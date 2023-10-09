6 фактов о взлёте и падении великой империи Тиграна II: переселение народов, предательство сына и др

О великих завоевателях известно очень много, но никто, пожалуй, не вызывает столько споров, как Тигран II. Да и вниманием на уроках истории он обделен. Однако известно, что в 70-х годах до нашей эры Тигран Великий (так его называли) был самым могущественным царем на территории всего Закавказья и Передней Азии. По площади его государство в несколько раз превосходило ту Армению, которая «досталась» ему при его восхождении не престол, и простиралось оно от Каспия до границ Иудеи. Приведем несколько интересных фактов о талантливом завоевателе.
1. Продал долины в обмен на свободу и царство
Восхождение на трон Тиграна II, внука основателя династии Арташесидов и Великой Армянской державы Арташеса I, произошло очень необычно.
Митридат II на древней монете.
В юности он жил в качестве заложника во дворце парфянского царя Митридата II. Этот царь в 105 году до нашей эры разгромил армян, и чтобы те не попытались взять реванш, забрал с собой в качестве заложника племянника армянского царя Артавазда – сына его родного брата. Мальчик вырос у Митридата во дворце. Когда Артазавад умер, на трон взошел его брат Тигран I, а после него править Арменией стал его сын и тёзка – тот самый бывший заложник. По одной из версий, он получил свободу от парфян и их «благословение» взойти на престол, отдав им за это 70 армянских долин (территория современного Ирана).
2. Мощный старт
Соседние могущественные государства, в том числе Рим, в тот момент были не в лучшем состоянии из-за смут (в Риме, например, назревала гражданская война). Этим и воспользовался Тигран II. В общем, его успехи – это удача, помноженная на амбициозность и талант военачальника.
Государства тех времён на карте..
Тигран считается крупнейшим полководцем эпохи эллинизма, он даже получил титул «Царь царей». Большинство историков признают, что государство этого правителя в тот период было самым сильным и могущественным к востоку от Римской республики. Успехи Тиграна II ошеломляли. Став правителем, армянский царь первым делом вернул те земли, которыми откупился от Митридата. Захватив почти восемь десятков ближайших долин, он взял Атропатену (Малую Мидию), им была захвачена летняя резиденция парфянских царей Экбатана. Испугавшись великого воителя и признав его успехи, Селевкиды также признали его власть. Далее воины Тиграна захватили Коммагену и Сирию.
Тигран II на монетах.
3. Депортация народов
Когда империя Тиграна Великого разрослась до гигантских размеров, он активно занялся принудительным переселением народов. Если, например, Александр Македонский после завоевания земель и принятия от руководителей этих территорий присяги на верность разрешал местному населению жить привычном укладом (лишь для контроля оставляя на местах своих людей), то Тигран пошел иным путем. Жители Иудеи, Каппадокии, Киликии, Финикии и присягнувшие завоевателю после разгрома парфян арабы лишались своих домов. Их насильно перегоняли на новые земли от Армавира до строящейся будущей столицы, которая была названа Тигранакерт (в переводе – «город Тиграна»). Им надлежало строить новые города и обустраиваться в них.
Тигран II в окружении четырёх царей.
Такое переселение привело к смешиванию восточной и западной культур. А еще – к тому, что среди завоеванных народов начала разрастаться ненависть к новому правителю.
4. Тигранакерт: великий и загадочный
Судя по историческим данным, Тигранакерт был построен в западном стиле. Населяли же его не только армяне, но и греки, иудеи, сирийцы, а также представители других национальностей. Всех их пригнали сюда из других, завоеванных Тиграном земель. Предположительно в новую столицу было депортировано порядка 50 тысяч человек. Кстати, помимо столицы Тигранакерта, при воинственном завоевателе существовало еще несколько городов с аналогичным названием. Самолюбивому правителю нравилось, когда населенные пункты называли в его честь.
Памятник Тиграну II в Ереване (слева).Тигран II в реконструкции Robert Pashayan (справа).
Точное местоположение этого некогда могущественного города до сих пор неизвестно: по этому поводу историки не перестают спорить. Известно только, что Тигранакерт располагался на территории современной Турции. Причем на тот момент он был уже третьей столицей Великой Армении – до этого главными городами империи в разное время были Арташат и Антиохия. Дело в том, что новые столицы провозглашались в зависимости от продвижения армии Тиграна и завоевания ею новых земель.
игран II на монетном дворе в Антиохии. Рис. Joseph Sarkissian
Тигранакерт был построен именно в тот период, когда империя переживала кульминацию своего развития: основные завоевания уже позади, теперь пора было наводить порядок внутри огромного государства.
5. Предали сами горожане
Увлекшись развитием Тигранакерта и опьянённый своими великими победами, Тигран II не готовился к войне с римлянами. В результате такого оптимизма, а также бездействия во время шедшей тогда Третьей Митридатовой войны царь не придал значения серьезным победам римлян. А между тем в 69 году до н. э. римский полководец Лукулл, пройдя Каппадокию и переправившись через Евфрат, неожиданно для Тиграна II вторгся в Армению.
Войска Тиграна II уступили более сплоченным и лучше подготовленным римлянам.
У стен Тигранакерта войска армянского царя, собранные им из представителей разных народностей, потерпели поражение. Взять город штурмом римлянам не удалось, но ворота им открыли сами горожане – предавшие царя Тиграна греческие наёмники и жители, когда-то согнанные сюда из разных уголков империи и уже давно недовольные властью.
Богатейший город Тигранакерт был разграблен. Это стало началом краха могущественно империи, которую так стремительно и успешно выстроил Тигран Великий и которой он правил не один десяток лет.
6. Тихая старость
Впоследствии Тигран с помощью царя Митридата VI (с которым он был в родстве и которого в его тяжелые времена укрывал у себя и отказался выдать римским войскам) выгнал римлян из страны. Однако последующие попытки правителя взять реванш и вновь сделать Армению великой державой не увенчались успехом. Плюс – предательство его сына, который выступил против своего отца, обратившись за помощью к тем же римлянам. В итоге Тигран Великий был вынужден вести войну сразу и с Римом, и с Парфией (кстати, Армения в тот период считалась третьей по могущественности после этих двух держав).
Тигран Великий на армянской купюре 1993 года.
Между тем в самом государстве продолжало расти недовольство народа. Оно назревало даже среди некоторых представителей армянской знати. И хотя Тигран сохранил за собой титул «Царя царей», захваченными землями ему в итоге пришлось поступиться. Подчинились Риму и отсоединились от Армении Восточная Киликия, Сирия, Северная Месопотамия, Коммагена, Кордуена.
Согласно мнению историков, последнее десятилетие жизни Тигран Великий провел мирно. Помогать править Арменией царю помогал один из его сыновей, Артавазд II (впоследствии он сменил отца на престоле). Но это уже была не та могущественная держава, которую выстроил Тигран в молодости и на пике своего правления.
Портрет Тиграна II и изображение Артавазда II на древней монете.
В 55 году до н.э. «Царь царей» скончался. Ему было 85 лет. Историки же до сих пор спорят по поводу того веса, который имел этот правитель на мировой арене. Одни считают, что его военные и политические достижения преувеличены. Другие – что, наоборот, недооценены.
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