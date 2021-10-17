Адольф Гитлер и другие одиозные личности, которых журнал Time называл «Человеком года»

Вопрос о том, кого можно считать знаковой фигурой в истории, очень непрост и всегда вызывает жаркую полемику. Если, к примеру, на счету крупного государственного лидера тысячи человеческих жизней, он имеет право считаться великим или должен быть предан забвению? А как насчет Гитлера? Каждый раз в декабре, начиная с 1927 года, всемирно известный еженедельник Time выбирает Человека года. И иногда этот титул присуждали весьма противоречивым фигурам.
Журнал Time был основан в начале 1920-х студентами Йельского университета и стал первым в мире новостным еженедельником. Как известно, издание популярно и пользуется авторитетом до сих пор.
В конце 1927-го на обложке Time вышел портрет знаменитого летчика Чарльза Линдберга, впервые в одиночку перелетевшего Атлантику, которого журнал назвал главной персоной прошедшего года. С тех пор выбирать Человека года стало традицией. Но если с достижением Линдберга все понятно (одиночный трансатлантический перелет стал действительно прорывом в мировой авиации), то некоторые персоны, которые были выбраны героями издания при жизни, сейчас могут вызвать недоумение.
Прежде всего нужно пояснить, какими критериями Time всегда руководствовался при выдвижении таких кандидатур. Это, во-первых, попадание той или иной личности в мировые колонки новостей в течение года, а, во-вторых, популярность в обществе безотносительно того, положительная это фигура в глазах граждан или отрицательная.
Адольф Гитлер
Фюрер был назван Человеком года в 1938-м. В то время он находился на пике своей популярности. До начала Второй Мировой оставалось меньше года...
Гитлера считали сильным и устрашающим лидером, подмявшим под себя раболепствующую Европу, однако на деле все оказалось еще страшнее. /Обложка журнала а Time
Еженедельник Time пояснил свой выбор тем, что Гитлер прошел по раболепствующей Европе как настоящий завоеватель и взял под свою абсолютную власть 10,5 миллионов граждан Австрии и Чехословакии.
Девочка вручает фюреру цветы. Октябрь 1938 года, Гитлер на пике своей популярности. /Фото:e-libra.ru
В объемной сопроводительной статье Time, перечисляющей все «заслуги» предводителя Германии было в числе прочего сказано, что Гитлер стал в минувшем году «величайшей угрожающей силой, с которой на сегодняшний день столкнулся демократический, свободолюбивый мир» и было высказано предположение, что именно благодаря Адольфу Гитлеру 1939 год станет запоминающимся.
В то время редакторы и предположить не могли о тех масштабах потенциальной опасности, которую принесет эта «сила» всему человечеству, и всех зверствах фашизма, но, тем не менее, уже тогда посчитали его влияние в Европе знаковым.
Иосиф Сталин
Первый раз Сталина объявили Человеком года в 1939 году, и примечательно, что этот титул он получил сразу после Гитлера. В числе заслуг были указаны не только его роль во внешней политике и, в частности, курирование подписания знаменитого Пакта о ненападении между Германией и СССР, но и тот авторитет, который он имел в своей стране после смерти Ленина. Также упоминался и его вклад в развитие советской промышленности, в считанные годы поставленной на мировой уровень.
Сталина выбирали Человеком года два раза. /Обложки журнала Time
В 1939-м издание писало о нем так: «Иосиф Сталин прошел долгий путь к обожествлению себя при жизни. Нет такой лести, которая была бы для него слишком открытой, и нет такого комплимента, который был бы для него слишком широким. Он олицетворяет собой пример всей социалистической мудрости». Осознание того, что за этой всенародной популярностью и «мудростью» скрывались в том числе и кровавые репрессии, пришло уже позже.
Беседа Сталина и Черчилля, 1942 год. Через несколько месяцев Time признает советского вождя Человеком года. /Фото:istorya.ru
В 1942 году советский вождь снова попал на обложку Time – на этот раз за ключевую роль в борьбе с фашизмом и героизм советских войск, проявленный в битве под Сталинградом. Называя Сталина «крутым парнем», издание писало о нем так: «1942-й был годом крови и силы. И его героем стал человек, чье имя переводится как «сталь». Только Иосифу Сталину известно, насколько близка была его страна к разгрому в 1942-м, и только он знает, как ему удалось спасти Россию».
Никита Хрущев
Не менее противоречивая фигура для наших соотечественников, Никита Хрущев, также становился Человеком года. Лидер, руководивший Советским Союзом на протяжении большей части холодной войны и чуть не приведший мир к Третьей Мировой, а также ярый борец с культом личности, стал главной персоной 1957 года. Тогда, выдвигая его на эту «номинацию», руководство издания обратило внимание прежде всего на то, что в ушедшем году, при правлении Хрущева, Советский Союз запустил первый в мире спутник, и это ознаменовало начало космической гонки.
Никита Хрущев стал Человеком года прежде всего за достижения СССР в области космоса. /Фото: Обложка Time
Журналисты предсказывали, что теперь, когда человечество входит в новую, космическую эпоху, это принесет миру не только новые возможности, но и новые военные угрозы – более серьезные, нежели за всю предыдущую историю.
Ричард Никсон
Вьетнамская война тесно связана с именем Ричарда Никсона, которого считают одним из самых противоречивых президентов США. В его политической карьере можно найти как положительные, так и отрицательные поступки.
Никсона называли одним из самых противоречивых американских президентов. /Фото:abcnews.go.com
Человеком года одиозный президент становился в 1971-м и 1972-м (второй раз – вместе со своим советником Генри Киссинджером). Этот титул он получил прежде всего в связи с его историческим визитом в Китай (первым официальным визитом руководства США в эту страну). Также на решение редакции повлияло участие Никсона в подписании договора с СССР о контроле вооружений OCВ-I. В числе прочих заслуг Никсона названы высадка американских астронавтов на Луну и посещение им как президентом за время своего правления всех 50 штатов страны.
Никсона дважды объявляли Человеком года. Во второй раз он разделил этот титул со своим советником по национальной безопасности. /Фото: обложки журнала Time
Впрочем, все его успехи как руководителя государства были окончательно перечеркнуты знаменитым Уотергейтским скандалом и его последующей отставкой. Time охарактеризовал Никсона как личность абсолютно непредсказуемую.
Рухолла Хомейни
Лидер Рухолла Хомейни, одна из центральных фигур Исламской революции в Иране, получил титул Человека года в 1979 году. Революция в этой стране и установление Исламской Республики, во главе которой стал некогда опальный богослов Хомейни, признана одним из ключевых мировых событий прошлого века и имела большое политическое и историческое значение.
Хомейни оказал существенное влияние на мировую политику. /Обложка журнала Time
Верховный руководитель Ирана, предупреждавший общество об опасности западного влияния и называвший США «великим сатаной», руководил страной до самой смерти. Он скончался в 1989-м в возрасте 86 лет. Даже сегодня личность Хомейни имеет огромное влияние на иранцев и на мусульман в целом.
Революция в Иране произошла 40 лет назад, однако у ее лидера до сих пор осталось немало почитателей. /Фото:euronews.com
Текст: Анна Белова
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