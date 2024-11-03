25 некогда популярных продуктов питания и напитков, которые попробовать уже не получится

Цветной кетчуп Heinz.
Взлёты и падения бывают не только у цивилизаций, городов и людей. Они бывают и у различных марок и брендов, которые появляются, приобретают огромнейшую популярность, а потом исчезают. Мы решили собрать в одном обзоре 25 некогда популярных продуктов питания, попробовать которые уже не получиться. Зато ностальгию этот обзор у многих точно вызовет.
25. Wonder Ball
Шоколадные шарики Wonder Ball.
Wonder Ball были шоколадными шариками с игрушкой внутри. Nestle прекратила их производство их в 1997 году после того, как несколько детей подавились игрушками.
24. Fruitopia
Fruitopia - напиток, который так любят канадцы.
Этот популярный фруктовый напиток от компании Coca-Cola по-прежнему продается в Канаде и в Австралии, но его производство было свернуто в большей части США в 2003 году.
23. Хрустящие M & M'S.
Хрустящие M & M'S
Разновидность популярного сорта молочного шоколада - Crispy M&M's была выпущена в 1999 году и производилась до 2005 года. Хотя эти знаковые конфеты уже нельзя купить в США, они по-прежнему доступны в некоторых странах Европы и Азии.
22. French Toast Crunch
French Toast Crunch.
Выпущенный в 1995 году французский Тост Crunch представляет собой зерновой завтрак со вкусом французского тоста, производимый General Mills Company. В 2006 году выпуск продукта был прекращен в США. К счастью для любителей французских тостов, завтраки вернулись на рынок в декабре 2014 года.
21. Taco Bell's Bell Beefer
Taco Bell's Bell Beefer
Вкусный гамбургер появился в оригинальном меню ресторана Taco Bell в 1962 году. Однако, несмотря на всенародную популярность, его перестали подавать в ресторанах в конце 1980-х.
20. Сырные шарики Planters
Сырные шарики Planters
Хрустящие сырные шарики от Planters расходились, как горячие пирожки зимой вплоть до 2006 года, когда был прекращен их выпуск. Несмотря на несколько ходатайств, чтобы возобновить производство шариков, они так и не вернулись обратно на рынок.
19. Jell-O Pudding Pops
Jell-O Pudding Pops.
Изначально это были просто замороженные пудинги на палочках в форме эскимо, которые начала выпускать Jell-O. После того, как пудинги отсутствовали на прилавках некоторое время в начале 90-х годов, они вновь появились в продуктовых магазинах под торговой маркой Popsicle.
18. Цветной кетчуп Heinz
Цветной кетчуп Heinz.
В 2000 году компания Heinz представила цветной кетчуп под названием EZ Squirt. Веселые кетчупы зеленого, фиолетового, розового, оранжевого, бирюзового и синего цветов исчезли с прилавков в 2006 году.
17. Gatorgum
Gatorgum
Эта жевательная резинка появилась в 80-х годах. Согласно рекламы, она должна была прекрасно утолять жажду, но повальное увлечение продолжалось недолго и Gatorgum сняли с производства.
16. Coca-Cola Blak
Coca-Cola Blak
Coca-Cola Blak - кофейный безалкогольный напиток, представленный Coca-Cola в 2006 году и снятый с производства в 2008 году. Среднекалорийный напиток появился сначала во Франции, а затем в США.
15. Dina-Sour Eggs
Dina-Sour Eggs.
Хотя эти яйцевидные конфеты были полыми, их действительно было очень трудно разгрызть. Dina-Sour Eggs были популярны в 1980-х годах.
14. Surge
Surge - популярный безалкогольный напиток.
Surge был цитрусовым безалкогольным напитком, производимым компанией Coca-Cola, а выпущен он был для того, чтобы конкурировать с напитком Mountain Dew от Pepsi в течение 1990-х годов. Плохие продажи привели к закрытию производства в 2003 году на большинстве рынков.
13. P.B. Crisps
P.B. Crisps
Популярные в 1990-е годы P.B. Crisps были крошечными хрустящими печеньицами с кремовой начинкой из арахисового масла. Организатор петиции по возврату печенек на рынок назвал снятие их с производства «наибольшей утратой в кондитерской сфере».
12. 7Up Gold
Напиток 7Up Gold.
7Up Gold продавался в течение короткого времени в 1988 году как пряный газированный напиток, похожий по вкусу на имбирный эль от Vernor. Несмотря на то, что в маркетинговой кампании 7up изначально утверждалось, что в этом напитке никогда не будет кофеина, в 7Up Gold кофеин стал одним из основных ингредиентов.
11. Altoids 'Tangerine Sours
Altoids 'Tangerine Sours
Цитрусовая альтернатива мятным леденцам Altoids 'Tangerine Sours появились на рынке в 2004 году. Эти невероятно кислые ярко окрашенные конфеты в виде кристалликов исчезли с прилавков 6 лет спустя.
10. Crystal Pepsi
Crystal Pepsi.
Crystal Pepsi был мягким газированным напитком, который выпускала компания PepsiCo с 1992 по 1993 годы. В декабре 2015 года он на короткое время вновь появился на рынке в качестве бонуса к приложению для смартфона Pepsi Pass.
9. Doritos 3D-х
Doritos 3D-х.
Doritos 3D появились в 1990-е годы. Эти снеки имели привкус разнообразных сыров.
8. Sunshine's Hydrox
Sunshine's Hydrox
Печенье-сэндвичи с прослойкой из шоколадного крема, похожее на более известное печение Oreo, было выпущено еще в 1908 году. Закончили же выпускать Hydrox в 1999 году, после того, как его производитель Sunshine был приобретен компанией Keebler.
7. Whistle Pops
Леденцы Whistle Pops.
Whistle Pops - леденцы, которые были разработаны компанией Spangler Candy Company специально, чтобы через них можно было свистеть. Впоследствии идею переняла компания Chupa Chups, выпустив конфеты Melody Pops, но даже их производство было прекращено в большинстве мест. Подобные свистящие конфеты можно найти разве что в редких магазинах и в Интернете.
6. Seven Up Bar
Шоколадные подушечки
Seven Up Bar представлял собой шоколадку из 7 «подушечек», каждая из которых была заполнена наполнителями различных вкусом. Вкусы периодически изменялись, а среди наиболее часто встречающихся были бразильский орех, масляный крем, карамель, вишня, кокос, помадка, мята, нуга и апельсин.
5. Cinna-Crunch Pebbles
Cinna-Crunch Pebbles
Сухие завтраки Cinna-Crunch Pebbles с корицей появились в 1998 году. Несмотря на непопулярность этого продукта, его производство было прекращено только через 3 года.
4. Hi-C Ecto Cooler
Hi-C Ecto Cooler
Напиток Hi-C Ecto Cooler дебютировал в 1987 году и был посвящен известному блокбастеру франшизы «Охотники на привидений». Он был настолько популярен, что его можно было найти на полках магазинов до начала 2000-х годов. Напиток фактически вернулся в начале этого года после появления на экранах римейка фильма.
3 Garbage Can-dy
Эти крошечные пластиковые мусорные баки синего, зеленого, фиолетового и розового цветов – коробочки для конфет. А сами конфеты с фруктовыми ароматами были сделаны в виде мусора, такого как банки, бутылки и рыбьи кости.
2 Ben & Jerry’s Tennessee Mud Ice Cream
Кофейное мороженое с названием «Грязь Теннесси» продавалось всего один год - с 1988 по 1989. В его состав входили амаретто, виски «Джек Дэниэлс» и жареный миндаль.
1. Hostess TMNT Pies
Одна из самых редких «вкусняшек» выпускалась компанией Hostess в 1990 – 1991 годах. Конфеты состоял из зеленой глазурованной корки пирога и начинки из «ванильного пудинга».
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