10 пугающих фей, с которыми не стоит связываться, из мифов разных стран

Феи, феи, феи... | Фото: sexytales.org
Чаще всего фей изображают маленькими человекоподобными существами, умеющими летать и окруженными сверкающими ореолами. Однако, в мифах различных народов представители этого маленького народца далеко не всегда настолько дружелюбны, как феи в фильмах Диснея. В фольклоре многих стран феи бывают очень жестокими и пугающими. О них и пойдёт речь в нашем обзоре
1. Лианан-Ши
Фея-вампир. | Фото: listverse.com
Лианан-Ши по сути была феей-вампиром, которая охотилась на мужчин на острове Мэн. Она появлялась в образе привлекательной молодой женщины, чтобы соблазнить свою жертву. Если это ей удавалось, то мужчина становился ее любовником. Если же человеку удавалось сопротивляться ее чарам, то фея жестоко убивала его и выпивала всю кровь жертвы.
Для любовника же ситуация также была далека от радужной — Лианан-Ши во время занятий любовью высасывала из мужчины жизненную силу, пока тот в конце концов не превращался в пустую оболочку и умирал. Эта фея хранила кровь всех своих жертв в котле и использовала ее по мере надобности, чтобы вечно оставаться могущественной и молодой. Иногда она также давала немного крови своему любовнику, чтобы вдохновить того на написание романтических стихов.
2. Ганконер
Фей Gan Ceanach. | Фото: listverse.com
Эта фея (точнее, фей) буквально вынуждал женщин умирать из-за него. Ганконер (Gan Ceanach), что означает "любовник-болтун", был крохотным Дон Жуаном, который тратил большую часть своего времени на поиски женщины, которую он бы мог соблазнить. Когда ему это удавалось, женщина оставалась навсегда безнадежно влюблена в него, а фей исчезал.
Соблазненные дамы становились одержимыми Ганконнером и увядали прямо на глазах. Мужчины также не оставались "обделенными" при встрече с этим необычным существом — они начинали тратить все свои деньги на подарки для своих женщин.
3. Бендит и Мамау
Феи - похитители детей. | Фото: listverse.com
Название этого клана валлийских фей иронично переводится, как "благословение матери". Ирония заключается в том, что основным занятием этого клана являлось похищение детей. Если быть точнее, эти феи похищали человеческих младенцев и оставляли вместо них собственное деформированное потомство, которое называли "кримбилс".
Родители похищенного ребенка часто обращались к ведьмам, чтобы получить свое потомство обратно, хотя иногда Бендит возвращали детей после того, как обучали их писать и ценить хорошую музыку. Помимо похищения детей, эти феи также загоняли до смерти лошадей, катаясь на них. Чтобы успокоить Бендит, люди оставляли молоко на крыльце дома.
4. Штормовая ведьма
Фея с зеленоватыми кожей и зубами. | Фото: xsears.com
Штормовая ведьма - фея, которая то жил на озере Эри и считалась ответственной за многие кораблекрушения в этой области. Согласно преданий, она была очень некрасивой женщиной с зеленоватыми кожей и зубами, желтушными глазами и заостренными чертами лица. В ее ногтях содержался мощный парализующий яд.
До того, как Штормовая ведьма нападала на корабль, она пела жуткую песню, которая предсказывала гибель всех людей на борту, после чего насылала страшную бурю на беспомощных моряков. Как будто этого было недостаточно, Штормовая ведьма также ездила на волнах и хватала моряков своими вытянутыми руками.
5. Фачан
Феи-монстры. | Фото: wen-m.deviantart.com
В шотландских сказках данная разновидность фей описывалась так, что можно было подумать, что речь идет о монстрах. Тем не менее, фачан выглядели именно так. Эти существа казались настолько чудовищно отвратительными, что только их вид мог якобы остановить сердце человека.
Фачан были с головы до пят покрыты шерстью, а также у них каждой части тела было по одной: один глаз, одна рука, одна нога и т.д. В отличие от других фей, фачан не могли летать и ненавидели тех, кто умел это делать. Они были склонны к насилию и просто не переносили людей, которые заходили на их территорию, избивая их дубинами или цепями, которые они всегда носили с собой.
6. Слуа
Феи - души злых людей. | Фото:art-talk.ru
В шотландских историях слуа представляли собой фей, которые были душами злых людей, умерших не крещенными. Рой из этих злых фей обычно летал по ночам, сражаясь друг с другом и охотясь на жертв. Человека, которому не повезло оказаться их целью, поднимали на большую высоту и бросали на землю.
Слуа также имели склонность к садизму и иногда заставляли своих жертв стрелять друг в друга отравленными стрелами.Для того, чтобы защититься от слуа, люди закрыли свои окна, выходящие на запад, поскольку их рой, как правило, прибывал с этого направления. Также о том, что слуа где-то недалеко, предупреждало их трупное зловоние.
7. Берберока
Фея рек и болот. | Фото: listverse.com
Берберока - опасная раса фей, которая жила в болотах и реках Филиппин и охотилась главным образом на рыбаков, которые часто посещали эти водоемы. Они ловили своих жертв следующим образом: выпивали всю воду в определенной области, выставляя рыбу напоказ. Когда ничего не подозревающие рыбаки мчались за огромным уловом, берберока выплевывали всю воду назад и топили рыбаков.
8. Красные шапки
Феи-каннибалы. | Фото: cattewilds.blogspot.ru
Красные шапки также жили в Шотландии и были известны своей кровожадностью и неудержимостью. Несмотря на то, что обычно их изображали как изможденных стариков, Красные шапки были вооружены острыми когтями и зубами, причем они были феноменально сильными и могли без проблем одолеть взрослого человека. Как будто этого не было достаточно, они также носили с собой косы, с помощью которых расправлялись с людьми.
После того, как они зверски убивали своих жертв, Красные шапки промокали свои шапки их кровью, откуда и произошло их название. Эти феи также предположительно были каннибалами, которые ели как людей, так и других фей. Единственным способом защититься от этих кровожадных тварей, было чтение библейских стихов, причем делать это нужно было очень быстро, поскольку Красные шапки были не только безумно сильными, но и невероятно быстрыми.
9. Анку
Воплощение смерти в кельтском фольклоре. | Фото: listverse.com
Воплощением смерти в кельтском фольклоре является Анку, который в смертной жизни был безымянным принцем, любящим охоту и риск. В один прекрасный день на охоте он повстречался со Смертью, которая вызвала Анку на состязание по охоте, победитель которого мог решать судьбу проигравшего. Принц проиграл и Смерть приговорила его к вечному собиранию душ. С тех пор Анку бродит по Земле на своей повозке, запряженной лошадьми, и собирает в нее души.
Анку изображается как жуткая фигура, одетая в черные одежды, а лицо Анку всегда скрыто. В некоторых вариациях рассказов, Анку сопровождают скелеты, которые помогают ему грузить души в повозку. Холодный ветер сигнализирует о приходе Анку и дает понять умирающему, что смерть является неизбежной.
10. Банник
Фей - сварливый старик. | Фото: dolgie-leta.in.ua
Эта фея, а точнее дух, как несложно догадаться по названию, проводил большую часть своего времени в бане. Банник в русском фольклоре изображается в виде сварливого старика, который покровительствовал баням, мог изменять форму чего угодно и умел предвидеть будущее. Иногда, просто ради развлечения банник приводил других сверхъестественных сущностей в баню.
Если люди подозревали его присутствие у себя в бане, то они выносили из строения все христианские религиозные образы и оставляли баннику мыло и березовые веники. Если человек хотел узнать свое будущеу, то поворачивался к баннику спиной: если тот слегка постукивал по спине, то все будет хорошо, а если царапал, то это знаменовало что-то нехорошее.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии