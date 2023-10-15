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Как улучшить влажные салфетки

Влажные салфетки — незаменимая вещь в каждом доме. Но, к сожалению, мало кто знает, что их можно использовать не только для того, чтобы протирать руки или загрязненные поверхности.
К примеру, улучшить пачку влажных салфеток можно, просто добавив в упаковку столовую ложку мицеллярной воды. Такие салфетки отлично справятся со следами помады, румян или тонального крема на верхней одежде. Влажные салфетки с мицеллярной водой помогут очистить залоснившиеся участки на куртке.

Как улучшить влажные салфетки

Если в пачку влажных салфеток добавить 5-6 столовых ложек средства для чистки ковров и мягкой мебели и 2-3 столовых ложек воды, то такие салфетки легко справятся с любым жирным пятном на мягкой мебели. После чистки салфетками на мебели не остается пятен и разводов, это идеальное средство для экспресс уборки.

Как улучшить влажные салфетки
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