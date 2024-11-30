Фотографии, которые напомнят, что Новый год уже совсем близко

Зима еще толком не началась, а у многих новогоднее настроение уже в самом разгаре. Хочется выбирать подарки, продумывать меню, искать украшения для дома и вечерний наряд. Если вокруг вас новогодней суеты пока мало, то эта статья с лихвой наполнит вас волшебством и ощущением приближающегося праздника.