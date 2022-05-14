Серьезная опасность для глаз

Глаза — очень тонкий орган чувств, о котором мы никогда не задумываемся, пока не станет слишком поздно. Зато первые же неприятности с глазами вызывают панику. Еще бы, кому понравится перспектива лишиться зрения! На удивление, большинство из нас ежедневно подвергает свои глаза серьезной и неприятной нагрузке. Ключ ко здоровью же кроется лишь в стандартном уходе, ничего сложного в этом нет. Не подвергайте себя ненужной опасности: исключите из своего образа жизни вот эти семь самых неприятных для глаз привычек.
Спать в линзах
Спать в контактных линзах вредно. Даже специальные ночные линзы блокируют доступ кислорода к роговицы, что часто приводит к инфекциям и даже язвам. Врачи советую снимать линзы и при коротком дневном отдыхе.
Пропускать профилактику
Очень мало людей дают себе труд проверять зрение ежегодно. И совершенно зря: даже отличное от природы зрение вполне может испортиться с возрастом, тем более, что предпосылок к этому в современном мире предостаточно. Медики рекомендуют устраивать профилактические осмотры как минимум раз в год.
Сидеть все время в тепле
Обращали внимание, как неприятно глазам в помещении торговых центров? Это потому, что воздух там очень сухой. Зимой то же самое происходит у вас дома: из-за работы отопительных приборов защитный слой жидкости в глазах испаряется.
Пренебрегать очками
Солнечные очки нужны даже зимой. Ну и что, что холод? Отраженные от снега солнечные лучи еще более опасны и вполне способны вызвать ожог роговицы, рак кожи и катаракту.
Читать лежа
Да, этот знакомый многим с детства факт и в самом деле имеет научное обоснование. При чтении лежа мышцы глазного дна напрягаются больше и под непривычным углом, что приводит к быстрому развитию близорукости.
Курить
Совсем недавно врачи выяснили, что курение представляет серьезную опасность не только для легких, но и для зрения. Дело в том, что курение повышает риск дегенерации желтого пятна и да, от этого вполне возможно ослепнуть.
Не гулять
Старайтесь выходить на прогулку ежедневно. Исследование группы офтальмологов из Корнуэлла показало, что близорукость быстрее развивается у тех, кто постоянно сидит дома. Не ленитесь!
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