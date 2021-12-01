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Как сделать складной стол-трансформер из дерева

Как сделать складной стол-трансформер из дерева

Как сделать складной стол-трансформер из дерева

Простая конструкция, малый вес, компактные размеры. Очень практичный во всех отношениях столик.

И самое главное —  изготовить его сможет каждый.

По материалам тоже все в пределах разумного — семейный бюджет точно не разорите. 

Своим личным опытом сборки складного стола-трансформера поделился с нами автор YouTube канала «Звук молота (деревообработка)».

Конструкция состоит из:

  • четырех опорных ножек, соединенных между собой попарно;
  • каркаса (рамы);
  • столешницы, распиленной на три части. 

Особенность данного столика заключается в том, что его можно использовать в двух «режимах» — компактном и «во всю длину». Это возможно за счет специальной формы ножек. 

Как сделать складной стол-трансформер из дерева

В качестве столешницы оптимально использовать мебельный щит. Но, как вариант, можно заменить фанерой или ЛДСП. Тоже будет смотреться неплохо. 

Основные этапы работ

Для изготовления опорных ножек будем использовать доски. Отпиливаем восемь заготовок нужной длины и запиливаем их под углом 25 градусов. 

Потом склеиваем на ПВА четыре ножки для стола. 

Как сделать складной стол-трансформер из дерева

Острые углы на ножках необходимо закруглить на шлифовальном станке или циркулярной пиле. Либо можно просто обрезать лобзиком, потом обработать наждачкой. Какой вариант выбрать — это на ваше усмотрение.

 

Как сделать складной стол-трансформер из дерева

На следующем этапе соединяем ножки попарно при помощи деревянной рейки (условно назовем ее проножкой). 

Как сделать складной стол-трансформер из дерева

Изготавливаем каркас, к которому будет крепиться столешница. Высверливаем необходимые отверстия и крепим ножки по краям каркаса, как показано на фото ниже. 

Как сделать складной стол-трансформер из дерева

Как сделать складной стол-трансформер из дерева

Как сделать складной стол-трансформер из дерева

В данном случае в качестве соединительного элемента выступает деревянный кругляк.

Как сделать складной стол-трансформер из дерева

В завершении останется только прикрутить к каркасу и ножкам металлический крепеж, к которому и будет крепиться столешница. 

Как сделать складной стол-трансформер из дерева

Как сделать складной стол-трансформер из дерева

Видео по теме

Подробно о том, как своими руками изготовить складной стол-трансформер из дерева, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике. 

 

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