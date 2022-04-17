С нами не соскучишься!

8 098 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр К
    Ужасссс, в мозгу ещё сделайте наколку, безмозглые. Нашли в похабщине красоту!!!Недетские картинк...
  • Антонина Егоровна Тюрина Антонина Егоровна
    Почему не написали Законы-Заповеди Христа Иисуса? Который пришёл спасать а не убивать. Именно для этого был послан Хр...10 вещей, которые...
  • Tatyana Maranjyan
    Очень здорово! Аромат того времени...Молодые бунтари: ...

Как за 5 минут почистить микроволновую печь

Хотите за 5 минут почистить микроволновку? И ничего долго тереть не придётся — так же, как и использовать химию! Достаточно только соды.

Как за 5 минут почистить микроволновую печь

В глубокую тарелку налейте 500 мл воды, насыпьте 3 ст. л. соды. На мощности 600 ВТ включите микроволновку на 5 минут.

Как за 5 минут почистить микроволновую печь

Затем, окуная щётку в горячий содовый раствор (работайте аккуратно!), почистите микроволновку. Все загрязнения, жир и грязь легко отходят!

Как за 5 минут почистить микроволновую печь

И микроволновка вновь сияет чистотой!

Как за 5 минут почистить микроволновую печь

Подробнее о том, как почистить микроволновую печь с помощью содового раствора, смотрите в видео ниже:


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
советыМикроволновую печь
Обсудить

Картина дня

наверх