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5 автомобилей, которые нашли своих поклонников, несмотря на странный дизайн


5 автомобилей, которые нашли своих поклонников, несмотря на странный дизайн

Когда автомобилей стал создаваться множеством производителей, то для продвижения своих моделей каждый из концернов старался привлечь покупателей не только за счёт технических характеристик, но и дизайна. Впрочем, этот механизм иногда давал сбои - порой самые красивые машины не удовлетворяли потребителей своими возможностями, а иногда бывает наоборот, когда модели не отличаются особенно эстетичным внешним видом, однако оказались довольно популярными на рынке. Вашему вниманию 5 автомобилей, которые нашли своих поклонников несмотря на странный дизайн.

1. Lancia Fulvia Sport Zagato


Необычная, но популярная машина. /Фото: truck1-pl.com

Необычная, но популярная машина. /Фото: truck1-pl.com

 

Модель Lancia Fulvia Sport Zagato и водители, и критики считали весьма достойным автомобилем, причём чаще всего выделяли именно двухместную модификацию. И тот факт, что внешний вид этого автомобиля был не особы привлекательным, совершенно не отпугивал потенциальных потребителей: многие даже шутили, что его дизайн не позволит потерять свою машины среди других даже не самой большой стоянке.

2. Edsel Corsair


Одна из самых противоречивых автомобильных моделей. /Фото: motortrend.com

Одна из самых противоречивых автомобильных моделей. /Фото: motortrend.com

 




Несмотря на то, что в середине прошлого столетия дизайн большинства автомобилей отличался грациозностью и броскими деталями, однако это нельзя сказать, модель Edsel Corsair входит в этот перечень. Решётка радиатора была настолько странной, что неоднозначные комментарии относительно того, какие ассоциации она вызывает, появляются до сих пор.

3. Subaru SVX


Яркий пример необычного дизайна для своего времени. /Фото: motortrend.com

Яркий пример необычного дизайна для своего времени. /Фото: motortrend.com

 

Автомобильный концерн Subaru в принципе на протяжении долгого времени считается чуть ли не флагманом в создании необычных дизайнов у своих автомобилей. Однако и среди них можно найти те, которые выделялись какими-либо своими фишками. А чаще всего образцом нетривиального внешнего вида своего времени называется модель SVX, в которой был использован свой коронный элемент, именуемым «окном в окне».

4. Stout Scarab


Машина, на дизайн которого реагировали уж слишком по-разному. /Фото: pinterest.com

Машина, на дизайн которого реагировали уж слишком по-разному. /Фото: pinterest.com

 

Данный минивэн имел странную историю принятия на рынке. Определяли его к весьма посредственную модель, которая вполне имела право на жизнь, однако уж слишком многих автомобилистов откровенно отпугивал её дизайн. Отдалённо похожая на космическую капсулу, Stout Scarab одни называли нелепой машиной, а других называли дизайн чуть ли не идеальным. Но сегодня все больше склоняются ко второму мнению - модель отличалась неплохими характеристиками по аэродинамике и рядом новаторских решений на то время.

5. Citroen SM


Машина, странный дизайн которой оценили спустя годы. /Фото: topgear.com

Машина, странный дизайн которой оценили спустя годы. /Фото: topgear.com

 

Есть такие случаи в истории автомобилей, когда при выпуске машина, мягко говоря, не привлекала потребителей, а вот со временем она получила статус классики. Ярчайшим примером такого феномена является модель Citroen SM, ведь сегодня она множеством автолюбителей считается фантастически красивой машиной. И это при том, что обладает она весьма специфическим дизайном.

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5 автомобилей, которые нашли своих поклонников, несмотря на странный дизайн

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5 автомобилей, которые нашли своих поклонников, несмотря на странный дизайнПодписаться на мой Instagram
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