Только в Японии: 10 самых иррациональных способов расстаться со своими сбережениями

Кофе и кошку пожалуйста...

1. Отправить игрушку в путешествие

В Японии можно отправить свою мягкую игрушку в путешествие.

Кукла-путешественник.

2. Пообедать грязью

В Японии можно пообедать грязью.

3. Купить «клона»

В Японии можно купить миниатюрную копию себя.

4. Нанять друга на день

В Японии можно нанять друга на день.

5. Сходить в кафе для кошек

В Японии можно сходить в кафе для кошек.

Кафе с кошками.

6. Купание в бассейне с вином

В Японии можно искупаться в бассейне с вином.

7. Нанять поддельного священника

В Японии можно нанять поддельного священника.

Священник показывает «козу»...

8. Купить протез палеца

В Японии можно купить протез палеца.

Протез пальца.

9. Посетить салон для чистки ушей

В Японии можно посетить салон для чистки ушей.

Полезно и приятно.

10. Купить кривые зубы

В Японии можно сделать кривые зубы.

Мода, мода, мода...