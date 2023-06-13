Самый древний, самый большой и другие малоизвестные факты об островах в пустыне

Если для современного человека оазис – это красивая картинка, дополняющая ландшафты пустынь, то в прошлом, на протяжении тысячелетий роль этого островка благополучия и плодородия была куда серьезнее. За оазисы приходилось сражаться – не только с беспощадной природой, но и с противниками в человеческом обличье. В первом помогали «трехъярусная» система земледелия и хитроумное водоснабжение, во втором – каменные крепости.
Почему и как появлялись оазисы и когда люди начали их использовать
Пустыня – среда суровая по отношению и к людям, и к животным, что поставлены на службу человеческим интересам. Температура воздуха днем достигает отметки в 50 градусов по Цельсию и превышает ее, а отсутствие воды на многие километры вокруг делает любое путешествие через пески смертельно опасным предприятием. Поэтому роль оазисов переоценить невозможно – это шанс для путников и восстановить собственные силы, и напоить вьючных животных, которые чаще всего становились средством перемещения по пустыне. А еще – шанс укрепить свое политическое могущество, ведь тот, кто контролирует оазис, становится весьма влиятельной фигурой.
Оазисы - то, что помогало выживать жителям пустынь и путешественникам на протяжении всей человеческой истории
Пески Сахары, Аравийского полуострова, пустынь Азии, Северной и Южной Америки, раскаленные под палящим солнцем, не оставляли шанса никаким искусственным водоемам, да и полив растений в таких условиях – занятие крайне расточительное: вода слишком быстро испаряется или уходит в песчаный грунт. Но оазисам даже самых засушливых областей земного шара удавалось существовать на протяжении долгих веков, иногда даже тысячелетий – для некоторых из них угроза исчезновения возникла лишь сейчас, в XXI веке. Каким же образом природе удавалось сохранить эти островки прохлады и плодородия там, где это казалось настолько же невозможным, насколько необходимым?
Гельта - отдельный вид оазиса в Северной Африке, водоем естественного происхождения. Гельта Аршей - не только источник воды для проходящих караванов, но и место обитания большого количества животных, в том числе крокодилов
Секрет оазиса – в неглубоком залегании подземных рек: вода подступает настолько близко к поверхности земли (иногда под воздействием собственного давления), что возникает водоем. Его сохранению часто способствует грунт из прочных горных пород, создающих водонепроницаемое дно. Птицы и животные, прибывающие к оазису на водопой, приносят на себе семена, которые, попав в относительно плодородную почву, прорастают – так образуется островок зелени. Оазисы поддерживаются и за счет редких дождей.
Оазис на территории Алжира
Следы слова «оазис» можно проследить до Древнего Египта, в современный язык оно попало из греческого через латынь – а потому нетрудно догадаться, что эти зеленые островки в пустыне представляли особенный интерес для человечества уже много столетий назад. Более того – есть свидетельства того, что оазисы были обитаемы в доисторическую эпоху – об этом говорят найденные в них наскальные рисунки, но, разумеется, термин, которым именовали оазисы тогда, не сохранился. И в первобытные времена, и потом при водоемах в пустыне возникали поселения, а кроме того, эти районы становились важнейшими составляющими караванных маршрутов.
Широкие листья финиковой пальмы создают тень для других растений - и защищают от палящего солнца пустыни
Как использовались оазисы: Сахара
Самая большая пустыня мира – Сахара – при всей своей непохожести на благоприятную для человеческой деятельности среду была, тем не менее, довольно развитой сетью торговых маршрутов прошлого – начиная с четвертого тысячелетия до н.э. и заканчивая относительно недавними временами, началом XX века. Сахару пересекали «и вдоль, и поперек» - и с юга на север, и с запада на восток. Из глубин Африки вывозили золото и драгоценные камни, каменную соль, слоновую кость, шкуры животных, а также рабов. Взамен привозили текстиль и другие достижения европейской и ближневосточной цивилизации.
Город Гадамес на западе Ливии - один из старейших в Сахаре. Он основан на месте оазиса и отличается глиняными строениями с длинными переходами - это способ защитить жилище от палящего солнца пустыни
Переход через Сахару и обратно был делом небыстрым и занимал около полутора лет. Маршруты прокладывали, отталкиваясь от расположения оазисов; в проводники брали берберов – коренных жителей Северной Африки. Те издавна научились, кстати, использовать возможности оазисов, не только сохраняя их, но и извлекая максимум пользы из этого чуда – или подарка – природы.
Земледелие было организовано «в три слоя»: самыми высокими растениями на территории оазиса становили финиковые пальмы, они составляли «верхний ярус». Ниже, в тени широких пальмовых листьев, защищавших от агрессивного пустынного солнца, росли персиковые, цитрусовые и другие фруктовые деревья. А овощи и злаки составляли «нижний ярус» - их выращивали там, где было больше всего влаги.
Средневековая крепость Шали в оазисе Сива на территории Египта
Поскольку традиционный способ полива – даже при наличии рядом водоема – приводил бы к несоразмерно большим расходам воды при небольшой площади насаждений, в пустынях применялся другой метод: для пальм и других садовых деревьев выкапывали ямы, не доходящие до уровня подземных вод около метра. Почва оказывалась увлажненной «снизу», а корни, достигшие определенной длины, имели неограниченный доступ к воде.
Пустыня Намиб на западе Африки содержит достопримечательность «Мертвый лес» - следы древнего оазиса, некогда расположенного на этом месте. Возраст черных деревьев составляет до 900 лет
Транссахарская торговля в Средние века впечатляет своими масштабами: один караван в среднем состоял из тысячи верблюдов, а часто и больше. Контроль над оазисами означал и контроль над торговыми путями, а потому неудивительно, что поселения при оазисах нередко становились ареной военных конфликтов. В XVI веке в результате войн, охвативших северную часть африканского континента, а также с наступлением эпохи Великих географических открытий караванная торговля в Сахаре пришла в упадок, но окончательно не остановилась.
Оазисы других пустынь, уникальные своим ландшафтом и историей
Сахара стала не единственной пустыней, освоенной человеком еще в незапамятные времена благодаря оазисам. В Библии упомянут город-оазис Эйн-Геди, расположенный в Иудейской пустыне и знаменитый своими благовониями, виноградниками, финиками и инжиром. История этого населенного пункта теряется еще в VII веке до н.э., а на протяжении своей истории он подвергался то разрушению, то восстановлению, пока в VI веке не был окончательно уничтожен арабскими завоевателями. Сейчас на этом месте организован заповедник и национальный парк.
Крепость Азрак на Аравийском полуострове сохранила следы и арабского завоевания, и значительно более ранних римских построек
Другой нынешний заповедник, Азрак, существует к востоку от Аммана, столицы Иордании. Он выглядит не совсем типично для оазиса. Он отличается не пальмами, а скорее болотистой местностью, больше напоминающей ландшафты умеренных широт. Как и другие древние оазисы, Азрак является и местом культурного паломничества – здесь находятся развалины крепости, впервые возведенной еще римлянами.
Единственный в ОАЭ крупный город, расположенный вдали от морского побережья, Аль-Айн, опять-таки находится в районе оазиса. В Аль-Айне можно увидеть одну из древнейших на полуострове мечетей, точнее, ее развалины: их возраст насчитывает более тысячи лет. А самый крупный оазис в мире – Аль-Ахса находится в Саудовской Аравии, здесь можно увидеть 280 источников и два с половиной миллиона деревьев.
На территории города Аль-Айн, основанного рядом с оазисом, обнаружены следы одной из старейших мечетей - возрастом около 1000 лет
Изучение прошлого народов, живущих в пустыне, дает удивительные сведения. Например, установлено, что для повышения урожайности оазиса в пустыне Атакама (на территории нынешнего Чили) местные племена специально собирали и перевозили более чем на сто километров помет прибрежных морских птиц. Происходило это еще в первом тысячелетии, до прихода в эти земли инков и тем более европейцев.
Озеро-полумесяц в оазисе пустыни Гоби; некогда оно было важной составляющей Великого Шелкового пути
Территория Лас-Вегаса, столицы казино и развлечений, еще в позапрошлом веке представляла собой лишь небольшой оазис, окруженный безмолвной пустыней В первой половине XIX столетия торговый караван, направлявшийся из Лос-Анджелеса в Техас, сбился с пути и остановился в песках. На поиски воды были отправлены гонцы, которые и обнаружили этот оазис. Место получило название «Лас-Вегас», что в переводе с испанского означает «плодородные долины».
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