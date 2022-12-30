10 культовых азиатских фильмов, которые раскрывают секреты человеческой души

Есть в азиатских фильмах особенное очарование, отличающее эти картины от европейского или американского кино. В них словно заключена некая восточная мудрость, понимание тайн человеческой души и движений мысли. Азиатские режиссёры всегда смело идут на эксперименты, не боятся смешения жанров и стилей, наполняют каждый кадр своеобразной атмосферой. И каждый фильм из нашего сегодняшнего обзора заслуживает внимания зрителей.
«Касание дзен», 1971 год, Тайвань, Гонконг, режиссёр Кинг Ху
Этот фильм по праву можно назвать китайской классикой. Он кажется размеренным и неспешным,
местами даже скучноватым, и лишь во второй части картины зрителя ждут удивительные открытия. Здесь можно увидеть путь духовного перерождения главных героев, для который испытания, уготованные им судьбой, становятся ступеньками на пути восхождения.
«Дом летающих кинжалов», 2004 год, Китай, Гонконг, режиссёр Чжан Имоу
Этот фильм о любви в призме истории, о чувствах, способных спасать и исцелять. А ещё
о справедливости и чести. Только девушка, в которую влюблён герой – дочь главаря разбойников, а на пути к счастью влюблённых стоят многочисленные запреты и условности. Фильм отчасти похож на экзотическую восточную сказку и кажется, что в финале добро непременно должно победить зло.
«Сквозь снег», 2013 год, Южная Корея, Чехия, режиссёр Пон Джун-хо
Основой фильма стал графический роман Жака Лоба «Le Transperceneige», а повествует он о постапокалипсисе, наступившем после техногенной катастрофы. Выжившие люди почти в полном составе
оказываются в огромном поезде, несущемся сквозь ледяное безмолвие мира. Этот поезд никогда не останавливается, а внутри него разворачиваются события, способные как разрушить несправедливость, так и привести к гибели оставшихся в живых.
«Царство», 2019 год, Япония, режиссёр Синсуке Сато
Фильм, снятый японскими кинематографистами, повествует о двух юношах-сиротах, которые отправляются навстречу своей мечте. Мечтают они, как минимум, стать крупными военачальниками и покорить земли Китая. Судьба оказалась благосклонна к молодым людям и позволила им в полной мере проявить
себя. А вот использовали ли они этот шанс, можно узнать, погрузившись в удивительный мир Китая третьего века до нашей эры.
«Горечь и сладость», 2005 год, Южная Корея, режиссёр Ким Джи-ун
Один из лучших азиатских фильмов последнего времени. Великолепный триллер с захватывающим и интригующим сюжетом, потрясающей игрой актёров и удивительной музыкой, словно пропитанной нуаром. «Горечь и сладость» заставит зрителя влюбиться
в творчество режиссёра Ким Джи-ун и пересмотреть все его фильмы. Картина, несмотря на криминальную направленность, наполнена глубочайшим смыслом и атмосферой.
«Пустой дом», 2004 год, Южная Корея, режиссёр Ким Ки Дук
Удивительная история о человеке, который занимается расклейкой рекламных объявлений, а вечером проникает в чужой дом, где отсутствует хозяин, чтобы переночевать и примерить на себя чужую жизнь. В одном из домов не было хозяина,
зато оказалась очень грустная и молчаливая хозяйка, которая давно страдает от жестокости мужа. И решается отправиться вместе с расклейщиком плакатов от дома к дому.
«Герой», 2002 год, Китай, Гонконг, режиссёр Чжан Имоу
Культовый китайский фильм повествует о мудром императоре и воинах, задумавших его убийство. Фильм пронизан атмосферой Древнего Китая и размышлениями
о благородстве и чести, мудрости и мести, многолетних обидах и умении прощать. Эту картину можно назвать настоящим произведением искусства, а в основу её легла удивительно красивая древнекитайская легенда.
«Любовное настроение», 2000 год, Гонконг, режиссёр Вонг Кар-Вай
История начинается с печального открытия, сделанного соседями. Совершенно случайно они узнали о неверности своих вторых половинок. При этом изменяют они именно
с соседями. Теперь Су и Чоу приходится как-то примириться с этой новостью и научиться жить по-другому. И кто бы мог представить, что обманутые супруги в результате обретут гораздо больше, чем потеряют?!
«Сны Акиры Куросавы», 1990 год, Япония, США, режиссёры Акира Куросава и Исиро Хонда
Автобиографическая картина позволяет вместе с легендарным режиссёром окунуться в его сны, которые
наполнены воспоминаниями и страхами, встречами с непознанным и странными видениями. И зрителю остаётся лишь догадываться, на самом ли деле режиссёру снились эти восемь снов или он их придумал, чтобы рассказать о себе самом?
«Весна, лето, осень, зима… и снова весна», 2003 год, Южная Корея, Германия, режиссёр Ким Ки Дук
Удивительно атмосферный фильм, который позволяет погрузиться в жизнь главных героев и посмотреть на мир и происходящее в нём их глазами. Весной всё вокруг
оживает, а к зиме умирает. В смене сезонов скрыта особая мудрость мироздания, а сам фильм буквально пропитан философией буддизма и располагает к неспешному созерцанию и размышлению о времени и о себе.источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:И не забудьте:Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии