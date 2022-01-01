«Атлас красоты»: 20 женских фотопортретов, на которых запечатлены очаровательные девушки из разных с

Многогранность женской красоты.

1. Катманду, Непал

Прекрасная Сона на весеннем празднике Холи – Фестивале красок.

2. Эфиопия

Прелестная мусульманская девушка.

3. Баку, Азербайджан

Обаятельная Фидан – красивая азербайджанская девушка, которая поддерживает идеи гендерного равенства.

4. Тегеран, Иран

Уверенная в себе Махса, которая выбрала профессию графического дизайнера, стала финансово независимой в возрасте 18-ти лет .

5. Вакханский коридор, Афганистан

Девушка с красивыми, но грустными глазами работала на поле в одном из самых отдаленных и суровых высокогорных уголков мира.

6. Катманду, Непал

Красивая и сильная женщина, которая к тому же является любящей и заботливой мамой.

7. Амазонский тропический лес

Самобытная девушка в традиционном свадебном наряде .

8. Чичикастенанго, Гватемала

Пожилая Мария продавала овощи на рынке маленькой деревни.

9. Покхара, Непал

Изящная девушка проводит уик-энд, катаясь на лодке по великолепному озеру Пхева.

10. Стихийный лагерь беженцев в Идомени, Греция

Этой матери и ее дочерям пришлось покинуть Сирию из-за войны.

11. Нампан, Мьянма

Прекрасная пожилая дама была встречена на местном рынке

12. Рейкьявик, Исландия

Очаровательная исландская девушка - блондинка с голубыми глазами.

13. Королев, Россия

Обворожительная Настя мечтает снимать пейзажные фотографии по всему миру.

14. Пушкар, Индия

Красивая и смелая девушка, которая работает в правоохранительных органах

15. Гавана, Куба

Актриса? Модель? Нет, эта симпатичная девушка мечтает стать медсестрой!

16. Лиссабон, Португалия

Яркая Даниэла живет в прекрасном многонациональном городе.

17. Бухарест, Румыния

Несломленная Магда, пережившая ужасную автомобильную аварию, хочет изменить отношение к людям в инвалидных колясках в своей стране

18. Долина Омо, Эфиопия

Обнаженная красота девушки из племени Даасанах.

19. Цюрих, Швейцария

«Огненные» сестры Патриция и Ребекка – обладательницы роскошных рыжих волос.

20. Берлин, Германия

В жилах Анаис течет малийская и французская кровь.