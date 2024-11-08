Чем можно почистить свечи зажигания и почему наждачку для этих целей использовать не стоит

Рано или поздно каждый автомобилист сталкивается с проблемами со свечами зажигания. Сегодня большинство граждан предпочитает просто менять важный расходник. Однако, если свечи не отходили хотя бы нижней планки возможного пробега, то решить первые проблемы с зажиганием скорее всего удастся малой кровью.
Свечи нужно чистить. /Фото: drive2.ru.
Свечи зажигания – один из важнейших компонентов любого автомобиля. Без них машина просто не тронется с места. Во всяком случае тем способом, на который рассчитывает автомобилист. При этом свечи зажигания, как и абсолютно любой другой расходный материал, постепенно приходят в негодность, теряют свои эксплуатационные качества. Снижение эффективности работы свечей зажигания чаще всего начинается на рубеже в 15-25 тысяч км пробега. Конечно же, свечи еще долго будут работать. Однако постепенно из-за образования налета (гари) на их поверхности эффективность работы автомобиля будет снижаться. Начнет падать динамика транспортного средства, возрастет расход горючего, увеличится шанс детонации на холостых оборотах, а кроме того, неизбежно появятся «провалы».
Даже мелкая наждачка для этого не подходит. /Фото: underhoodservice.com.
Для того, чтобы избавиться от всех перечисленных проблем, свечи необходимо чистить. Опытные автомобилисты рекомендуют делать это каждые 10-15 тысяч км пробега. Другие, настаивают на том, что чистить свечи следует только при появлении первых ощутимых проблем. Так или иначе делать это необходимо. В советские времена для очистки свечей использовалась мелкозернистая наждачная бумага. С ее помощью водители удаляли нагар, причем на старых двигателях сделать этом можно было даже в поездке. С современными так не поступить. Во-первых, добраться до свечей зажигания стало непросто. Во-вторых, использование наждачной бумаги для удаления нагара может обернуться выведением свечи из строя. Поэтому операция по очистке должна быть плановой, а использовать для удаления нагара придется другие средства.
Подойдет какая-нибудь агрессивная бытовая химия и димексид. /Фото: spangarsk.ru.
Лучше всего подойдет обычная бытовая химия, использующаяся для удаления налета и ржавчины. Использовать можно в том числе средства для сантехники. Еще одним проверенным средством остается димексид (продается в аптеках). Купать свечу зажигания в химии полностью – не нужно. Достаточно погрузить в жидкость лишь загрязненной рабочей частью и оставить в таком положении на 15-30 минут. Чаще всего этого достаточно для удаления грязи. В противном случае можно взять ненужную зубную щетки и потереть свечи после первого замачивания, после чего промыть их в химии еще раз. При этом не стоит забывать о том, что своевременная мойка способна улучшить работу свечей, но все равно не способна вдохнуть в них вторую жизнь. Рано или поздно расходник все равно придется менять. Свечи с никелевыми и медными электродами обычно служат 30-50 тысяч км пробега. Свечи с платиновыми и иридиевыми электродами служат не более 80-100 тысяч км.
Рабочую область свечей нужно хорошенько помыть. /Фото: drive2.ru.
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