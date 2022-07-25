«Ох уж эти аристократы!» или ужасные убийства из высшего общества

Мы часто думаем, что господа из высшего общества могут быть подлыми, алчными и многое другое. Такие люди, в силу своего статуса, уже с самого рождения «испорчены», ведь их учат не воспринимать так называемый низший класс, то есть им откровенно плевать на судьбы простых людей. Но вот чего-чего о них нельзя подумать, так это то, что такие высокообразованные дамы и господа могут оказаться самыми что ни на есть жестокими убийцами! И именно о таких личностях мы сегодня и поговорим.
1. Элизабет Бранч
Элизабет Бранч прославилась в Англии, благодаря своему вспыльчивому нраву и слишком жестоким наказаниям по отношению к своим слугам. Родилась Бранч в Бристоле в далеко небедной семье. После смерти ее отца, бывшего капитана судна, ей перешло щедрое приданое. Она успешно вышла замуж, и вплоть до смерти своего мужа Элизабет вела вроде как тихую жизнь. Однако, как только Бенждамин, супруг Бранч, скончался в 1730 году, она не только начала показывать себя во всей красе, но и привлекла к своим страшным делам свою дочь Бетти, которая, судя по архивным историческим данным, совершенно не была против такого своеобразного времяпровождения. В один прекрасный день в 1740 году мать и дочь перешли все границы, когда пришли к выводу, что 13-летняя служанка Джейн Баттерсворт слишком много возомнила о себе.
Девочка хотела отправиться в другой город, чтобы навестить там своих родных, но, как оказалось, времени на поездку потребуется больше, чем было оговорено заранее. Джейн пыталась договориться с хозяйкой, но та пришла в ярость, и после того, как бедное дитя отхлыстали, взбешенная Бранч начала ее избивать, при этом позвав себе на помощь свою собственную дочь. Все это видела еще одна служанка, которая позже дала показания в суде против двух убийц. По словам свидетельницы, она не могла долго смотреть на избиения невинной девочки и ушла, а когда вернулась, то Джейн была уже мертва. Элизабет быстренько похоронила служанку и сказала, что та скончалась по естественным причинам, однако, не все были согласны. Тело было выкопано и отправлено местному врачу, который написал в заключении, что Джейн была всяческими способами избита. Элизабет и Бетти Бранч были приговорены к повешению. Приговор привели в исполнение 3 мая.
2. Беатриче Ченчи
Несмотря на то, что Беатриче Ченчи умерла более 400 лет назад, легенда об этой юной девушке все еще на слуху в Риме у каждого. Говорят, что ее призрак возвращается каждый год в канун юбилея своей смерти, прогуливается по мосту, где она была казнена, и несет свою отрубленную голову в руках. Даже без особых приукрашиваний трагическая история юной Беатриче ужасна.
Рожденная в одной из благородных семей Рима в 1577 году, Беатриче была дочерью аристократа Франческо Ченчи, который, не смотря на свой статус, являлся насильником и садистом. Большую часть всех своих богатств он истратил лишь на то, чтобы откупиться от властей за свои грехи. Старшие братья девушки кинулись в бега, потому что не могли больше находиться рядом с отцом-деспотом. Единственными, кто терпел ужасный характер мужчины и его омерзительные поступки, были его вторая жена Лукреция с маленьким сыном Бернардом и Беатриче. Франческо решил запереть их в замке, где без посторонних глаз мог делать свои постыдные дела. Терпение девушки было на исходе, и Беатричи решила, что ее отец должен умереть. Она заручилась помощью своего брата Джакомо, который передал Беатриче и Лукреции яд. Во время обеда женщины подсыпали его в еду Франческо, а после несколько раз поочередно ударили его по голове молотком и уже с помощью брата сбросили его из окна, якобы имитировав несчастный случай. Несмотря на все их усилия, суд признал всех виновными. Беатриче и Лукреция были доставлены на мост Сант-Анджело, где их обезглавили, Джакомо был повешен и четвертован, а маленького Бернардо продали в рабство.
3. Льюис Хатчинсон
Когда-то в 1760-х годах один шотландский врач Льюис Хатчинсон иммигрировал на Ямайку. Мужчина законно приобрел место под названием Эдинбургский замок и стал жить – поживать. Хатчинсон стал известен всему миру под прозвищем «Безумный доктор» из-за того, что об этом месте и о нем самом поползли такие ужасные слухи, что трудно было отделить, где правда, а где вымысел. Основным развлечением для Льюиса было убийство случайных путешественников, ведь Эдинбургский замок был пристанищем для многих путников просто потому, что рядом не было ничего другого. Многие говорили, что некоторые умирали сразу от выстрела, других же хозяин замка расчленял, пил их кровь и пировал их плотью. Кстати, слуги Льюиса во всем ему помогали. Вполне вероятно, что именно из-за того, что слухи вокруг этого человека были уж слишком страшными, никто из близлежащих деревень не докладывал в высшие инстанции о том, что происходит в этом злачном месте, боясь, что Хатчинсон их найдет. Но, в конце концов, «Безумного доктора» поймали и повесили.
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