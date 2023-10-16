Храмовый комплекс в пещерах Бату: захватывающее дух место Малайзии

Пещеры Бату – она из самых загадочных природных достопримечательностей Малайзии, где можно увидеть не только редких представителей фауны, в ней находится храмовый комплекс, посвященный богу Муругану и другим индуистским божествам. Миллионы индуистов со всех уголков планеты отправляются в султанат Селангор, чтобы прикоснуться к святыне и принять участие в фестивале Тайпусам, который проходит в конце января или начале февраля (все зависит от того, когда начнется полнолуние). Хотя и туристы не прочь увидеть незабываемую феерию красок и захватывающие ритуальные мероприятия.
1. Пещеры Малайзии, ставшие туристической достопримечательностью страны
Храмовый комплекс, охватывающий Пещеры Бату – яркая достопримечательность Малайзии.
Пещеры Бату (Batu Caves), находящиеся в 12 километрах к северу от Куала-Лумпура в районе Гомбак, что в султанате Селангор – известнейшая природная достопримечательность Малайзии, куда устремляются десятки тысяч туристов и паломников-индуистов. Сами пещеры, представляющие собой интригующее зрелище, существуют уже много миллионов лет. Эти причудливые полости и образования, заселялись разными видами представителей животного мира, да и люди в свое время находили в них убежище.
Уникальный храм в малазийских пещерах Бату появился лишь в конце XIX века и сразу же стали популярным местом паломничества индуистов (Малайзия). | Фото: ststworld.com.
Для первобытных людей они являлись надежным жилищем, а на протяжении последующих веков коренные жители Бесиси использовали эти пещеры в качестве временных убежищ, когда охотились в этом регионе. В другое время они оставались необитаемыми, хотя это не помешало превратить одну из них в святилище, где был построен удивительный индуистский храмовый комплекс Батумалай Шри Субраманиар Свами Девастханам или просто Шри Субраманиар Свами, посвященный богу войны Муругану, его супруге и другим мифическим образам, воспетых в Рамаяне и Махабхарате.
2. Появление храмового комплекса в пещерах Бату
272 ступени приведут к Главной пещере, где находится Храм, посвященный богу войны Муругану (Batu Caves, Малайзия).
Пещера Главного храма поражает величием природной структуры и яркими красками храмовых сооружений (Batu Caves, Малайзия).
Начиная с XIX века, поселившиеся в этих краях китайцы, достигшие значительных достижений в выращивании окультуренных растений, начали чистить древние пещеры от гуано – экскрементов летучих мышей, используемых в качестве высокоэффективного удобрения. Расчищая пещерные образования, они открывали красоту сводов, созданных самой природой, что в свою очередь, привлекло американского натуралиста Уильяма Темпла Хорнадея, который в 1878 году наткнулся на пещеры Бату во время своих изысканий. В записках, представленных для британских колониальных властей, он указал, что обнаруженные пещеры больше похожи на древние храмы, спрятанные под толщей навоза. Эти открытия приняли к сведению и официально зарегистрировали пещеры. После чего началось более тщательное изучение территории, позволившее обнаружить, что пещера не одна, а целый ряд образований с большими причудливыми пространствами, созданными самой природой.
Культовые объекты, посвященные индуистским божествам (Пещеры Бату, Малайзия). | Фото: skanipa.blogspot.com.
Спустя чуть более 10 лет они привлекли внимание К. Тамбусами Пиллэй – лидера тамильской индуистской общины в Малайзии. В 1891 году он выделил немалые средства на строительство храма, посвященного Муругану в самой большой из пещер, вход которой ему напомнил божественное копье, принадлежащее тому самому богу войны, в честь которого и затеяли строительство. Вскоре, перед входом пещеру, где находится храм, получивший название Храм Шри Махамариамман в Куала-Лумпуре, установили освященную статую (мурти) бога Муругана (к нашему времени не сохранилась).
В дни проведения фестиваля Тайпусам Священные пещеры Бату посещает около 1,5 миллионов паломников, и это, не считая туристов (Малайзия).
Интересный факт: Буквально через год в Главной пещере начал проходить индуистский фестиваль Тайпусам, на который съезжались индуисты Малайзии и Южной Индии, чтобы отпраздновать мифологическое событие, повествующего о том, как Парвати (одно из воплощений супруги Шивы) передала божественное копье (вел) богу войны Муругану, с помощью которого он победил демона Сурападмана. Этот фестиваль проходит и в наши дни, на него по сей день прибывают миллионы паломников со всего мира, исповедующих индуизм. Хотя и туристов в конце февраля начале марта (все зависит от определенной фазы Луны – полнолуния) также прибавляется, ведь кто откажется увидеть собственными глазами столь экзотическое действо.
Во время фестиваля туристам разрешается наблюдать за праздничными мероприятиями и ритуалами (Batu Caves, Малайзия).
3. Храмовая пещера или Соборная пещера – главное место паломничества индуистов
Яркая лестница и входная композиция из колонн и скульптур индуистских божеств и мифических существ стали главной притягательной силой для туристов со всего мира (Batu Caves, Малайзия). | Фото: skanipa.blogspot.com.
Вход в Храмовую пещеру охраняет множество статуй (Batu Caves, Малайзия). | Фото: malaysia-traveller.com.
Это сейчас большинство паломников и туристов сразу же узнают знаменитые 272 ступени, ведущие ко входу в храм Шри Субраманиар Свами, а когда святыня только появилась в этом горном крае, преданным поклонникам индуистского учения приходилось карабкаться по каменистым утесам, разбросанным по склону скалы. В 1920 году руководством храма было принято решение о строительстве деревянных ступеней, чтобы облегчить путь паломникам. Позже их заменили бетонными (1939-1940 гг.), ведь дерево не лучший материал для такого рода конструкции. При этом было обустроено несколько площадок, чтобы дать передышку неподготовленным путникам и пожилым паломникам, которых в дни фестиваля пребывает в храмовый комплекс до 1,5 миллиона человек.
Посетителям пещерного комплекса стоит быть предельно внимательными, поскольку здесь активничают обезьяны (Batu Caves, Малайзия).
Авторы Novate.ru хотели отметить, что в августе 2018 года храмовые служители раскрасили 272 ступени в разные цвета, что произвело ошеломительный эффект на посетителей. В считанные дни лестница стала популярнейшим инстаграмным объектом, на фоне которого охотно фотографируются восторженные туристы.
На создание гигантской статуи понадобилось 1,5 тыс. кубометров бетона, 250 тонн стальных конструкций и 300 литров краски золотистого цвета (Batu Caves, Малайзия).
Стоически преодолев очень крутые разноцветные ступени, путники доберутся до огромной пещеры, поражающей высотой сводчатых потолков, местами превышающих 100 метров. А вот вход в пещеру охраняет 42-метровая позолоченная статуя Мурагана, считающаяся самым масштабным изваянием мира, установленным в честь бога войны, которому свято поклоняются индуисты. В храмовой пещере, также известной как Бату Малай Шри Субраманиар, теперь находится несколько богато украшенных индуистских святынь, и многие из них изображают, как Муруган победил демона Сурападмана.
В дальнем углу главного зала есть еще одна лестница, ведущая в открытую пещеру, где построили впечатляющий храм, посвященный супруге бога Муруган – Шри Валли Дейванай (Batu Caves, Малайзия).
Храм Шри Валли Дейванай под открытым небом – фантастической красоты зрелище (Пещеры Бату, Малайзия). | Фото: malaysia-traveller.com.
В дальнем углу Главной пещеры имеется еще одна лестница, которая приведет в храм Шри Валли Дейванай, посвященный супруге Муругана. Захватывающее зрелище ждет тех, кто решится еще на один подъем, ведь этот храм, находится в центре открытой пещеры, оказавшейся в каменном мешке. Храм, окруженный скалистыми стенами, на который падают лучи света, оказывается практически на театральной сцене, где игра света и тени устраивают захватывающие представления. Бывалые туристы утверждают, что ради этой красоты стоит совершить нелегкий подъем по крутым лестницам.
4. Темная пещера – еще одна достопримечательность храмового комплекса
В Темной пещере нет культовых сооружений, в ней замысловатые творения природы чудесным образом сочетаются с рукотворными шедеврами (Batu Caves, Малайзия).
На полпути подъема по лестнице можно передохнуть более результативно, нужно просто заглянуть в Темную пещеру, представляющую, скорее, приключенческий интерес нежели культовый. Исследователи-натуралисты утверждают, что в этой пещере сохранились особи редчайшего вида пауков в мире, паука-люка, из тех представителей фауны, которые обитали на Земле более 100 миллионов лет назад (к счастью для всех, туристам они на глаза не попадаются). Вход в пещеру платный и за эти деньги предоставляется не только экскурсовод, но и шлемы с налобным фонариком, чтобы все посетители смогли увидеть причудливой формы своды, замысловатые образования сталактитов и сталагмитов, а также ...многотысячные популяции летучих мышей и огромных тараканов.
В лабиринтах Темной пещеры экстремалов ждут захватывающие приключения (Batu Caves, Малайзия).
Территория пещерного храмового комплекса изобилует яркими скульптурами (Batu Caves, Малайзия).
Более смелые посетители могут отправиться в приключенческий тур по 2-километровым подземным лабиринтам, созданным самой природой. Экскурсия длится от 3 до 4 часов и включает в себя путешествие по полузатопленным галереям, подъем на скалы, проскальзывание сквозь узкие расщелины, общение с макаками, являющимися постоянными гостями пещер и всей территории, ведь здесь всегда можно разжиться различными вкусностями, которые они не преминут стащить у зазевавшихся туристов. Единственное, экстремалы должны заранее записаться в группу, а также иметь с собой подходящую одежду, обувь и экипировку.
5. Пещеры Рамаяна, Валлувар Коттам и Художественная галерея
У входа в Пещеру Рамаяна установлена зеленая статуя Ханумана – преданного слуги бога Рама (Batu Caves, Малайзия).
В Пещере Рамаяна находится храм, посвященный Хануману (Batu Caves, Малайзия). | Фото: timetravelturtle.com.
Эти пещеры хорошо известны своими впечатляющими фресками, изображающими сцены из индуистских эпосов, Рамаяна и Махабхараты в традиционном хронологическом и иерархическом порядке. На некоторых фресках изображены сцены из жизни древних тамильских поэтов и даже начертаны их поэтические двустишия. В наше время некоторые фрески освещаются множеством разноцветных огней, что позволяет создать психоделическую атмосферу, вводящую в транс без каких-либо галлюциногенных препаратов.
В пещерах можно увидеть множество подсвечиваемых скульптур и красочных фресок, изображающие сцены индуистского эпоса (Batu Caves, Малайзия). | Фото: timetravelturtle.com.
Две пещеры храмового комплекса являются Художественной галерей и Музеем, где собраны уникальные коллекции индуистского искусства (Batu Caves, Малайзия).
Как в самих пещерах, так и перед входами можно увидеть множество скульптур, изображающих божества и их служителей. Так, например, перед входом в Пещеру Рамаяна можно увидеть статую Ханумана высотой 15 м – преданному помощнику главного божества индуистов богу Раме. А на площадке перед Пещерой Валлувар Коттам (ее еще называют Музейной пещерой) можно увидеть статую пятиногого быка – духа-хранителя человека, который, по легенде, когда-то жил на территории храма. Стоит упомянуть, что, по сути, украшенные яркими картинами, статуями и выдержками из жемчужин народной мудрости пещерные пространства появились не так давно и представляют собой больше тематический парк, нежели культовые объекты, поэтому посещают их преимущественно туристы, на которых и рассчитан весь антураж.
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