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«Атлас красоты»: 20 женских фотопортретов, на которых запечатлены очаровательные девушки из разных с


Многогранность женской красоты.

Многогранность женской красоты.

Михаэла Норос (Mihaela Noroc) из Румынии за 4 года побывала в 60 странах и везде фотографировала девушек, создавая «Атлас красоты». По её словам, затевая этот проект, она ставила целью показать многогранность женской красоты и ещё раз продемонстрировать миру, что некрасивых женщин не бывает.

1. Катманду, Непал


Прекрасная Сона на весеннем празднике Холи – Фестивале красок.

Прекрасная Сона на весеннем празднике Холи – Фестивале красок.

 

2. Эфиопия


Прелестная мусульманская девушка.

Прелестная мусульманская девушка.

 

3. Баку, Азербайджан


Обаятельная Фидан – красивая азербайджанская девушка, которая поддерживает идеи гендерного равенства.

Обаятельная Фидан – красивая азербайджанская девушка, которая поддерживает идеи гендерного равенства.

 

4. Тегеран, Иран


Уверенная в себе Махса, которая выбрала профессию графического дизайнера, стала финансово независимой в возрасте 18-ти лет.

Уверенная в себе Махса, которая выбрала профессию графического дизайнера, стала финансово независимой в возрасте 18-ти лет.

 

5. Вакханский коридор, Афганистан


Девушка с красивыми, но грустными глазами работала на поле в одном из самых отдаленных и суровых высокогорных уголков мира.

Девушка с красивыми, но грустными глазами работала на поле в одном из самых отдаленных и суровых высокогорных уголков мира.

 

6. Катманду, Непал


Красивая и сильная женщина, которая к тому же является любящей и заботливой мамой.

Красивая и сильная женщина, которая к тому же является любящей и заботливой мамой.

 

7. Амазонский тропический лес


Самобытная девушка в традиционном свадебном наряде.

Самобытная девушка в традиционном свадебном наряде.

 

8. Чичикастенанго, Гватемала


Пожилая Мария продавала овощи на рынке маленькой деревни.

Пожилая Мария продавала овощи на рынке маленькой деревни.

 

9. Покхара, Непал


Изящная девушка проводит уик-энд, катаясь на лодке по великолепному озеру Пхева.

Изящная девушка проводит уик-энд, катаясь на лодке по великолепному озеру Пхева.

 

10. Стихийный лагерь беженцев в Идомени, Греция


Этой матери и ее дочерям пришлось покинуть Сирию из-за войны.

Этой матери и ее дочерям пришлось покинуть Сирию из-за войны.

 

11. Нампан, Мьянма


Прекрасная пожилая дама была встречена на местном рынке.

Прекрасная пожилая дама была встречена на местном рынке.

 

12. Рейкьявик, Исландия


Очаровательная исландская девушка - блондинка с голубыми глазами.

Очаровательная исландская девушка - блондинка с голубыми глазами.

 

13. Королев, Россия


Обворожительная Настя мечтает снимать пейзажные фотографии по всему миру.

Обворожительная Настя мечтает снимать пейзажные фотографии по всему миру.

 

14. Пушкар, Индия


Красивая и смелая девушка, которая работает в правоохранительных органах.

Красивая и смелая девушка, которая работает в правоохранительных органах.

 

15. Гавана, Куба


Актриса? Модель? Нет, эта симпатичная девушка мечтает стать медсестрой!

Актриса? Модель? Нет, эта симпатичная девушка мечтает стать медсестрой!

 

16. Лиссабон, Португалия


Яркая Даниэла живет в прекрасном многонациональном городе.

Яркая Даниэла живет в прекрасном многонациональном городе.

 

17. Бухарест, Румыния


Несломленная Магда, пережившая ужасную автомобильную аварию, хочет изменить отношение к людям в инвалидных колясках в своей стране.

Несломленная Магда, пережившая ужасную автомобильную аварию, хочет изменить отношение к людям в инвалидных колясках в своей стране.

 

18. Долина Омо, Эфиопия


Обнаженная красота девушки из племени Даасанах.

Обнаженная красота девушки из племени Даасанах.

 

19. Цюрих, Швейцария


«Атлас красоты»: 20 женских фотопортретов, на которых запечатлены очаровательные девушки из разных с

«Огненные» сестры Патриция и Ребекка – обладательницы роскошных рыжих волос.

 

20. Берлин, Германия


В жилах Анаис течет малийская и французская кровь.

В жилах Анаис течет малийская и французская кровь.

 

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«Атлас красоты»: 20 женских фотопортретов, на которых запечатлены очаровательные девушки из разных с

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«Атлас красоты»: 20 женских фотопортретов, на которых запечатлены очаровательные девушки из разных сПодписаться на мой Instagram
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