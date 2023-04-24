Как почувствовать себя ковбоем: На аукцион выставили точную копию американского города XIX века

Кажется, что ты в XIX веке.

Здесь есть даже кладбище.

Кажется, что из-за угла сейчас выскочит ковбой.

Все вывески владелец этого участка и создатель города нарисовал сам.

Купить этот город и стать его хозяином может любой. Были бы деньги .

В этот рпоект вложено много сил. Наверное, поэтому в городе всё смотрится очень реалистично.

Дикое и пустынное, но очень романтичное место.