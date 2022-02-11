Только в Японии: 10 самых иррациональных способов расстаться со своими сбережениями

Кофе и кошку пожалуйста...
Бывает, хочется порадовать себя чем-то иррациональным, и совсем неважно, сколько это будет стоить. В этом случае нужно срочно приобретать билет на самолёт и отправляться в Японию. В Стране Восходящего Солнца возможностей избавиться от содержимого собственного кошелька куда больше, чем в любой другой точке мира. Попробовать действительно эксклюзивное блюда, получить новые ощущения и незабываемо провести день – Япония лучший вариант для этого.
1. Отправить игрушку в путешествие
В Японии можно отправить свою мягкую игрушку в путешествие.
В 2001 году во французском фильме «Амели» одноименная героиня отправляет садового гнома своего отца в путешествие по всему миру. Из путешествия присылают фотографии гнома перед знаменитыми достопримечательностями. В Японии Соно Азума делает то же самое, только она взимает небольшую плату и работает с мягкими игрушками.
Азума управляет сумасшедшим, но все же симпатичным туристическим агентством, известным как Unagi Travel. За 45 долларов она будет сопровождать плюшевых медведей, плюшевых кошек и собачек в экскурсии вокруг Токио, делая снимки перед такими местами, как Токийская башня и храм Сенсо-дзи в Асакусе. За 55 долларов она проведет VIP-тур по японским горячим источникам. Азума даже предлагает свои услуги людям за пределами Японии.
Кукла-путешественник.
Она открыла веб-сайт на английском языке для клиентов в Америке и Европе, где клиенты могут рассмотреть вопрос о покупке туров по Киото (95 долларов), Кумано Кодо (55 долларов) и загадочному таинственному туру (35 долларов). Во время поездки она постоянно информирует своих клиентов о местонахождении их животных через Facebook, и по окончанию поездки бесплатно отправляет игрушки и фотографии владельцу.
Хотя бизнес Азумы звучит немного странно, на самом деле это довольно популярная услуга. Например, ее туры помогли людям справиться с потерей членов семьи. Наблюдение за своими игрушками, путешествующими по Японии, действительно подняли им настроение и помогли справиться со своим горем.
2. Пообедать грязью
В Японии можно пообедать грязью.
В Японии процветает довольно много причудливых ресторанов, таких как Alcatraz ER (адская тюремная больница) и Alice of Magic World (Алиса в стране чудес). Тем не менее, Ne Quittez Paz выделяется среди своих коллег благодаря своему шеф-повару (бывшему боксеру) Тосиро Танабе. За 110 долларов на человека Ne Quittez Paz предлагает полный обед, в котором в каждое блюдо включен специальный ингредиент: грязь.
Идея потребления земли может показаться не аппетитной, но стоит быть уверенным - Танабе использует только лучшую землю. Ее доставляет компания Protoleaf из Шри-Ланки и Индии, причем ее выкапывают с глубины 10 метров. Впоследствии компания нагревает ее, чтобы убить все бактерии, а затем отправляет в Японию, где Танабе творит из нее чудеса на кухне.
3. Купить «клона»
В Японии можно купить миниатюрную копию себя.
Если кто-то всегда хотел миниатюрную копию себя любимого, ему пора посетить Токийскую фабрику клонов. Хотя здесь до сих пор не научились делать настоящих клонов, если клиент готов расстаться с $ 1 300 - 1 750, ему изготовят куклу, выглядящую как его точная миниатюрная копия.
Этот процесс происходит с помощью множества цифровых камер и 3D-принтера. Клиента усаживают в кресло, после чего фотографируют с разных ракурсов. Когда фотосессия заканчивается, технические специалисты делают цифровую карту головы клиента и печатают ее на 3D-принтере.
4. Нанять друга на день
В Японии можно нанять друга на день.
Многие чувствуют себя одиноко, а в Японии хандра и вовсе очень распространена. На самом деле более миллиона граждан страдают от «хикикомори», крайней формы одиночества и социальной изоляции, при которой люди запираются в своих спальнях и полностью прекращают общение с друзьями и семьей. Такие компании, как Hagemashi Tai нанимают актеров, которые сыграют любую роль, от бойфренда до родственника. Например, поддельные друзья появятся на свадьбах будут притворяться друзьями невесты или жениха.
Аналогичным образом, Ossan Rental заполняет очень специфическую нишу. Компания, название которой переводится как «Аренда пожилых мужчин», сдает в аренду в общей сложности двух мужчин: эксперта моды Таканобу Нисимото (46 лет) и отставного бейсболиста Микио Сендоу (65 лет). За 10 долларов в час эти мужчины будут сопровождать клиентов по магазинам, играть в игры и проводить день, разговаривая с клиентами и предлагая им советы.
5. Сходить в кафе для кошек
В Японии можно сходить в кафе для кошек.
В мире есть два вида людей: те, кто ненавидят кошек и тех, кто их обожает. К счастью для представителей семейства кошачьих, Япония является одной из самых дружественных для кошек стран на Земле. Японцы любят проводить время с пушистыми питомцами, но есть одна серьезная проблема: если они не женаты, не имеют детей и живут в тесном кондоминиуме, то большинство людей не могут владеть домашними животными.
Японские домовладельцы очень строги и не допускают кошек в своих квартирах. Итак, что же делать, молодому любителю кошек. Конечно же, посетить кошачье кафе. После того как первое подобное кафе появилось на Тайване в конце 90-х годов, они буквально покорили Японию. Сегодня на всей территории страны расположено около 150 кафе, являющихся просто идеальными местами для постоянно занятых офисных работников, которые хотят расслабиться со своими любимыми животными.
Кафе с кошками.
Обычно в кошачьих кафе живут от 12 до 24 кошек, и, хотя среди них есть и породистые, большинство кошек — обычные уличные мурлыки. Клиенты проводят время, потягивая кофе (который обычно стоит около $ 1,97 за чашку), отдыхая за столиками или на диванах и ожидая, пока принесут кошек. Некоторые люди даже рисуют или фотографируют кошек, но при этом строго запрещена вспышка.
Кошачьи кафе привлекают людей из всех слоев общества. Туристы, служащие и бизнесмены с удовольствием заходят погладить пушистиков и поиграть с ними. В то время как большинство тратит около полутора часов в кафе, некоторые проводят в них до 6 часов. Стоит это недешево. В кафе Neko no mise 10 минут стоят $ 1,5, а в кафе Calico первый час обойдется в $ 9, а каждые пятнадцать минут после этого — в $ 2.
6. Купание в бассейне с вином
В Японии можно искупаться в бассейне с вином.
Hakone Kowakien Yunessun - не просто обычный горячий источник. Спа-курорт Yunessun расположен за пределами Токио, открыт только двенадцать дней в году, но привлекает массу посетителей. В дополнение к тематическим курортам, таким как древнеримские бани, курорт предлагает необычные бассейны, наполненные жидкостями, которые большинство людей обычно считают напитками. Например, один бассейн изумрудного цвета наполнен зеленым чаем, который предположительно полезен для кожи.
Посетители, которые хотят чего-то покрепче, могут расслабиться в самой большой «чашке» кофе на планете. Как ни странно, есть бассейн рамена, в котором полно перца и свиного бульона, но нет настоящей лапши. Тем не менее, самым популярным бассейном является спа из красного вина, которое вытекает из гигантской бутылки Мерло. В День святого Валентина курорт предлагает липкую шоколадную ванну.
7. Нанять поддельного священника
В Японии можно нанять поддельного священника.
Христианство до сих пор не особо популярно в Японии. В то время как 77% американцев и почти 60% британцев верят в Иисуса Христа, в него верят лишь 1% японцев. И это делает японские свадьбы невероятно странными. Почти 90% бракосочетаний проводятся в традиционной христианской манере, в комплекте с белыми платьями, «Аве Мария» и, самое главное, поддельными священниками.
Увлечение западными свадьбами началось в 80-е годы, когда миллионы японских граждан следили по телевизору, как произносят свои клятвы такие знаменитости, как принцесса Диана и певец Момое Ямагути. С тех пор число христианских свадеб выросло, только большинство священников, проводящих церемонии, приезжают из США и Европы. Конечно, существуют настоящие японские священники, но есть три причины, по которым они не участвуют в большинстве церемоний.
Священник показывает «козу»...
Во-первых, для каждого мероприятия их просто не хватает. Во-вторых, большинству местных священников не нравятся подобные тенденции, поскольку большинство свадеб вообще не связаны с христианством - пары больше озабочены внешним видом, чем смыслом. В-третьих, большинство людей не хотят японских священников, поскольку многие считают, что они не «аутентичны». В конце концов, если кто-то собирается провести западную свадьбу, то ее стоит проводить западному человеку.
Почувствовав прекрасную возможность быстро заработать деньги, свадебные компании начали нанимать носителей английского языка для работы в качестве священников, несмотря на то, что они не имеют религиозного образования. На самом деле, многие из них даже не христиане. Все, что имеет значение, это то, что они знают японский язык и могут прочесть несколько псалмов. Менее чем за полчаса действия поддельные священники могут заработать 120 долларов.
8. Купить протез палеца
В Японии можно купить протез палеца.
Индустрия поддельных пальцев обслуживает очень уникальную клиентуру: членов японской мафии, также известной как Якудза. Почему же гангстеры нуждаются в поддельных пальцах. Это связано с кровавым ритуалом преступного мира, известным как «юбицумэ». Если гангстер совершает какой-то проступок, он может искупить свою вину и доказать преданность, добровольно отрубив последний сустав своего мизинца.
Если он снова провинится, то отрубается следующий сустав, далее третий, после чего переходят на другие пальцы. Считается, что эта традиция восходит к временам самураев, когда ампутированный палец означал, что воин не мог владеть своим мечом должным образом и должен был полагаться на своего хозяина для защиты. Сегодня это признак преступной деятельности, поэтому человеку с ампутированными пальцами очень трудно получить работу. Им на помощь приходят такие люди, как Синтаро Хаяси и Юкако Фукусима.
Протез пальца.
Хаяси и Фукусима делают протезы частей тела, как правило, для жертв несчастных случаев или пациентов с раком молочной железы. Однако, поскольку правительство расправляется с бандами, такие люди, как Хаяси и Фукусима, становятся все более и более востребованными у японских преступников. Некоторые производители протезов (например, Фукусима) предоставляют только поддельные пальцы для отставных гангстеров, надеющихся начать все сначала.
Другие, такие как Хаяси, менее разборчивы и делают поддельные пальцы для мафиози, которые хотят сохранить свою личность в тайне во время общественных мероприятий. Поддельные пальцы стоят от $ 1 400 до $ 3 000. Сделанные из силикона, они выглядят на сто процентов реалистичными. Каждый палец изготавливается на заказ, чтобы выглядеть как естественная часть руки.
9. Посетить салон для чистки ушей
В Японии можно посетить салон для чистки ушей.
Обычно люди чистят уши ватными палочками. Однако в Японии все по-другому. За небольшую плату молодые девушки почистят уши кому угодно. Уход за ушами очень важен в японском обществе. Помимо прямой функции ухода за слуховым каналом, считается, что чистка ушей улучшает здоровье кожи и помогает похудеть.
На самом деле, чистые уши настолько важны, что некоторые считают обязанностью матери вычищать ушную серу у мужа и детей. Но когда дети подрастают, многие часто посещают специальных чистильщиков ушей, которые появились по всей Японии.
Полезно и приятно.
Поскольку лицензии на это не требуется, каждый может открыть свой собственный бизнес по удалению ушной серы. Клиент сначала заходит в комнату, оформленную по-японски. Молодая женщина, одетая в кимоно, подает ему чай и развлекает беседой.
Затем она укладывает голову клиента себе на колени, накрывает лицо салфеткой и использует набор палочек «мимикаки» из бамбука, металла или пластика, каждая из которых оснащена специальным ковшиком для выскабливания кусочков ушной серы. Сеанс обычно продолжается от тридцати до семидесяти минут и может стоить от 32 до 100 долларов.
10. Купить кривые зубы
В Японии можно сделать кривые зубы.
В Стране Восходящего Солнца последним «писком моды» считаются девушки с кривыми зубами. Этот стиль (известный как «цуке-яба») стал модным благодаря знаменитостям, таким как поп-певец Томоми Итано, чьи кривые от природы зубы свели с ума много молодых людей. Вдохновленные своим кумиром, модные подростки (и даже женщины в возрасте от 20 лет) начали посещать специальные клиники, где зубные косметологи ставят им «кривые» мосты.
Мода, мода, мода...
За 400 долларов стоматологи наклеивают поддельные зубы из слоновой кости на настоящие зубы, создавая впечатление, что клыки выпирают вперед. По-видимому, эта мода стала настолько популярной, что есть даже группа девушек, в которой все участницы используют цуке-яба. По словам ребят, кривые «улыбки» делают девушек более «доступными». Подобные недостатки помогают легче завязать с ними разговор.
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