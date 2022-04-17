Как за 5 минут почистить микроволновую печь

Хотите за 5 минут почистить микроволновку? И ничего долго тереть не придётся — так же, как и использовать химию! Достаточно только соды.
В глубокую тарелку налейте 500 мл воды, насыпьте 3 ст. л. соды. На мощности 600 ВТ включите микроволновку на 5 минут.
Затем, окуная щётку в горячий содовый раствор (работайте аккуратно!), почистите микроволновку. Все загрязнения, жир и грязь легко отходят!
И микроволновка вновь сияет чистотой!
Подробнее о том, как почистить микроволновую печь с помощью содового раствора, смотрите в видео ниже:
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