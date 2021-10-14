Странные привычки российских императриц, которые из современники считали причудами

Привычки российских императриц, которые удивляли их современников.

Екатерина Алексеевна и медицина

В брюках на коне явно удобнее, но в восемнадцатом веке эта мысль казалось странной.

Мария Фёдоровна и корсет

Мария Фёдоровна, прямо как по рекомендациям американских домохозяек пятидесятых, всегда была нарядно одета.

Елизавета Алексеевна и привычка обижаться

Придворные не понимали, как можно обижаться на мужа, если он император.

Александра Фёдоровна и рождественская ёлка

Александра Фёдоровна тосковала по ёлкам на Рождество.

Мария Александровна и любовь к тёте

Кумиром Марии Александровны была её родная тётя, также русская императрица .