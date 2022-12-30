3 блюда американской кухни, которые стоит добавить в копилку семейных рецептов

У многих из нас сочетание «американская кухня» вызывает недоумение, ведь мы привыкли, что США в основном славится фастфудом. Novate.ru предлагает развеять мифы относительно того, что американцы готовят только бургеры и картофель фри, и добавить в свою кулинарную копилку несколько стоящих рецептов этой страны.
Рецепт 1: Бейгл с лососем и сливочным сыром
Бейгл с начинкой из копченого лосося и сыра «Филадельфия». / Фото: dailymail.co.uk
Бейгл – это хлебобулочное изделие из плотного дрожжевого пшеничного теста, свернутого в кольцо. Учитывая, что Америка является страной с пестрой смесью разных народов и культур, неудивительно, что знаменитый нью-йоркский завтрак придумали не американцы. На самом деле его привезли с собой еврейские эмигранты. Местные жители только добавили в пышный и мягкий пончик свою традиционную начинку – сливочный сыр «Филадельфия» и нежный копченый лосось. Делимся рецептом.
На десять бейглов вам понадобится:
• 800 граммов муки;
• 16 граммов сухих дрожжей;
• две столовые ложки растительного масла;
• две столовые ложки сахара;
• одна столовая ложка соли
• одна чайная ложка соды;
• одна столовая ложка мака;
• одно яйцо;
• 500 граммов копченой семги;
• 200 граммов сливочного сыра;
• каперсы по желанию;
• пучок зелени на выбор (свежий укроп или руккола).
Для начала просейте муку через сито и смешайте ее с сахаром, солью и сухими дрожжами. Влейте растительное масло и такое количество теплой воды, чтобы получилось мягкое, эластичное и не липнущее к рукам тесто. Хорошо вымесите его, скатайте в шар, положите в глубокую миску, накройте полотенцем и уберите в теплое место на 60 минут, чтобы оно подошло.
По истечении времени разрежьте тесто на десять частей и из каждой скатайте колбаску длинной в десять сантиметров. Сформируйте из них бублики, положите на противень, застеленный пергаментом, накройте полотенцем и уберите в теплое место еще на 60 минут – они должны увеличиться в размере.
Возьмите кастрюлю, налейте в нее два литра воды и поставьте на плиту. Когда она закипит, добавьте соду и хорошо размешайте, чтобы она растворилась. По одному опускайте в кипящую воду бейглы и варите по две минуты. С помощью шумовки доставайте пончики и выкладывайте на полотенце, чтобы стекла лишняя жидкость.
Сначала бейглы нужно варить. / Фото: tastykitchen.com
Разогрейте духовку до 200 градусов. Переложите бейглы на противень, застеленный пергаментом и смазанный маслом, смажьте их разболтанным яйцом и посыпьте маком. Выпекайте в духовке 20 минут.
Когда пончики будут готовы, остудите их, а затем разрежьте вдоль пополам. Намажьте сливочным сыром, положите кусочки копченой рыбы, каперсы и зелень. Накройте сверху отрезанной верхушкой, наподобие бургера, и наслаждайтесь вкусным блюдом.
Рецепт 2: Чаудер
Сливочный суп с беконом и семгой. / Фото: pinterest.ru
Это густой американский суп, который изначально представлял собой рыбацкое блюдо, берущее свои корни в Англии и во Франции. Самой популярной вариацией в США является клэм-чаудер с добавлением молюсков. Также местные жители любят готовить рыбный чаудер с треской. Мы предлагаем остановиться на супе с красной рыбой, который получается очень сытным, нежным и ароматным.
Предлагаем приготовить один из самых вкусных вариантов этого супа, с красной рыбой. Он получается нежным, ароматным и очень сытным.
Среди ингредиентов блюда:
• 600 граммов филе семги;
• 150 граммов бекона;
• один корень сельдерея;
• четыре штуки картофеля;
• один репчатый лук;
• 500 миллилитров рыбного бульона;
• 250 миллилитров сливок (20%);
• 20 граммов сливочного масла;
• 20 граммов муки;
• пучок укропа;
• пучок петрушки;
• соль и перец по вкусу.
Начнем приготовление супа с бекона. Порежьте его на маленькие кусочки и обжарьте на предварительно разогретой сковороде. Когда он будет готов, выложите его на бумажное полотенце с помощью шумовки, чтобы убрать лишний жир. На сковороду, где жарился бекон, добавьте лук и сельдерей, нарезанные кубиками. Жарьте около 15-20 минут на небольшом огне.
Одновременно с этим поставьте на плиту кастрюлю с рыбным бульоном, разбавленным 500 миллилитрами кипятка. Картофель и семгу нарежьте кубиками и по очереди опустите в бульон – сначала картофель, а через пять-семь минут – рыбу. Еще через пять минут достаньте ингредиенты из кастрюли и положите их в отдельную миску. В бульон влейте сливки, хорошо перемешайте и оставьте на десять минут.
Добавьте в бульон сливки. / Фото: syl.ru
Размягченное сливочное масло (если забыли вовремя достать из холодильника, просто на пару минут накройте горячим стаканом), разотрите с мукой, чтобы получилась однородная паста. Разбавьте небольшим количеством бульона со сливками, размешайте, чтобы не было комочков, и вылейте смесь в кастрюлю. Варите три минуты.
По истечении этого времени положите в бульон лук, сельдерей, семгу и картофель и оставьте на плите на несколько минут. Перед подачей посолите и поперчите, добавьте рубленные укроп и петрушку. Вуаля – сытный американский чаудер готов!
Рецепт 3: Чизкейк
Чизкейк «Нью-Йорк» со сливочным сыром. / Фото: lasunka.com
Оказывается, первые чизкейк появился еще в Древней Греции. Его принято было преподносить спортсмену-победителю Олимпийский игр. Правда, тогда знаменитый торт выглядел несколько иначе – его готовили из мягкого сыра на основе козьего молока, смешанного с мукой, яйцами и медом. Затем десерт запекали.
Что касается самого популярного в Америке чизкейка «Нью-Йорк», то он появился благодаря владельцу ресторана Turf Арнольду Рубену, которые впервые использовал в качестве начинки сливочный сыр Филадельфию, а не творог. Предлагаем познакомиться с классическим рецептом этого блюда, по которому десерт готовится на водяной бане.
Чтобы приступить к процессу приготовления чизкейка, подготовьте следующие компоненты:
• один килограмм сливочного сыра (лучше брать «Филадельфию»);
• четыре куриных яйца;
• 315 граммов сахара;
• 180 миллилитров 15-процентных сливок;
• 40 граммов муки;
• 30 граммов сливочного масла;
• 35 граммов кукурузного крахмала;
• одна чайная ложка ванильного экстракта;
• одна чайная ложка лимонного сока;
• ¼ чайной ложки разрыхлителя.
Способ приготовления только на первый взгляд кажется сложным, на самом деле все очень просто. Сначала необходимо приготовить песочную основу. Для этого разделите два яйца на белки и желтки. В желтки всыпьте 20 граммов сахара и с помощью миксера взбейте добела. Добавьте несколько капель ванильного экстракта и хорошо перемешайте. Просейте на желтки муку, предварительно смешанную с разрыхлителем, добавьте размягченное сливочное масло и хорошо перемешайте ингредиенты.
Смешайте желтки, муку и сливочное масло. / Фото: vkusno-recept.ru
В белки добавьте лимонный сок и взбивайте, пока не образуется пена. Всыпьте 45 граммов сахара и еще раз взбейте – нужно, чтобы получились твердые пики. Аккуратно введите белки в смесь желтков, масла и муки, перемешайте лопаткой, стараясь на «придавить» белки. В результате у вас должно получится эластичное тесто.
Возьмите форму со съемными бортиками (диаметр – 23-26 сантиметров), смажьте дно сливочным маслом и выложите тесто. Разровняйте его, сформируйте бортики и отправьте в духовку на 10 минут. Температура должна составлять 170 градусов. Когда основа для чизкейка будет готова, остудите ее.
Возьмите глубокую миску, положите в нее 250 граммов сливочного сыра и крахмал, добавьте несколько капель ванильного экстракта. Взбейте ингредиенты миксером на небольшой скорости, чтобы получилась нежная и воздушная однородная масса. Добавьте к ней оставшийся сыр и сахар. Взбивайте еще десять минут. По одному введите яйца, взбивая каждое по 60 секунд. Добавьте сливки и перемешивайте еще одну минуту.
Чизкейк выпекается на водяной бане. / Фото: vegencyshop.ru
Форму с готовым коржом оберните фольгой, выложите на него сырную начинку и хорошо разровняйте ножом. Поставьте форму в глубокую миску или кастрюлю, налейте воды на высоту примерно 2/3 от формы с чизкейком. Отправьте десерт в духовку, предварительно разогретую до 170 градусов, и выпекайте около 60 минут. По истечении времени достаньте чизкейк из водяной бани, дождитесь, пока он остынет, а затем поставьте в холодильник на восемь-десять часов.
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