Уникальные ретро фотографии Баку 1928 - 1980 годов

Автоматы для продажи газированных напитков. Азербайджан, Баку, 1980 годы.
В этом обзоре мы собрали фотографии старого Баку: дома советского периода и дома, построенные ещё до революции. Сегодня в период дурного строительства небоскрёбов многие исторические постройки уходят в небытие. Поэтому, не исключено, что на этих ретро фотографиях есть здания, которые уже нельзя увидеть в реальной жизни.
1. Гостиница Шарк
Гостиница Шарк на улице Базарная. Азербайджан, Баку, 1928 год.
2. Сотрудники милиции
Группа сотрудников милиции. Азербайджан, Баку, 1922 год.
3. Подстанция в Балаханах
Электрическая подстанция в Балаханах. Азербайджан, Баку, 1922 год.
4. Неподалеку от города
Мужчина возле автомобиля, неподалеку от города. Азербайджан, Баку, 1930 год.
5. Переулок
Узкая улочка неподалеку от центра города. Азербайджан, Баку, 1930 год.
6. Бакинская купальня
Бакинская общественная купальня. Азербайджан, Баку, 1930 год.
7. Панорама
Панорама города. Азербайджан, Баку, 1930 год.
8. Бакинский порт
Вид на Бакинский международный морской торговый порт. Азербайджан, Баку, 1930 год.
9. Толпы людей
Толпы людей на улице Челяевская. Азербайджан, Баку, 1930 год.
10. Памятник архитектуры
Памятник архитектуры на улице Свободы. Азербайджан, Баку, 1930 год.
11. Старая часть города
Улица неподалеку от комплекса дворца ширваншахов. Азербайджан, Баку, 1930 год.
12. Минарет
Минарет в старом городе. Азербайджан, Баку, 1931 год.
13. Шемахинские ворота
Шемахинские ворота в крепости Ичери-шехер. Азербайджан, Баку, 1932 год.
14. Автоматы с газировкой
Автоматы для продажи газированных напитков. Азербайджан, Баку, 1980 годы.
15. Группа борцов
Группа борцов после соревнований. Азербайджан, Баку, 1934 год.
16. Здание ГУШосДора
Здание главного управление шоссейных дорог. Азербайджан, Баку, 1967 год.
17. Республиканский стадион
Республиканский стадион имени Ленина на Ленинградском проспекте. Азербайджан, Баку, 1968 год.
18. Уличная сцена
Два автомобиля, едущие по дороге. Азербайджан, Баку, 1968 год.
19. Проспект Нефтяников
Здания на проспекте Нефтяников. Азербайджан, Баку, 1970 год.
20. Дом отдыха КГБ
Архитектурный памятник и дом отдыха КГБ. Азербайджан, Баку, 1970 год.
21. Шиховский пляж
Отдыхающие на Шиховском пляже. Азербайджан, Баку, 1974 год.
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