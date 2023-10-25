Липкий жирный налёт скапливается на разных поверхностях кухни. Это не только плита и духовка, но и холодильник, кухонные фасады, вытяжка, стол, подоконник, трубы и т. д.

Трудность уборки заключается ещё и в том, что такой налёт вперемешку с пылью бывает крайне сложно очистить. Предлагаем вам супер-эффективное домашнее средство, которое без химии вернёт вашей кухне идеальную чистоту!







Компоненты для чистящего средства

Состав домашнего средства до безобразия прост. Возможно, все компоненты уже имеются на вашей кухне! Одно такое самодельное средство заменит вам десятки покупных бутылочек с химией.1 стакан спирта (95 %);1 стакан воды;1 ст. л. любого средства для мытья посуды;пульверизатор (бутылка с распылителем).Уточнение: 1 стакан = 200 мл.Процесс изготовления и уборкаВсё очень просто! Вылейте все составляющие компоненты в бутылку с распылителем. Хорошенько встряхните пульверизатор и приступайте к уборке.Что можно очистить? Абсолютно любые загрязнённые поверхности, где скопился жирный липкий налёт: вытяжка, плита, духовка, кухонный гарнитур, стол, верх холодильника и т. д.Как использовать? Достаточно распылить домашнее средство по загрязнённой поверхности, подождать 5 минут и очистить с помощью тряпки из микрофибры. Желательно работать в перчатках. Грязь будет буквально сама сходить с поверхности, а кухня — сиять чистотой!Лайфхак: для труднодоступных поверхностей используйте старую зубную щётку.