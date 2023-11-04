История человечества невозможна без появления и исчезновения с лица Земли мест проживания людей, поэтому нет ничего странного в существовании забытых ныне городов-призраков. Вот только даже сегодня их можно увидеть значительно больше, чем кажется. Просто если о той же Припяти или Крако знают очень многие, то о существовании других подобных мест мало кому известно. Вашему вниманию 5 малоизвестных городов-призраков, где витает атмосфера заброшенности.
1. Терлингуа
Панорама умирающего города. /Фото: webmandry.com
Город Терлингуа расположен в американском штате Техас. И за последнее столетие его население сократилось в десятки раз: известно, что в 1903 году там проживало около 3 тысяч человек, а в 2010 году осталось всего 58. Причина вымирания города - истощение запасов киновари - минерал, который содержит ртуть - а именно его добыча однажды оказалась поводом возвести его в глухой степи. Справедливости ради, стоит уточнить, что в Терлингуа все еще живёт несколько семей, но зарабатывают преимущественно они скромными экскурсионными программами, а не добычей, как раньше.
2. Калико
Ещё один шахтёрский город-призрак. /Фото: fishki.net
Как и Терлингуа, город Калико, расположенный в штате Калифорния, был основан в целях добычи полезных ископаемых. Так, в 1881 году там началась активная добыча серебра. Позднее в Калико открыли уже порядка 500 рудников, а население города увеличилось до 3 тысяч местных жителей. Однако как только серебро закончилось, стали уезжать и люди. Долгое время город с огромным количеством сохранившихся зданий был в запустении, пока в середине прошлого столетия территорию Калико не приобрел бизнесмен Уолтер Нотт. Он решил отреставрировать город по старым фотографиям, сумев в итоге превратить его в официально зарегистрированный исторический памятник.
3. Хасима
И таких заброшенных домов целый остров. /Фото: redeveloper.ru
А на другом конце света, в Японии, всего в 15 километрах от города Нагасаки расположился целый остров-призрак под названием Хасима. Как и многие другие, он появился, когда там нашли залежи угля. Известно, что в 1881 году благодаря функционированию подводных угольных шахт город активно развивался, а населения насчитывалось 5 тысяч жителей. Но как только добывать стало нечего, местные быстро покинули свои дома. Однако сам Хасима не до конца забыт - туристы туда всё-таки приезжают
4. Гранат
Заброшенный работий посёлок в США. /Фото: rg.ru
Так атмосферно выглядят сохранившиеся деревянные домики шахтёрского городка Гранат, что в американском штате Монтана. Там проживали преимущественно искатели золота и серебра, а к началу прошлого столетия здесь проживало уже примерно тысяча жителей. Однако работа в городе закончилась в начале сороковых годов двадцатого века, и Гранат быстро опустел. Сегодня малоизвестный город-призрак предлагают посетить всего за три доллара, чтобы окунуться в прекрасно сохранённую атмосферу жизни в период золотой лихорадки.
5. Росс
Ещё один заброшенный остров. /Фото: sacradamus.ru
Остров Росс в Индии, в отличие от вышеупомянутых городов, был покинут людьми не из-за невозможности зарабатывать больше добычей. Причиной оказалась высока смертность, которая была вызвана постоянными природными катаклизмами. И хотя природа постепенно берёт своё, на территории до сих пор в джунглях прекрасно сохранились старые постройки 18-20 столетий, как жилые дома, так и церкви и даже больница. Поэтому посещение этого места оставить самые яркие впечатления, которые только может оставить город-призрак.
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