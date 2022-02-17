Правила этикета, о которых многие забывают, когда отправляются в уборную

Если задать вопрос, какие правила хорошего тона касаются посещения уборных, большинство людей наверняка ответят: «Первое правило: не упоминать ничего, что касается туалетов. Второе правило: никогда не упоминать ничего, что касается туалетов».

Все потому, что в обществе обсуждать подобные темы не принято. Но нормы поведения в клозетах все-таки имеются.

Мы отбросили все стеснение в сторону и выведали правила туалетного этикета, знание которых не даст никому оплошать.



Туалет — это не читальный зал

Правильный способ повесить туалетную бумагу

Смывать следует с закрытой крышкой унитаза

Кто должен опускать стульчак

Чем вымыть руки в гостях

Где искать полотенце

Можно ли пользоваться туалетом для другого пола

Какую кабинку следует выбрать

Что делать, если закончилась туалетная бумага

Как себя вести, если случился засор

Многие из нас любят порой насладиться чтением литературы, сидя на унитазе. Однако специалисты по этикету не рекомендуют брать в уборную книгу или журнал, если есть вероятность того, что в дальнейшем это издание попадет в руки к посторонним людям. Таким образом мы проявляем к ним неуважение.Сколько бы мы ни спорили о том, как должен располагаться рулон бумаги — краем внутрь к стене или наружу от нее, — у науки есть однозначный ответ на этот вопрос. Правильно будет повесить бумагу вторым способом, то есть краем наружу от стены.Дело в том, что соприкосновение бумаги с поверхностью чревато попаданием на нее ненужных бактерий. Также каждый посетитель уборной будет ненароком касаться стены, оставляя на ней еще больше микробов, которые в дальнейшем могут перекочевать на кусок бумаги для следующего визитера.Новейшее правило этикета гласит, что смывать воду следует с закрытой крышкой унитаза. Если это делать с открытой крышкой, мельчайшие частицы продуктов жизнедеятельности распространятся по всей уборной под напором из бачка. Так называемый туалетный шлейф может быть причиной передачи инфекционных заболеваний.Правило простое: кто поднял стульчак, тот и должен его опустить, уходя из туалетной комнаты. Исключение возможно только для тех уборных, которыми пользуются лишь мужчины. Поскольку представители этого пола обычно справляют малую нужду стоя, то нет смысла бесконечно поднимать и опускать сиденье.После посещения туалета необходимо вымыть руки. Если мы находимся в гостях, то должны попросить разрешения у хозяина или хозяйки дома воспользоваться их туалетными принадлежностями. В свою очередь принимающая сторона по правилам этикета обязана позаботиться о новом бруске мыла для гостя.Если хозяин дома по каким-то причинам не предоставил подобной принадлежности, будет плохой идеей брать кусочек мыла, которым уже пользовались другие люди. Это негигиенично. Лучше воспользоваться жидким средством, если есть возможность выбора.После мытья рук необходимо их вытереть. Вопрос — чем, если мы находимся не у себя дома. Полотенца, которые висят в ванной в ряд, по умолчанию считаются банными. Брать их ни в коем случае не стоит: это невежливо.Полотенце для рук будет висеть прямо рядом с раковиной. В отдельных случаях там же можно обнаружить скрученные роллами кусочки махровой ткани. Они как раз и предназначены для гостей. Если ничего подобного не наблюдается, не считается зазорным попросить полотенце для рук у хозяина дома. После использования изделия его можно бросить в корзину с грязным бельем, но лучше лишний раз уточнить у принимающей стороны, как поступить с полотенцем.С точки зрения этикета нельзя пользоваться общественным туалетом, предназначенным для противоположного пола, и никаких исключений у этого правила нет. Направляясь к двери с буквой М, женщина привлекает к себе лишнее внимание. А мужчина, посетивший дамскую комнату, становится объектом косых взглядов.Правила хорошего тона требуют, чтобы мы доставляли как можно меньше неудобств окружающим. Направляясь в общественный туалет, нужно уважать личное пространство находящихся там людей. Потому не стоит идти в кабинку, которая расположена рядом с уже занятой. Лучше выбрать ту, что находится чуть дальше. То же самое касается и писсуаров.Не стоит занимать кабинку, если вдруг обнаружилось, что предыдущий ее посетитель забыл смыть за собой. Этот унитаз считается вышедшим из строя до тех пор, пока рабочий персонал не решит проблему. Бывает, что смыв в уборной автоматический, но датчики не сработали. Тогда допустимо помахать дверью кабинки, чтобы последствия чужого присутствия были устранены. Проделывать все это нужно стоя снаружи.Согласно правилам этикета, тот, кто израсходовал остатки туалетной бумаги, и должен принести в уборную новый рулон. Но если мы посетили туалет вне дома? Первым делом нужно осмотреться в поисках запасного рулона. Если такового не оказалось в поле зрения, следует оповестить хозяина, когда речь идет о домашней уборной, или офис-менеджера, если речь о рабочей.Если использованы остатки бумаги в общественном туалете, не будет лишним предупредить об этом человека, который заходит в кабинку следующим. А когда мы сами вошли в кабинку, в которой закончился рулон, не считается зазорным попросить присутствующих поделиться бумагой.Плохие новости. Если мы стали причиной засора чужого унитаза или раковины, то теперь это наша проблема. Не удалось найти вантуз и устранить засор — нужно оповестить рабочий персонал или хозяина дома, в котором мы набедокурили.