Самый древний, самый большой и другие малоизвестные факты об островах в пустыне

Почему и как появлялись оазисы и когда люди начали их использовать

Оазисы - то, что помогало выживать жителям пустынь и путешественникам на протяжении всей человеческой истории

Гельта - отдельный вид оазиса в Северной Африке, водоем естественного происхождения. Гельта Аршей - не только источник воды для проходящих караванов, но и место обитания большого количества животных, в том числе крокодилов

Оазис на территории Алжира

Широкие листья финиковой пальмы создают тень для других растений - и защищают от палящего солнца пустыни

Как использовались оазисы: Сахара

Город Гадамес на западе Ливии - один из старейших в Сахаре. Он основан на месте оазиса и отличается глиняными строениями с длинными переходами - это способ защитить жилище от палящего солнца пустыни

Средневековая крепость Шали в оазисе Сива на территории Египта

Пустыня Намиб на западе Африки содержит достопримечательность «Мертвый лес» - следы древнего оазиса, некогда расположенного на этом месте. Возраст черных деревьев составляет до 900 лет

Оазисы других пустынь, уникальные своим ландшафтом и историей

Крепость Азрак на Аравийском полуострове сохранила следы и арабского завоевания, и значительно более ранних римских построек

На территории города Аль-Айн, основанного рядом с оазисом, обнаружены следы одной из старейших мечетей - возрастом около 1000 лет

Озеро-полумесяц в оазисе пустыни Гоби; некогда оно было важной составляющей Великого Шелкового пути