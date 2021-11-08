Сломанные судьбы: Легендарные советские спортсмены, чья жизнь пошла под откос

Легендарные советские спортсмены со сломанными судьбами | Фото: anews.com и gazeta.ru
Их имена были хорошо известны не только в СССР, но и за рубежом, их называли легендами советского спорта и гордостью страны, они показывали блестящие результаты на соревнованиях и привозили домой золотые медали. И в одночасье все это было разрушено. У каждого были на то свои причины – кто-то попал за решетку, кого-то остановила тяжелейшая травма, а кто-то повторил судьбу хоккеиста Гурина из фильма «Москва слезам не верит» и не смог справиться с алкогольной зависимостью…
Эдуард Стрельцов | Фото: ruspeach.com
Легендарного форварда московского «Торпедо» Эдуарда Стрельцова называли футбольным вундеркиндом, советским Пеле и одним из лучших нападающих в истории советского футбола. В 18 лет он стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР, еще через год – олимпийским чемпионом. Ему прочили блестящую спортивную карьеру, однако за несколько недель до начала чемпионата мира в Швеции разгорелся скандал: молодого футболиста и двух его товарищей по сборной задержали по обвинению в изнасиловании. Эта история была очень странной и у многих вызывала сомнения в ее правдивости: спортсмены отмечали какой-то праздник на подмосковной даче, с ними в компании были девушки, было выпито изрядное количество спиртного, а наутро двое девушек написали заявления об изнасиловании, обвинив в этом футболистов Стрельцова и Огонькова. Последнего оправдали, а «советского Пеле» приговорили к 12 годам лишения свободы. За решеткой он провел 5 лет, после чего был освобожден досрочно. Еще спустя 2 года он смог вернуться в футбол, но лучшее время для спортивных достижений было утрачено. Тем не менее он выходил на поле еще 5 лет и смог привести «Торпедо» к победе в чемпионате и кубке страны.
Легендарный советский футболист Эдуард Стрельцов | Фото: anews.com
Памятник Эдуарду Стрельцову | Фото: persons-journal.com и anews.com
О судьбе легендарного футболиста было написано немало статей и книг, в этом году был снят сериал «В созвездии Стрельца». До сих пор о причинах того, что с ним случилось, выдвигают разные версии: по одной из них, его обвинение было местью силовиков за отказ играть в «Динамо» и ЦСКА, по другой – его просто решили проучить за невероятную популярность в народе, звездную болезнь и поведение, недостойное советского футболиста. Возможно, процесс над Стрельцовым был показательной расправой над зарвавшимся кумиром молодежи в рамках очередной кампании за дисциплину и трезвость. У спортсмена и правда был непростой характер: его поведение называли чересчур развязным и самоуверенным, он часто ввязывался в скандалы и потасовки, слыл любителем выпить. Однако большинство тех, кто хорошо его знал, были уверены: на самом деле спортсмен был не виновен. Незадолго до смерти он сказал одному из друзей: «Одного не понимаю – за что меня посадили?». Вряд ли умирающий от рака человек стал бы лукавить в последние дни своей жизни. В 1990 г. Стрельцов скончался от рака легких.
Знаменитая гимнастка, судьбу которой сломало стремление к рекордам в спорте | Фото: championat.com
Гимнастка Елена Мухина | Фото: championat.com
Елену Мухину считали надеждой советской гимнастики. В 17 лет она завоевала три золотые медали на первенстве Европы в Праге, представив там не известный ранее элемент на брусьях, получивший название «петля Мухиной», а спустя год гимнастка стала абсолютной чемпионкой мира в Страсбурге. После этого ее тренер Михаил Клименко стал готовить спортсменку к ее первой Олимпиаде. Подготовка была очень серьезной и отнимала у молодой гимнастки все силы. По словам очевидцев, тренер был к ней суров и даже жесток: не обращая внимания на многочисленные травмы, он все время увеличивал нагрузку. Ее коллеги по сборной рассказывали: «Она выглядела заторможенной, часто плакала. Как-то сказала, что не успевает полностью перейти проспект перед спорткомплексом ЦСКА, пока горит зеленый свет – не хватает сил. При этом ее произвольная программа практически на всех снарядах продолжала оставаться сложнейшей в мире». Сама гимнастка признавалась, что чувствует себя «животным, которое гонят хлыстом по бесконечному коридору».
Елена Мухина | Фото: eurosport.ru
Знаменитая гимнастка, судьбу которой сломало стремление к рекордам в спорте | Фото: championat.com
В июле 1980 г. на подготовительном сборе в Минске Елена решила исполнить новый сложнейший прыжок с приземлением головой вниз и кувырком, но полученная ранее травма толчковой ноги помешала ей оттолкнуться с необходимой силой, и девушка просто врезалась головой в помост, сломав позвоночник. На этом закончилась и спортивная карьера, и полноценная жизнь 20-летней гимнастки. С тех пор она была прикована к инвалидному креслу. Она перенесла множество операций, но поставить ее на ноги так и не удалось. Бывшая спортсменка пережила тяжелейшую депрессию и скончалась в 2006 г. в возрасте 46 лет. Лариса Латынина считает: «Клименко очень хотел, чтобы Мухина в Москве выступила. Никто не сомневался, что команда завоюет олимпийское золото, и он надеялся стать тренером олимпийской чемпионки. Загнал ли он гимнастку? Именно. У Лены безумно болела нога, а он заставлял работать».
Легендарный советский спортсмен Владимир Ященко | Фото: championat.com
Владимир Ященко с тренером | Фото: championat.com
Спортсмен из Запорожья Владимир Ященко начал заниматься прыжками в высоту в 14 лет, а в 16 он уже взял высоту более 2 метров, а в 18 поставил мировой рекорд 2,33 метра. Тренер Владимир Дьячков с гордостью рассказывал о двух своих воспитанниках: «Брумель брал мощью, жуткой трудоспособностью и пытливостью, желанием овладеть классической техникой при его (и он это понимал) природной несообразности... А Ященко... технически всегда хромал. Но природа так его одарила, что даже при видимых погрешностях он вытворял невероятные вещи. По сути, он ведь взлетал где-то на 2,50, но из-за чисто технических ошибок, прежде всего непосредственно при переходе планки, брал меньше, чем на самом деле мог. А сколько он мог взять – одному Богу известно…».
Знаменитый советский рекордсмен | Фото: anews.com
Легендарный советский спортсмен Владимир Ященко | Фото: championat.com
В 1979 г., через год после того, как он стал чемпионом Европы, спортсмен получил травму – порвал связки колена. Ему сделали две операции в Москве, но обе прошли неудачно. Впоследствии в своей прерванной спортивной карьере Ященко обвинял советскую медицину. Позже его отправили на лечение в Австрию, но вернуться в былую форму ему так и не удалось. Из-за этого он пристрастился к алкоголю. Его жизнь оборвалась в 40 лет из-за глубокой посталкогольной комы.
Знаменитый советский рекордсмен | Фото: anews.com
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