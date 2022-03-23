8 бьюти-процедур, которые нужно успеть до Нового Года, чтобы выглядеть прекрасно

Подготовка к праздникам является не только важным, но и тяжелым делом, ведь нужно многое успеть: найти подарки, выбрать наряд, решить где и с кем отмечать.

А самая главная задача – привести себя в порядок, чтобы выглядеть на торжестве красиво и стильно.

Мы рассказываем, какие именно бьюти-процедуры стоит сделать за короткое время, оставшееся до Нового года.

1. Коррекция формы бровей

Коррекцией бровей должен заниматься профессионал.

Перед Новым Годом важно позаботиться не только о коже, волосах, но также о бровях. Своевременная коррекция позволит выглядеть идеально даже 1 января, когда на лице не будет ни грамма косметики.

Если вы еще не достигли совершенства в вопросах ухода за бровями, обратитесь к профессионалу. Он учтет густоту, размер бровей, овал лица, а затем посоветует, какая форма больше всего вам подойдет, и воплотит в жизнь ваши желания.

Также старайтесь не игнорировать нюансы ухода, особенно если вам не нравится состояние бровей. Используйте оливковое или касторовое масло, аккуратно расчесывайте их. За пару дней до праздника вам останется только удалить лишние волоски, и тогда в новогоднюю ночь брови станут идеальным завершающим штрихом образа.

2. Ресницы

Длину наращенных ресниц нужно выбирать так, чтобы было комфортно.

Конечно, современные туши творят чудеса, но они никогда не позволят достичь такой роскошной длины и объема, как в случае с наращенными ресницами. Если вы предпочитаете естественные образы, выбирайте классический вид наращивания. Если же в новогоднюю ночь хочется быть настоящей дивой, обратите внимание на объемное наращивание. Можете даже выбрать цветные ресницы и попросить мастера украсить их стразами.

Не любите наращивание, но состояние своих ресниц удручает? Попробуйте ламинирование. Это процедура, во время которой ресницы покрываются специальным составом, в результате чего становятся длинными, крепкими, закрученными наверх. Эффект от ламинирования сохраняется около двух месяцев, что существенно облегчает ежедневную мейкап-рутину.

3. Стрижка

Лучше обновить старую стрижку, а не делать новую.

Мы не имеем в виду нечто кардинально новое – наоборот, за неделю до праздника лучше не рисковать. Но обновить существующую стрижку обязательно нужно, чтобы волосы идеально лежали. Если же перемен все-таки хочется, обратите внимание на модные варианты 2020-2021. Самыми популярными являются «под мальчика»: такие прически могут иметь четкий контур или быть «рваными».

Каре, боб, объемный каскад – это нестареющая классика, которая подходит практически всем. Следует лишь учитывать черты лица: если у вас «тяжелая» нижняя часть лица, длина волос должна быть ниже подбородка.

Можно обновить прическу и за счет челки, сделав ее очень редкой, чтобы просвечивался лоб. Такой фасон востребован уже много сезонов подряд, плюс вы не потеряете в основной длине волос.

После стрижки сделайте окрашивание или одну из бьюти-процедур, призванных укреплять локоны: ламинирование, глазирование, экранирование. Все три техники дают примерно одинаковый результат: волосы становятся мягкими, блестящими, шелковистыми, послушными.

4. Пилинг

Пилинг поможет отшелушить ороговевшие частицы.

За 7-8 дней до Нового года можно записаться к косметологу на химический пилинг, который представляет собой метод отшелушивания кожи при помощи органических кислот или ретиноидов. В результате убирается огрубевший слой кожи, улучшается цвет лица, выравнивается тон, уменьшаются следы от акне, пигментные пятна.

Тип пилинга стоит выбирать в зависимости от кожи: для жирной подойдет ретиноевый или салициловый, так как они оказывают антисептическое и противовоспалительное воздействие, уменьшают поры и постакне, балансируют выработку себума, лечат угревую сыпь. Что касается сухой и нормальной кожи, то они нуждаются в более щадящих вариантах, которые направлены на увлажнение, питание. выравнивание тона, возвращение здорового цвета лица. Самые популярные среди таких пилингов гликолевый и молочный.

5. Увлажняющие маски

Увлажняющие маски помогут поддержать кожу в тонусе.

Их нужно делать не только перед праздниками, но и на регулярной основе, так как кожа круглый год нуждается в активном увлажнении. Программа таких масок станет отличным дополнением салонных процедур, в частности пилинга. Средства стоит выбирать тщательно, внимательно изучая состав. Среди компонентов должно быть алоэ, золото, секрет улитки или змеи, так как они способствуют ускорению кожного метаболизма, заживлению ранок, быстрому восстановлению покрова.

6. Массаж щеткой

Массаж щеткой уменьшит жировые отложения.

У итальянцев есть замечательная традиция – избавляться перед Новым годом от всего лишнего. Надеемся, что ревизию шкафа вы уже провели, теперь самое время обновить кожу тела. Самый быстрый, приятный и эффективный способ – делать массаж специальной мягкой щеткой. Каждый вечер с ее помощью нужно массировать тело, уделяя особое внимание проблемным зонам. Эта простая процедура выполняет сразу несколько задач: усиливает кровоток, тонизирует, выводит лишнюю жидкость, уменьшает жировые отложения, помогает бороться с целлюлитом. Сила воздействия зависит от типа кожи – если она нежная, то массировать нужно деликатно, если грубая, то стоит прилагать больше усилий.

Чтобы массаж был более эффективным, стоит подключить специальную косметику, например, скрабы, пилинги. Можно создать такое средство своими руками из кофе или морской соли с добавлением эфирных масел.

7. Ванны с аромамаслами

Ванна с аромамаслами помогает расслабиться.

Не стоит забывать о релаксирующих процедурах, которые непосредственно влияют на душевную гармонию и настроение перед праздниками. Старайтесь почаще принимать ванны с маслами, пеной, бурлящими шарами, которые окрашивают воду в яркий цвет. Для полноты эффекта зажигайте ароматические свечи, предварительно расставленные по комнате, включайте любимую музыку и наслаждайтесь удивительной атмосферой. Казалось бы, простые действия, но они помогут избавиться от стресса и позитивно смотреть на мир, что очень важно в предновогодней суете. Также можно принимать содовые или хвойные ванны, которые помогают укрепить кожу, выровнять ее поверхность и даже сбросить несколько килограммов.

8. Прическа и макияж

Прическу и мейкап лучше делать у одного мастера.

Вне зависимости от того, где вы будете встречать Новый год – в ресторане, у друзей, дома – ваш образ должен быть идеальным. Если сомневаетесь в своих навыках парикмахера и визажиста, запишитесь к профессионалам (идеально, если укладку и макияж сможет сделать один мастер). Чтобы сэкономить время, поинтересуйтесь, осуществляет ли специалист выезды на дом – накануне праздника каждая минута дорога. Уже сегодня стоит найти подходящие варианты мейкапа и прически, подумать, насколько хорошо они сочетаются с выбранным нарядом, а также составить в голове законченный образ.

Процедуры, от которых лучше отказаться

Не стоит экспериментировать с цветом волос перед праздниками.

Есть и нежелательные процедуры, которые лучше отложить, например, на январь. Среди них:

• эксперименты с окрашиванием – одно дело, если вы освежаете имеющийся оттенок, но совсем другое, если хотите кардинально сменить цвет волос. Во-первых, результат может оказаться совсем не таким, как вы ожидали, или новый тон просто вам не пойдет. Во-вторых, парикмахер может оказаться не самым лучшим, и ваши волосы сильно пострадают от неправильного обращения. Поэтому если и краситься перед Новым годом, то только у проверенного мастера, который уже менял цвет ваших локонов.

• Новые процедуры – не стоит рисковать и пробовать накануне праздников незнакомые вам процедуры. Даже если они популярные и общедоступные, неизвестно, какую реакцию вызовут именно у вас. Та же чистка лица проходит у всех по-разному: одни девушки уже на следующий день могут похвастаться красивой кожей, а другие неделю ходят с покраснениями.

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