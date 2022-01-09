Этнографические диковинки: 12 ритуальных костюмов коренных жителей Америки

Индейцы - коренные жители Америки. Фотографии Эдварда Шериффа Кертиса
Эдвард Шерифф Кертис (Edward Sheriff Curtis) – американский фотограф, который рассказал миру о быте и традициях индейцев. Более тридцати лет он работал над серией этнографических снимков. Кертису удалось сделать тысячи снимков, и среди них есть 12, которые особенно колоритны. На них запечатлены ритуальные костюмы индейцев, которые символизируют образы местных божеств.
Принцесса Анджелина
В 1895 году Эдвард Кертис познакомился с принцессой Анджелиной, дочерью Сиэтла, предводителя племени индейцев, в честь которого спустя годы был назван одноименный город. Анджелина в то время едва сводила концы с концами, поскольку была единственной из своего племени, кто отказался уезжать в резервацию с того места, где исконно проживали ее предки. Чтобы заработать на жизнь, она торговала плетеными корзинами. Кертис предложил своей модели позировать за вознаграждение по 1 доллару за снимок, и она охотно согласилась.
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Опасная вещь
Горбатый бог. Костюм божества плодородия и урожая
Снимки Анджелины оказались настолько колоритны, что Эдвард Кертис тут же получил одобрение со стороны Рузвельта, и занялся созданием галереи портретов американских индейцев. Всего он познакомился с жизнью 80 племен, сделал более 40 тысяч документальных фотографий. Подготовленное им двадцатитомное издание The North American Indian стало фундаментальным исследованием о жизни индейцев.
Конечно, работа Кертиса была далека от тех стандартов фотожурналистики, которые существуют сегодня. Он делал постановочные фотографии в студии, старался убирать все "лишнее" даже тогда, когда индейцы в быту пользовались современными изобретениями человечества. Кертису хотелось экзотики, для него индейцы были исчезающим народом, поэтому он пытался запечатлеть все, что было у них аутентичным.
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Воплощение женского божества
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Индейцы - коренные жители Америки. Фотографии Эдварда Шериффа Кертиса
Дух воды, оберегает индейцев от гибели в реке
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