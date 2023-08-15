5 автомобилей, которые нашли своих поклонников, несмотря на странный дизайн

1. Lancia Fulvia Sport Zagato

Необычная, но популярная машина. /Фото: truck1-pl.com

2. Edsel Corsair

Одна из самых противоречивых автомобильных моделей. /Фото: motortrend.com







3. Subaru SVX

Яркий пример необычного дизайна для своего времени. /Фото: motortrend.com

4. Stout Scarab

Машина, на дизайн которого реагировали уж слишком по-разному. /Фото: pinterest.com

5. Citroen SM

Машина, странный дизайн которой оценили спустя годы. /Фото: topgear.com