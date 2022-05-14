Серьезная опасность для глаз

Глаза — очень тонкий орган чувств, о котором мы никогда не задумываемся, пока не станет слишком поздно. Зато первые же неприятности с глазами вызывают панику. Еще бы, кому понравится перспектива лишиться зрения! На удивление, большинство из нас ежедневно подвергает свои глаза серьезной и неприятной нагрузке. Ключ ко здоровью же кроется лишь в стандартном уходе, ничего сложного в этом нет. Не подвергайте себя ненужной опасности: исключите из своего образа жизни вот эти семь самых неприятных для глаз привычек.









Спать в линзах

Пропускать профилактику

Сидеть все время в тепле

Пренебрегать очками

Читать лежа

Курить

Не гулять