощения через несколько дней.
Как попадают в плен за убеждения
Некоторые похищения — чисто политический жест. Моро Альдо — итальянский новатор и гуманист, который не смог противостоять жестокой мафии. За свои идеи он был похищен среди бела дня. Альдо направлялся на заседание парламента на служебном автомобиле. Преступники заблокировали проезд и выкрали политика, застрелив при этом телохранителя. В плену у террористов Альдо провёл 54 дня. По всему городу его искали 35 тысяч карабинеров, но не могли найти. Мафия отлично позаботилась о сохранности итальянского политика. Почти каждый день Альдо слал своим коллегам письма с просьбой выполнить требования террористов. Однако парламентарии были непреклонны. В последние дни заточения Альдо уже не ел, был сломлен и психологически, и физически. На 54 день его нашли в багажнике машины. Тело пересекала автоматная очередь. Таким образом «Народный суд» приговорил политика к казни и привёл приговор в исполнение.
Восемь долгих лет в заложниках
В марте десятилетняя Наташа Кампуш вернулась из приятной поездки с отцом. Каникулы подходили к концу. В один из учебных дней она вышла из дома и исчезла. Случайные свидетели сообщили, что видели, как девочку грубо затолкали в микроавтобус. Несмотря на показания, полиция не смогла выйти на след преступника. Однако полицейские даже не подозревали, что во время очередного рейда обыскали машину похитителя. Просто никто не обратил на микроавтобус внимания. После похищения обычный техник Вольфганг Приклопиль привёз Наташу домой и закрыл в крохотной комнате. Помещение находилось на глубине трёх метров и было звуконепроницаемым. Девочка провела в плену восемь лет. Со временем Приклопиль обустроил её жильё: поставил мебель, привёз журналов. Сначала он не выпускал девочку, однако потом разрешил выходить наружу. В один из дней Приклопиль потерял бдительность, и Кампуш сбежала. Осознав, что жертва улизнула и полиция вышла на его след, техник бросился под поезд.
Вопиющий пример похищения людей государством
Мордехая Вануну похитили за государственную измену. Израильский техник-ядерщик в 1986 году дал сенсационное интервью. Он фактически раскрыл ядерные планы Израиля. Однако до того, как американское издание опубликовало материал, Вануну исчез. Власти шесть недель наотрез отрицали свою причастность. Однако однажды мужчине удалось обратить на себя внимание журналистов. Во время транспортировки, о которой пресса откуда-то прознала, Вануну приложил к стеклу руку. На ладони он написал своё имя, номер рейса, дату и время вылета. Мужчину освободили, но тут же обвинили в шпионаже и приговорили к 18 годам лишения свободы. Интересно, что за пределами Израиля к Вануну относятся как к герою.
Девушку взял в заложники сосед
В 1990 году в Японии при странных обстоятельствах исчезла девятилетняя Фусако Сано. Похититель, которым оказался 28-летний Нобуйуки Сато, не строил для Фусако специальных подвалов. Он держал девочку в своей комнате на втором этаже. Помимо него в доме ещё жила мать. Первые несколько месяцев мужчина связывал девочку. Кроме того, он частенько воспитывал её с помощью электрошокера. В конце концов девочка сломалась. Она оставила попытки сбежать, так как была обессилена и напугана. Неладное заподозрила мать Сато. Правда, с момента похищения тогда уже прошло девять лет. Она пожаловалась в полицию на агрессивное поведение сына. Во время обыска обнаружили истощённого подростка. При этом полицейская станция располагалась в двухстах метрах от дома Сато.
Справедливое наказание за похищение человека
Одиннадцатилетнего Шона Хорнбек, а похититель приметил во дворе. Обманом он завлёк мальчика в дом. В плену у преступника Шон провёл четыре года. Первые несколько месяцев руки мальчика были постоянно связаны, а рот заклеен скотчем. Майкл Девлин младший — похититель Шона — постоянно избивал ребёнка. Более того, он заставил мальчика взять свою фамилию. Нашли Шона случайно. Преступник притащил ещё одного ребёнка. Странный грузовик заметили соседи и вызвали полицию. Общий срок Девлина младшего составил 1850 лет.
Похищение человека на трассе
В 1977 году пропала двадцатилетняя Коллин Стен. Родители сначала подумали, что она влюбилась или попала в секту. На самом деле, Коллин семь лет провела в плену у маньяка. Началось всё с того, что она села не в ту машину. Девушка автостопом добиралась до другого штата. Семья, которая предложила подвезти, подозрений не вызвала. Скорее всего потому, что в салоне сидели милая женщина, обаятельный мужчина и годовалый ребёнок. Семь лет похититель держал Коллин у себя дома. Спала девушка в деревянной коробке прямо под кроватью похитителя. При этом жена маньяка спокойно относилась к зверствам. Однако именно она освободила девушку. Через семь лет после похищения жена маньяка открыла двери и помогла Коллин сбежать. Предположительно, из ревности.
Реальные истории похищения людей, в которые не верится
В 2009 году после 18 лет отсутствия обнаружилась похищенная Джейси Дугард. Украли девочку прямо на глазах у отца. Подъехали и запихнули в микроавтобус. Нашли девочку случайно. В один из университетов наведалась странная семейка: два супруга и два ребёнка. При этом жена выглядела весьма забито. Расследование установило, что женщина — та самая пропавшая Джейси. Похититель долго держал её взаперти, сломал волю и впоследствии женился на ней.
Похищение людей в России
В начале двухтысячных годов две девушки пропали в России. Четырнадцатилетняя Катя Мамонтова и семнадцатилетняя Лена Самохина не вернулись с дискотеки. Оказалось, что девушек обманом привела к Виктору Мохову его подельница. Почти четыре года девушки провели в комнате-бункере с двухъярусной кроватью и санузлом в виде ведра. Сбежали по счастливой случайности. Осмелев, Мохов потребовал, чтобы одна из девушек помогла затащить в бункер новую жертву. Вместо этого пленница передала потенциальной жертве записку. Через несколько дней приехала полиция.
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