Адольф Гитлер и другие одиозные личности, которых журнал Time называл «Человеком года»

Адольф Гитлер

Гитлера считали сильным и устрашающим лидером, подмявшим под себя раболепствующую Европу, однако на деле все оказалось еще страшнее. /Обложка журнала а Time

Девочка вручает фюреру цветы. Октябрь 1938 года, Гитлер на пике своей популярности. /Фото:e-libra.ru

Иосиф Сталин

Сталина выбирали Человеком года два раза. /Обложки журнала Time

Беседа Сталина и Черчилля, 1942 год. Через несколько месяцев Time признает советского вождя Человеком года. /Фото:istorya.ru

Никита Хрущев

Никита Хрущев стал Человеком года прежде всего за достижения СССР в области космоса. /Фото: Обложка Time

Ричард Никсон

Никсона называли одним из самых противоречивых американских президентов. /Фото:abcnews.go.com

Никсона дважды объявляли Человеком года. Во второй раз он разделил этот титул со своим советником по национальной безопасности. /Фото: обложки журнала Time

Рухолла Хомейни

Хомейни оказал существенное влияние на мировую политику. /Обложка журнала Time

Революция в Иране произошла 40 лет назад , однако у ее лидера до сих пор осталось немало почитателей. /Фото:euronews.com