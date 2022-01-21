Одни среди врагов: Знаменитые разведчики на киноэкране и их прототипы в жизни
Фильмы о разведчиках пользуются особой популярностью у разных поколений зрителей. Но, переживая за своих любимых героев, не все задумываются о том, есть ли у них прототипы в реальной жизни и насколько достоверны события, показанные в фильме.
«Подвиг разведчика», 1947 год
Одним из таких фильмов стал «Подвиг разведчика», снятый почти сразу после войны в 1947 году. И не было, наверно, тогда в стране ни одного человека, который бы не видел этот фильм. А Павел Кадочников, блистательно сыгравший роль Алексея Федотова, сразу стал звездой экрана.
Хотя сегодняшнему зрителю фильм, скорее всего, покажется чересчур наивным и во многом надуманным. Но на самом деле он снят на основе реальных событий. Советский разведчик, выдающий себя за немца Генриха Эккерта, работает на оккупированной территории, в Виннице, и добывает очень важные сведения.
Пошла в народ и стала крылатой фраза, используемая разведчиком в качестве пароля: «У вас продаётся славянский шкаф?». Запоминается и тост, который произносит Алексей Федотов в самом логове у немцев - «За нашу победу!».
Прототипом же главного героя этого фильма стал человек-легенда, знаменитый разведчик Николай Кузнецов.
Николай Кузнецов - человек-легенда
Уже со школьных лет у юноши отмечались большие способности к изучению языков – некоторые он изучал самостоятельно, а немецкий – с учительницей, без труда освоив шесть диалектов этого языка. Вскоре Николая пригласили в Москву и стали готовить из него разведчика-нелегала для работы за границей. Этот паренек из сибирской глубинки идеально подходил для такой работы – помимо свободного владения иностранными языками, своим внешним видом он напоминал немецкого аристократа.
Но все планы нарушила война. В первые же дни Кузнецов подал рапорт об отправке его на фронт. Однако командование посчитало, что со своим безукоризненным знанием немецкого языка он будет более полезен, работая в тылу врага. И его забрасывают в тыл по документам погибшего немецкого офицера Зиберта, с которым у Николая оказалось много общего – рост, размер обуви, группа крови… Для того, чтобы он мог быстрее освоиться в новой роли, его на три месяца отправили в лагерь для немецких военнопленных, проживал он там в офицерском бараке.
В июле 1942 его отправили на оккупированную территорию с важным заданием по уничтожению крупных чиновников рейхскомиссариата Украины. В ноябре 1943 года Кузнецову удалось захватить и ликвидировать командующего восточными армиями особого назначения «Остгруппен» генерала фон Ильгена.
Кроме того, Кузнецову удалось добыть и отправить в Москву несколько очень ценных сведений - о расположении ставки Гитлера в Виннице, о готовящемся генеральном наступлении вермахта в районе Курской дуги и другие.
Но если в фильме для разведчика Федотова все заканчивается хорошо, он остается жив, то Кузнецов погиб в 1944 году подо Львовом от рук украинских националистов.
«Майор Вихрь», 1967 год
В 1967 году был экранизирован роман Юлиана Семенова, в котором он описывал историю советской разведгруппы, заброшенной в Польшу для того, чтобы не допустить уничтожения Кракова фашистами. Роль интеллигентного и бесстрашного разведчика очень талантливо сыграл Вадим Бероев.
Но конкретного прототипа у этого разведчика не было, его образ является собирательным. Дело в том, что на выполнение этого ответственного задания были направлены две разведгруппы, одной из которых руководил Евгений Березняк, а другой - Алексей Ботян. На основе их воспоминаний и строился сюжет и эпизоды фильма.
Что касается внешности и характера «Майора Вихря», то здесь прототипом послужил друг Юлиана Семенова Овидий Горчаков, тоже знаменитый разведчик и, к тому же, писатель.
Овидий Горчаков
В 1941 году Овидию исполнилось 17 лет и его призвали на фронт, определив в разведывательно-диверсионную школу. Немного подучили и через год уже забросили юного разведчика в немецкий тыл. Вскоре Овидий уже сам командовал диверсионно-разведывательными группами, действующими в немецком тылу в Белоруссии, Польше и Германии, в общей сложности его вместе с группой забрасывали к немцам пять раз.
Хотя в фильме майор «Вихрь» погибает, его прототипы Евгений Березняк и Алексей Ботян остались живы. Но об их подвиге узнали лишь в XXI веке, когда разведчикам наконец-то вручили награды за спасение Кракова.
«Щит и меч», 1968 год
В 1968 году по роману Вадима Кожевникова «Щит и меч» был снят увлекательный одноименный фильм о разведчиках, ставший культовым. В нем прозвучала полюбившаяся всем песня «С чего начинается родина» композитора В. Баснера и поэта М. Матусовского. Порадовали своей игрой и молодые актеры Олег Янковский (Генрих Шварцкопф) и Станислав Любшин (советский разведчик Александр Белов - Йоган Вайс).
Прототипом советского разведчика в исполнении Любшина стал Александр Святогоров, о котором долгое время почти никто не знал.
Святогоров руководил диверсионно-разведывательным отрядом, успешно проводившим крупно-масштабные операции. В частности, они ликвидировали верхушку Люблинского гестапо в Польше и личного представителя адмирала Канариса - Вальтера Файленгауэра, военного коменданта Харькова генерала Георга фон Брауна, а также Степана Бандеру.
Есть еще одна версия насчет прототипа – возможно, образ Белова Вадим Кожевников списал с Рудольфа Абеля, что отражено в имени разведчика (Александр Белов – Абель).
«Адъютант его превосходительства», 1969 год
Прототипом Павла Кольцова в этом замечательном фильме является Павел Макаров, адъютант генерала Май-Маевского, командующего армией. Судьба его отмечена и взлётами, и падениями, а в биографии много спорного и неизвестного.
Когда началась гражданская война, Павел Макаров перешел к красным, но вскоре попал к белым, где его зачислили в Добровольческую армию. Благодаря своим способностям располагать к себе людей, вскоре стал личным адъютантом командующего армией генерала Май-Маевского.
Но никакой подпольной работы в то время он не вел, хотя точно это до сих пор не установлено. Тем не менее, Макарова заподозрили в связях с большевиками, и ему пришлось бежать. Примкнув к «зелёным», сражался с белыми, награду получил от красных… В дальнейшем опять примкнул к красным, начал работать в ЧК. О своей службе адъютантом написал книгу, в которой представил себя разведчиком-чекистом и снова всех запутал. Поди разберись с ним – разведчик или авантюрист…
«Семнадцать мгновений весны», 1973 год
Самым известным и всеми любимым советским экранным разведчиком, несомненно, является штандартенфюрер фон Штирлиц. И как раз у него реального прототипа и нет, его образ создан писателем Юлианом Семеновым на основе анализа многих материалов. В итоге получился собирательный образ разведчика.
Многие факты и ситуации в фильме совпадают с биографией гауптштурмфюрера СС Вилли Лемана (псевдоним «Брайтенбах»), сотрудника гестапо, который еще с 1929 года добровольно начал сотрудничать с советской разведкой, передавая в СССР очень ценную информацию технического характера.
Вычислили Лемана после того, как его радист проговорился во время операции, под наркозом, и врачи сообщили об этом в гестапо. В конце 1942 года Лемана арестовали и вскоре расстреляли.
Вариант «Омега», 1975 год
Психологическая игра с участием двух достойных соперников - советского разведчика Сергея Скорина (Олег Даль) и немецкого аристократа Шлоссера (Игорь Васильев).
Прототипом Сергея Скорина был талантливый разведчик Анатолий Маркович Гуревич, больше известный под псевдонимом Винсент Сьерра, или Кент... Попав в лапы гестапо, сумел выбраться оттуда живым. И, завербовав одного из руководителей германской тайной полиции и еще нескольких немецких контрразведчиков, в июне 1945 года прилетел вместе с ними и совершенно секретными документами домой, в Москву.
И вполне предсказуемо прямо с самолета его отправили в СМЕРШ, так ему аукнулось пребывание в гестапо. И началось – издевательства, пытки, унижения. Но страшнее всего для него было то, что все считали его предателем. Лишь спустя 45 лет, в 1991 году, все обвинения с него сняли.
«Мёртвый сезон», 1968 год
Этот фильм - о работе разведчиков в условиях «холодной войны».
Прототипом Ладейникова стал разведчик Конан Молодый. В конце 50-х-начале 60-х годов он работал в Великобритании, успевая одновременно заниматься и сбором разведданных и бизнесом. Как бизнесмен, Молодый зарабатывал крупные суммы денег, которые уходили на нужды разведки. Дела в бизнесе у него шли настолько хорошо, что его отметила даже королева Великобритании, пожаловав ему титул рыцаря «за большие успехи в развитии предпринимательской деятельности на благо Соединённого Королевства».
Исполнитель роли разведчика Ладейникова в фильме «Мертвый сезон» Донатас Банионис...
... и его реальный прототип разведчик Конон Молодый
«Разведчик всегда один среди врагов. Почти один… Годы он — среди чужих. Изображает другого человека, ходит по краешку обрыва. Говорит не то, что чувствует и думает» Николай Леонов, Юрий Костров - Вариант "Омега"
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