10 научных тайн и интереснейших гипотез, с ними связанных

Золотая скалка из Иерусалима и другие неразгаданные тайны.
Современный мир буквально переполнен тайнами, многие из которых веками остаются неразгаданными. В нашем обзоре речь пойдет о тайнах, по поводу которых недавно были выдвинуты весьма убедительные, хотя пока и недоказанные, теории.
1. Таинственные огни Цереры
Огни планеты Церера.
Когда космический корабль НАСА "Dawn" приблизился к карликовой планете Церера, ему удалось снять несколько очень загадочных фотографий. На одной из них были найдены аномально яркие пятна внутри кратера шириной 80 километров. Многие сразу же посчитали эти изображения свидетельством существования инопланетной цивилизации.
В течение нескольких месяцев ученые НАСА безуспешно пытались разгадать загадку этих таинственных ярких пятен. В конце 2015 года было опубликовано исследование, в котором утверждалось, что эти пятна являются солью, а если быть точнее - гидратированным сульфатом магния, пятна которого выделяются на темном фоне Цереры.
2. Уинсорский гул
Шумы Вселенной.
Таинственные шумы, подобные тому, которые можно услышать в канадском Уинсоре, можно встретить по всему миру. Эти шумы часто звучат как двигатель, работающий на холостом ходу, или гудение холодильника. После недавнего исследования, канадцы заявили, что они нашли источник таинственного шума. Якобы гул исходит от металлургического завода на соседнем острове Цуг в Детройте, штат Мичиган. Прерывистый шум может исходить от одного конкретного станка или может быть комбинацией работы различных машин, которые производят шум только при каких-то конкретных условиях.
3. Древняя реликвия
Золотая скалка из Иерусалима.
В 2015 году кладбищенский сторож в Иерусалиме нашел какой-то странный объект в форме скалки, который был сделан из металла. Изначально он посчитал, что нашел бомбу и вызвал саперов. После подрыва объекта, загадочный артефакт остался невредимым и его отправили на исследование. Обнаружилось, что он был сделан из твердого металла и покрыт 24-каратным золотом. В течение года его происхождение и назначение оставалось загадкой, пока некий Мика Барак не предположил, что это жезл Исиды, который обычно использовался для "получения энергии исцеления от этой богини".
4. Навигация акул
Навигация акул[
Океан просто огромен, но акулы каким-то странным способом умудряются с поразительной точностью ориентироваться в нем. К примеру, большие белые акулы часто плавают между Гавайями и Калифорнией, а сельдевые акулы регулярно плавают с Аляски в субтропическую часть Тихого океана. Как им это удается, до сих пор оставалось загадкой.
Недавно ученые заявили, что им удалось, наконец, решить тайну. Они протестировали теорию, что акулы ориентируются по запаху. Подопытным акулам были прикреплены следящие устройства, а половине из них вставили в ноздри ватные тампоны. Акулы, у которых не было ваты в носу, легко нашли путь домой, а остальные были дезориентированы.
5. Самолет Амелии Эрхарт
Амелия Эрхарт.
Амелия Эрхарт — один из самых известных женщин-авиаторов в истории. 2 июля 1937 года она исчезла во время попытки облететь вокруг экватора. С тех пор ее таинственное исчезновение оставалось загадкой и послужило вдохновением для множества теорий. В 2014 году исследователи Международной группы восстановления исторических самолетов случайно наткнулись на кусок обшивки алюминиевого самолета на необитаемом острове Никумароро.
В настоящее время считается, что алюминиевый лист почти наверняка принадлежит двухмоторному самолету Эрхарт "Lockheed Electra". Некоторые ученые предполагают, что у Эрхарт и ее штурмана закончилось топливо и они были вынуждены приземлиться на Никумароро, где и провели остаток жизни.
6. Разгадка чаошифра
После смерти Бирна Американская криптографическая ассоциация связалась с его сыном, чтобы тот раскрыл тайны своего отца, однако сын отказался. Шифр продолжал оставаться загадкой, пока Патрисия Бирн, вдова сына Джона Бирна, наконец, не открыла тайну в 2010 году. Механизм содержал два круга с нанесенными на наружные края всеми буквами алфавита. Правый круг (с обычным текстом) вращался по часовой стрелке, а левый (с шифрованным текстом) — против часовой стрелки. Без самой машины шифр было невозможно разгадать, а никто не знал ее конструкцию.
7. Bloop
Bloop - неизвестные звуки под водой.
Летом 1997 года Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) записало несколько чрезвычайно странных низкочастотных звуков под водой. "Bloop", как назвали этот звук, полностью поставил в тупик ученых. Д-р Кристофер Фокс из NOAA заявил, что этот звук явно не техногенного или геологического происхождения.
Он также не мог принадлежать животному, поскольку он был в несколько раз громче, чем самый громкий шум, издаваемый известными животными. В 2012 году NOAA, наконец, выдвинула реалистичную гипотезу — это был шум раскалывающихся крупных айсбергов.
8. Круги фей в пустыне Намиб
Волшеюные круги в пустене.
Появление так называемых "волшебных кругов" в пустыне Намиб приводило в тупик ученых в течение многих лет. Норберт Юргенс считает, что причиной их возникновения являются термиты. В своей работе, опубликованной в журнале Science, Юргенс заявил, что круги образуются, когда местные песчаные термиты Psammotermes allocerus уничтожают растительность, которая начинает расти после ливней.
9. "Странные животные" Дарвина
Эти странные животные.
Когда Чарльз Дарвин путешествовал по всему миру, чтобы подтвердить свои идеи эволюции, он наткнулся на окаменелости нескольких странных существ, которые, казалось, не поддаются объяснению. Это были окаменелости макраухении и токсодона. Макраухения напоминала короткого безгорбого верблюда с небольшим хоботом, как у слона. Токсодон имел тело носорога, голову бегемота и зубы грызуна.
Тайна была разгадана совсем недавно, ведь ученые не были в состоянии проанализировать ископаемый ДНК. Вместо того, они проанализировали образцы коллагена у различных млекопитающих, как живых, так и вымерших. Выяснилось, что эти "странные животные" принадлежали к группе южноамериканских копытных, которые жили около 60 миллионов лет назад и полностью исчезли 12000 лет назад.
10. Сигнал "Wow!"
Wow!
В 1977 году радиотелескоп в Огайо обнаружил неожиданный мощнейший радиосигнал, который был в 30 раз сильнее, чем обычный радиофон. Аномалия продолжалась в течение 72 секунд и была настолько шокирующей, что астрором Джерри Эйман, который тогда работал на радиотелескопе "Большое ухо", написал на полях распечатки "Wow!" (Вау!). Многие считали, что это было доказательством внеземной жизни.
В этом году ученые заявили, что таинственный сигнал был получен из-за образования облака газообразного водорода, которое оставили две кометы, пролетевшие мимо Земли. Кометы должны пройти через ту же область 25 января 2017 года, поэтому исследователи смогут проверить, было ли это настоящей причиной сигнала.
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