5 мясных салатов, которые придутся по вкусу не только мясоедам

1. Салат «Тбилиси» с красной фасолью и говядиной

Салат с красной фасолью и говядиной. \ Фото: 1000.menu.

Вкусный, сытный и питательный салат. \ Фото: google.ru.

2. Салат с морковкой по-корейски и копчёной колбасой

\ Фото: google.com. Пикантный салат с корейской морковкой, копчёной колбасой и сухариками.\ Фото: google.com.

Очень вкусный салат. \ Фото: bdi.spb.ru.

3. Китайский салат с языком

Мясной салат в азиатском стиле. \ Фото: gastronom.ru.

Салат с языком и огурцами. \ Фото: gastronom.ru.

4. Салат из мяса с луком и зёрнами граната

Мясной салат с луком и зёрнами граната. \ Фото: smarteda.net.

Вы точно не пожалеете, что приготовили этот салат. \ Фото: russianfood.com

5. Мясной слоёный салат с картофелем и сыром

Мясной слоёный салат. \ Фото: google.ru.

Приятного аппетита. \ Фото: YouTube.com.