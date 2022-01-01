«Атлас красоты»: 20 женских фотопортретов, на которых запечатлены очаровательные девушки из разных с

Многогранность женской красоты.
Михаэла Норос (Mihaela Noroc) из Румынии за 4 года побывала в 60 странах и везде фотографировала девушек, создавая «Атлас красоты». По её словам, затевая этот проект, она ставила целью показать многогранность женской красоты и ещё раз продемонстрировать миру, что некрасивых женщин не бывает.
1. Катманду, Непал
Прекрасная Сона на весеннем празднике Холи – Фестивале красок.
2. Эфиопия
Прелестная мусульманская девушка.
3. Баку, Азербайджан
Обаятельная Фидан – красивая азербайджанская девушка, которая поддерживает идеи гендерного равенства.
4. Тегеран, Иран
Уверенная в себе Махса, которая выбрала профессию графического дизайнера, стала финансово независимой в возрасте 18-ти лет.
5. Вакханский коридор, Афганистан
Девушка с красивыми, но грустными глазами работала на поле в одном из самых отдаленных и суровых высокогорных уголков мира.
6. Катманду, Непал
Красивая и сильная женщина, которая к тому же является любящей и заботливой мамой.
7. Амазонский тропический лес
Самобытная девушка в традиционном свадебном наряде.
8. Чичикастенанго, Гватемала
Пожилая Мария продавала овощи на рынке маленькой деревни.
9. Покхара, Непал
Изящная девушка проводит уик-энд, катаясь на лодке по великолепному озеру Пхева.
10. Стихийный лагерь беженцев в Идомени, Греция
Этой матери и ее дочерям пришлось покинуть Сирию из-за войны.
11. Нампан, Мьянма
Прекрасная пожилая дама была встречена на местном рынке.
12. Рейкьявик, Исландия
Очаровательная исландская девушка - блондинка с голубыми глазами.
13. Королев, Россия
Обворожительная Настя мечтает снимать пейзажные фотографии по всему миру.
14. Пушкар, Индия
Красивая и смелая девушка, которая работает в правоохранительных органах.
15. Гавана, Куба
Актриса? Модель? Нет, эта симпатичная девушка мечтает стать медсестрой!
16. Лиссабон, Португалия
Яркая Даниэла живет в прекрасном многонациональном городе.
17. Бухарест, Румыния
Несломленная Магда, пережившая ужасную автомобильную аварию, хочет изменить отношение к людям в инвалидных колясках в своей стране.
18. Долина Омо, Эфиопия
Обнаженная красота девушки из племени Даасанах.
19. Цюрих, Швейцария
«Огненные» сестры Патриция и Ребекка – обладательницы роскошных рыжих волос.
20. Берлин, Германия
В жилах Анаис течет малийская и французская кровь.
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