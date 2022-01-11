Сервис Airbnb, созданный для путешественников, предпочитающих снимать жилье у местных в зависимости от собственного бюджета, предоставляет также и жилье знаменитостей, в котором каждый желающий может провести ночь или несколько. Если вас всегда интересовало, как выглядела спальня Чарли Чаплина, в какой комнате творил Александр Пушкин и какая кухня у Ангелы Меркель, то наша подборка специально для вас.
Michael Jackson
В этом доме была записана часть легендарной песни «Триллер» короля поп-музыки Майкла Джексона.
4774 р./ночь
В этой квартире-студии в районе Пренцлауэр-Берг жила канцлер Германии Ангела Меркель.
2555 р./ночь
Дом Дензела Вашингтона.
32880 р./ночь
Эти коттеджи в центре Лос-Анжелеса построил для своей съемочной группы в 1920 году Чарли Чаплин.
8723 р./ночь
Здесь жила актриса Эмили Блант со своим мужем.
33215 р./ночь
Здесь жил и творил английский писатель Олдос Хаксли.
6643 р./ночь
Звезда Голливуда Ава Гарднер и ее муж, джазовый музыкант Арти Шоу, жили здесь в начале 40-х годов.
5704 р./ночь
Здесь жили Фрэнк Синатра, Клинт Уокер, а Роджер Миллер записал тут один из своих популярнейших хитов.
59049 р./ночь
Здесь жил Александр Пушкин.
2953 р./ночь
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Жить как знаменитость благодаря сервису для путешественников
Сервис Airbnb, созданный для путешественников, предпочитающих снимать жилье у местных в зависимости от собственного бюджета, предоставляет также и жилье знаменитостей, в котором каждый желающий может провести ночь или несколько. Если вас всегда интересовало, как выглядела спальня Чарли Чаплина, в какой комнате творил Александр Пушкин и какая кухня у Ангелы Меркель, то наша подборка специально для вас.
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