Наша жизнь состоит из условностей и предлагаемых обстоятельств – все, как в театре. Тюрьма тоже своего рода театр, где принято придерживаться своих, внутренних сценариев поведения, свойственных только этому социуму.
Некоторые из них, к примеру, такие как тюремные приметы, со стороны могут показаться странноватыми. Но это только для тех, кто не побывал по ту сторону забора с колючей проволокой в качестве заключенного.
К чему присматриваться, пока не посадили
У зэков времени много, и они, если речь заходит о действии в отношении сидельцев тех или иных примет, приноровились подразделять это явление на два ключевых этапа – до попадания на зону после этапа и собственно в период отбытия срока.
По мнению отечественных психологов, изучающих специфику поведения человека в заключении, значению и роли примет здесь уделяется особое внимание: во-первых, это своего рода сублимация, защитный механизм психики по отношению к тюремным понятиям, во-вторых, своеобразное воплощение надежды на лучшее, которая никогда не должна оставлять зэка.
У бывалых сидельцев приметная память крепка еще задолго до попадания в СИЗО. Воровские привычки сплошь ориентированы на приметы. Идешь на «делюгу» – сохрани пустую сигаретную пачку: выбросишь – «спалишься». Нашел «майло» (лезвие безопасной бритвы) без рукояти – не поднимай: «проштырят» (проткнут чем-нибудь, зарежут). Сидя за столом, шапку на него класть нельзя – кого-то из присутствующих «закроют» (задержат-арестуют). Рецидивисты не слишком любят фотографироваться и тем более, сниматься на видео, особенно перед «стрелкой»; веселится перед такой важной встречей тоже не в кайф: считается, что непременно пострадаешь на сходке. Черную кошку преступники почитают, увидел ее – масть попрет. «Выхлоп», материализующийся по результатам «делюги», тишину любит. Пока не «захрустит», помалкивай – масть срежешь. Не свои «цацки» не цепляй – чужие статьи примеришь.
У женщин, к примеру, бытует такая примета: перед судом не стричься и не красить волосы. Для всех: нельзя заходить в зал суда с правой ноги и потом прощаться с представителями обвинения фразой «до свидания». Хорошая примета – выйти из зала суда после того как это сделает судья. Часто менять адвокатов – плохая примета. Когда везут на суд, надо чтобы сокамерники в СИЗО дали тебе символический пинок под зад – считается, что в таком случае легко осудят – может, даже условный срок дадут, а то и вовсе оправдают. В следственных изоляторах это напоминает некий ритуал.
«Вечер в хату…»
Эта фраза тоже что-то вроде приметы, традиционное приветствие новичка, только что «закинутого» в камеру и стоящего с матрацем за захлопнувшейся за спиной металлической дверью. Кстати, здороваться за руку через решетку – плохая примета: реальный срок схлопочешь.
Отдельная тема – приметы сидящих в камере. Лампочка мигнула раз (свет в тюрьме горит в темное время суток повсеместно и до рассвета) – заведут кого-то, дважды коротнуло – выведут. Аналогичная тема с падающими со стола ложками («веслами»). К слову, стучать по столу кулаком – плохая примета. Уронил «весло» – свиданка светит. Пепельница упала и перевернулась – к посылке или передаче. Но чтобы сбылось, самому не надо подбирать.
Таракан (паук) возле прополз – к письму (маляве), нашел лаврушку в баланде – аналогично (правда, есть противоположная трактовка: 15 суток ШИЗО). Пеплом от сигареты руку обжег – родные вспомнили. Царапнулся о «шубу» (грубая штукатурка в камере) – бабло нежданное привалит. В тюрьме зэки не берут белые цветы – это там символ скорой беды. Птица на «решке» (решетка окна камеры) – скорой воли не видать. Стукнулся головой о нары – жена изменяет. «Хата» замолкла – ангел пролетел или кенты покойные посетили, присели рядышком.
.. И, наконец, самые оптимистичные приметы. «Дубак» (надзиратель, вертухай) «запарился», «браслеты» (наручники) не «раскоцал» (не снял) – скоро воля. Выезжая из «хаты», все забирай – иначе вернешься. И не оборачивайся, выходя за ворота тюрьмы (по той же причине).
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