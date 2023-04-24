Как почувствовать себя ковбоем: На аукцион выставили точную копию американского города XIX века

У любого поклонника вестернов теперь есть возможность стать шерифом американского города XIX века – и не виртуально, а реально. Правда, для этого нужно заплатить около 1,7 млн. долларов (1,2, млн. фунтов). Именно за такую цену выставлен на продажу через Sotheby's город на Диком Западе. Точнее, его копия. Тут всё, как в реальном старом американском городке: отель, церковь, тюрьма, танцевальный и бильярдный залы, фотостудия и, конечно, парикмахерская...
Кажется, что ты в XIX веке.
Несмотря на то, что город Габриэлла был построен в нашем веке, здесь очень хорошо ощущается дух Старого Запада. Эта копия поселения выглядит так, будто ее перенесли в XXI столетие из 1880-х годов.
Площадь города – 23 га. Здесь построено в общей сложности 18 зданий, и все они – в стиле Америки позапрошлого века. Каждое строение имеет реалистичную атмосферу Дикого Запада века как внутри, так и снаружи.
Старомодная парикмахерская с антикварным креслом, дилижанс, бар со старинными напитками, магазин одежды с костюмами 1880-х годов – всё продумано и воплощено очень точно. В отличие от голливудских студий, фасады зданий здесь не фальшивые, и внутри всё детализировано так же скрупулезно, как и снаружи. Кстати, в этом поселении есть даже кладбище.
Здесь есть даже кладбище.
Этот самый большой и самый аутентичный западный город расположен в округе Катрон штата Нью-Мексико. Символично, что именно здесь в середине 1880-х годов жил знаменитый американский преступник и бывший ковбой Томас Кетчам (Блэк Джек), казненный в 1901 году за попытку ограбить поезд.
Кажется, что из-за угла сейчас выскочит ковбой.
В настоящее время город Габриэлла используется в качестве места съемок фильмов про Дикий Запад. Здесь также справляют свадьбы, устраивают вечеринки и фотосессии, проводят исторические реконструкции.
Все вывески владелец этого участка и создатель города нарисовал сам.
Город был создан с нуля неким Ларри Йамсом, купившим этот участок около 20 лет назад. Все здания он построил сам и собственноручно нарисовал каждую вывеску. Йамс живет неподалеку и готов продать Габриэллу тому, кто готов сохранить историю Старого Запада.
Купить этот город и стать его хозяином может любой. Были бы деньги.
В этот рпоект вложено много сил. Наверное, поэтому в городе всё смотрится очень реалистично.
На земле, которая окружает этот город, нет следов современной жизни. Это уникальное место: тут не проведены линии электропередач, не видно и не слышно пролетающих самолетов и вообще не слишком много признаков людского присутствия.
Между тем агент по торгам Sotheby's International Realty Дэвид Кордова отмечает, что в этот район уже начала инвестировать компания Netflix, рассматривая идею расширения своих студий в штате Нью-Мексико.
Дикое и пустынное, но очень романтичное место.
Кстати, Габриэлла – не первый воссозданный город Дикого Запада, выставленный на продажу. К примеру, в июне прошлого года продавалось подобное поселение, построенное в Новой Зеландии, а в 2018 году – в Калифорнии.
Текст: Анна Белова, фото: londondaily.com
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