Когда автомобилей стал создаваться множеством производителей, то для продвижения своих моделей каждый из концернов старался привлечь покупателей не только за счёт технических характеристик, но и дизайна. Впрочем, этот механизм иногда давал сбои - порой самые красивые машины не удовлетворяли потребителей своими возможностями, а иногда бывает наоборот, когда модели не отличаются особенно эстетичным внешним видом, однако оказались довольно популярными на рынке. Вашему вниманию 5 автомобилей, которые нашли своих поклонников несмотря на странный дизайн.
1. Lancia Fulvia Sport Zagato
Необычная, но популярная машина. /Фото: truck1-pl.com
Модель Lancia Fulvia Sport Zagato и водители, и критики считали весьма достойным автомобилем, причём чаще всего выделяли именно двухместную модификацию. И тот факт, что внешний вид этого автомобиля был не особы привлекательным, совершенно не отпугивал потенциальных потребителей: многие даже шутили, что его дизайн не позволит потерять свою машины среди других даже не самой большой стоянке.
2. Edsel Corsair
Одна из самых противоречивых автомобильных моделей. /Фото: motortrend.com
Несмотря на то, что в середине прошлого столетия дизайн большинства автомобилей отличался грациозностью и броскими деталями, однако это нельзя сказать, модель Edsel Corsair входит в этот перечень. Решётка радиатора была настолько странной, что неоднозначные комментарии относительно того, какие ассоциации она вызывает, появляются до сих пор.
3. Subaru SVX
Яркий пример необычного дизайна для своего времени. /Фото: motortrend.com
Автомобильный концерн Subaru в принципе на протяжении долгого времени считается чуть ли не флагманом в создании необычных дизайнов у своих автомобилей. Однако и среди них можно найти те, которые выделялись какими-либо своими фишками. А чаще всего образцом нетривиального внешнего вида своего времени называется модель SVX, в которой был использован свой коронный элемент, именуемым «окном в окне».
4. Stout Scarab
Машина, на дизайн которого реагировали уж слишком по-разному. /Фото: pinterest.com
Данный минивэн имел странную историю принятия на рынке. Определяли его к весьма посредственную модель, которая вполне имела право на жизнь, однако уж слишком многих автомобилистов откровенно отпугивал её дизайн. Отдалённо похожая на космическую капсулу, Stout Scarab одни называли нелепой машиной, а других называли дизайн чуть ли не идеальным. Но сегодня все больше склоняются ко второму мнению - модель отличалась неплохими характеристиками по аэродинамике и рядом новаторских решений на то время.
5. Citroen SM
Машина, странный дизайн которой оценили спустя годы. /Фото: topgear.com
Есть такие случаи в истории автомобилей, когда при выпуске машина, мягко говоря, не привлекала потребителей, а вот со временем она получила статус классики. Ярчайшим примером такого феномена является модель Citroen SM, ведь сегодня она множеством автолюбителей считается фантастически красивой машиной. И это при том, что обладает она весьма специфическим дизайном.
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