С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 376 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Васильев
    Замочите ножи в соленой воде на несколько минут? Намочить нужно, но не замочить, т.к. металлы не впитывают жидкости!Лайфхаки, которые...
  • Виктор Медведев
    Обезьяны всегда останутся обезьянами.Фильмы, где «вкли...
  • Виктор Медведев
    Обезьяны...Иллюстрации, кото...

Храмовый комплекс в пещерах Бату: захватывающее дух место Малайзии


Храмовый комплекс в пещерах Бату: захватывающее дух место Малайзии

Пещеры Бату – она из самых загадочных природных достопримечательностей Малайзии, где можно увидеть не только редких представителей фауны, в ней находится храмовый комплекс, посвященный богу Муругану и другим индуистским божествам. Миллионы индуистов со всех уголков планеты отправляются в султанат Селангор, чтобы прикоснуться к святыне и принять участие в фестивале Тайпусам, который проходит в конце января или начале февраля (все зависит от того, когда начнется полнолуние). Хотя и туристы не прочь увидеть незабываемую феерию красок и захватывающие ритуальные мероприятия.

1. Пещеры Малайзии, ставшие туристической достопримечательностью страны


Храмовый комплекс, охватывающий Пещеры Бату – яркая достопримечательность Малайзии.

Храмовый комплекс, охватывающий Пещеры Бату – яркая достопримечательность Малайзии.

 

Пещеры Бату (Batu Caves), находящиеся в 12 километрах к северу от Куала-Лумпура в районе Гомбак, что в султанате Селангор – известнейшая природная достопримечательность Малайзии, куда устремляются десятки тысяч туристов и паломников-индуистов. Сами пещеры, представляющие собой интригующее зрелище, существуют уже много миллионов лет. Эти причудливые полости и образования, заселялись разными видами представителей животного мира, да и люди в свое время находили в них убежище.
Уникальный храм в малазийских пещерах Бату появился лишь в конце XIX века и сразу же стали популярным местом паломничества индуистов (Малайзия). | Фото: ststworld.com.

Уникальный храм в малазийских пещерах Бату появился лишь в конце XIX века и сразу же стали популярным местом паломничества индуистов (Малайзия). | Фото: ststworld.com.


Для первобытных людей они являлись надежным жилищем, а на протяжении последующих веков коренные жители Бесиси использовали эти пещеры в качестве временных убежищ, когда охотились в этом регионе. В другое время они оставались необитаемыми, хотя это не помешало превратить одну из них в святилище, где был построен удивительный индуистский храмовый комплекс Батумалай Шри Субраманиар Свами Девастханам или просто Шри Субраманиар Свами, посвященный богу войны Муругану, его супруге и другим мифическим образам, воспетых в Рамаяне и Махабхарате.

2. Появление храмового комплекса в пещерах Бату


272 ступени приведут к Главной пещере, где находится Храм, посвященный богу войны Муругану (Batu Caves, Малайзия).

272 ступени приведут к Главной пещере, где находится Храм, посвященный богу войны Муругану (Batu Caves, Малайзия).

 
Пещера Главного храма поражает величием природной структуры и яркими красками храмовых сооружений (Batu Caves, Малайзия).

Пещера Главного храма поражает величием природной структуры и яркими красками храмовых сооружений (Batu Caves, Малайзия).

 

Начиная с XIX века, поселившиеся в этих краях китайцы, достигшие значительных достижений в выращивании окультуренных растений, начали чистить древние пещеры от гуано – экскрементов летучих мышей, используемых в качестве высокоэффективного удобрения. Расчищая пещерные образования, они открывали красоту сводов, созданных самой природой, что в свою очередь, привлекло американского натуралиста Уильяма Темпла Хорнадея, который в 1878 году наткнулся на пещеры Бату во время своих изысканий. В записках, представленных для британских колониальных властей, он указал, что обнаруженные пещеры больше похожи на древние храмы, спрятанные под толщей навоза. Эти открытия приняли к сведению и официально зарегистрировали пещеры. После чего началось более тщательное изучение территории, позволившее обнаружить, что пещера не одна, а целый ряд образований с большими причудливыми пространствами, созданными самой природой.
Культовые объекты, посвященные индуистским божествам (Пещеры Бату, Малайзия). | Фото: skanipa.blogspot.com.

Культовые объекты, посвященные индуистским божествам (Пещеры Бату, Малайзия). | Фото: skanipa.blogspot.com.

 

Спустя чуть более 10 лет они привлекли внимание К. Тамбусами Пиллэй – лидера тамильской индуистской общины в Малайзии. В 1891 году он выделил немалые средства на строительство храма, посвященного Муругану в самой большой из пещер, вход которой ему напомнил божественное копье, принадлежащее тому самому богу войны, в честь которого и затеяли строительство. Вскоре, перед входом пещеру, где находится храм, получивший название Храм Шри Махамариамман в Куала-Лумпуре, установили освященную статую (мурти) бога Муругана (к нашему времени не сохранилась).
В дни проведения фестиваля Тайпусам Священные пещеры Бату посещает около 1,5 миллионов паломников, и это, не считая туристов (Малайзия).

В дни проведения фестиваля Тайпусам Священные пещеры Бату посещает около 1,5 миллионов паломников, и это, не считая туристов (Малайзия).

 

Интересный факт: Буквально через год в Главной пещере начал проходить индуистский фестиваль Тайпусам, на который съезжались индуисты Малайзии и Южной Индии, чтобы отпраздновать мифологическое событие, повествующего о том, как Парвати (одно из воплощений супруги Шивы) передала божественное копье (вел) богу войны Муругану, с помощью которого он победил демона Сурападмана. Этот фестиваль проходит и в наши дни, на него по сей день прибывают миллионы паломников со всего мира, исповедующих индуизм. Хотя и туристов в конце февраля начале марта (все зависит от определенной фазы Луны – полнолуния) также прибавляется, ведь кто откажется увидеть собственными глазами столь экзотическое действо.
Во время фестиваля туристам разрешается наблюдать за праздничными мероприятиями и ритуалами (Batu Caves, Малайзия).

Во время фестиваля туристам разрешается наблюдать за праздничными мероприятиями и ритуалами (Batu Caves, Малайзия).

 

3. Храмовая пещера или Соборная пещера – главное место паломничества индуистов


Яркая лестница и входная композиция из колонн и скульптур индуистских божеств и мифических существ стали главной притягательной силой для туристов со всего мира (Batu Caves, Малайзия). | Фото: skanipa.blogspot.com.

Яркая лестница и входная композиция из колонн и скульптур индуистских божеств и мифических существ стали главной притягательной силой для туристов со всего мира (Batu Caves, Малайзия). | Фото: skanipa.blogspot.com.

 
Вход в Храмовую пещеру охраняет множество статуй (Batu Caves, Малайзия). | Фото: malaysia-traveller.com.

Вход в Храмовую пещеру охраняет множество статуй (Batu Caves, Малайзия). | Фото: malaysia-traveller.com.

 

Это сейчас большинство паломников и туристов сразу же узнают знаменитые 272 ступени, ведущие ко входу в храм Шри Субраманиар Свами, а когда святыня только появилась в этом горном крае, преданным поклонникам индуистского учения приходилось карабкаться по каменистым утесам, разбросанным по склону скалы. В 1920 году руководством храма было принято решение о строительстве деревянных ступеней, чтобы облегчить путь паломникам. Позже их заменили бетонными (1939-1940 гг.), ведь дерево не лучший материал для такого рода конструкции. При этом было обустроено несколько площадок, чтобы дать передышку неподготовленным путникам и пожилым паломникам, которых в дни фестиваля пребывает в храмовый комплекс до 1,5 миллиона человек.
Посетителям пещерного комплекса стоит быть предельно внимательными, поскольку здесь активничают обезьяны (Batu Caves, Малайзия).

Посетителям пещерного комплекса стоит быть предельно внимательными, поскольку здесь активничают обезьяны (Batu Caves, Малайзия).

 

Авторы Novate.ru хотели отметить, что в августе 2018 года храмовые служители раскрасили 272 ступени в разные цвета, что произвело ошеломительный эффект на посетителей. В считанные дни лестница стала популярнейшим инстаграмным объектом, на фоне которого охотно фотографируются восторженные туристы.
На создание гигантской статуи понадобилось 1,5 тыс. кубометров бетона, 250 тонн стальных конструкций и 300 литров краски золотистого цвета (Batu Caves, Малайзия).

На создание гигантской статуи понадобилось 1,5 тыс. кубометров бетона, 250 тонн стальных конструкций и 300 литров краски золотистого цвета (Batu Caves, Малайзия).

 

Стоически преодолев очень крутые разноцветные ступени, путники доберутся до огромной пещеры, поражающей высотой сводчатых потолков, местами превышающих 100 метров. А вот вход в пещеру охраняет 42-метровая позолоченная статуя Мурагана, считающаяся самым масштабным изваянием мира, установленным в честь бога войны, которому свято поклоняются индуисты. В храмовой пещере, также известной как Бату Малай Шри Субраманиар, теперь находится несколько богато украшенных индуистских святынь, и многие из них изображают, как Муруган победил демона Сурападмана.
В дальнем углу главного зала есть еще одна лестница, ведущая в открытую пещеру, где построили впечатляющий храм, посвященный супруге бога Муруган – Шри Валли Дейванай (Batu Caves, Малайзия).

В дальнем углу главного зала есть еще одна лестница, ведущая в открытую пещеру, где построили впечатляющий храм, посвященный супруге бога Муруган – Шри Валли Дейванай (Batu Caves, Малайзия).

 
Храм Шри Валли Дейванай под открытым небом – фантастической красоты зрелище (Пещеры Бату, Малайзия). | Фото: malaysia-traveller.com.

Храм Шри Валли Дейванай под открытым небом – фантастической красоты зрелище (Пещеры Бату, Малайзия). | Фото: malaysia-traveller.com.

 

В дальнем углу Главной пещеры имеется еще одна лестница, которая приведет в храм Шри Валли Дейванай, посвященный супруге Муругана. Захватывающее зрелище ждет тех, кто решится еще на один подъем, ведь этот храм, находится в центре открытой пещеры, оказавшейся в каменном мешке. Храм, окруженный скалистыми стенами, на который падают лучи света, оказывается практически на театральной сцене, где игра света и тени устраивают захватывающие представления. Бывалые туристы утверждают, что ради этой красоты стоит совершить нелегкий подъем по крутым лестницам.

4. Темная пещера – еще одна достопримечательность храмового комплекса


В Темной пещере нет культовых сооружений, в ней замысловатые творения природы чудесным образом сочетаются с рукотворными шедеврами (Batu Caves, Малайзия).

В Темной пещере нет культовых сооружений, в ней замысловатые творения природы чудесным образом сочетаются с рукотворными шедеврами (Batu Caves, Малайзия).

 

На полпути подъема по лестнице можно передохнуть более результативно, нужно просто заглянуть в Темную пещеру, представляющую, скорее, приключенческий интерес нежели культовый. Исследователи-натуралисты утверждают, что в этой пещере сохранились особи редчайшего вида пауков в мире, паука-люка, из тех представителей фауны, которые обитали на Земле более 100 миллионов лет назад (к счастью для всех, туристам они на глаза не попадаются). Вход в пещеру платный и за эти деньги предоставляется не только экскурсовод, но и шлемы с налобным фонариком, чтобы все посетители смогли увидеть причудливой формы своды, замысловатые образования сталактитов и сталагмитов, а также ...многотысячные популяции летучих мышей и огромных тараканов.
В лабиринтах Темной пещеры экстремалов ждут захватывающие приключения (Batu Caves, Малайзия).

В лабиринтах Темной пещеры экстремалов ждут захватывающие приключения (Batu Caves, Малайзия).

 
Территория пещерного храмового комплекса изобилует яркими скульптурами (Batu Caves, Малайзия).

Территория пещерного храмового комплекса изобилует яркими скульптурами (Batu Caves, Малайзия).

 

Более смелые посетители могут отправиться в приключенческий тур по 2-километровым подземным лабиринтам, созданным самой природой. Экскурсия длится от 3 до 4 часов и включает в себя путешествие по полузатопленным галереям, подъем на скалы, проскальзывание сквозь узкие расщелины, общение с макаками, являющимися постоянными гостями пещер и всей территории, ведь здесь всегда можно разжиться различными вкусностями, которые они не преминут стащить у зазевавшихся туристов. Единственное, экстремалы должны заранее записаться в группу, а также иметь с собой подходящую одежду, обувь и экипировку.

 

5. Пещеры Рамаяна, Валлувар Коттам и Художественная галерея


У входа в Пещеру Рамаяна установлена зеленая статуя Ханумана – преданного слуги бога Рама (Batu Caves, Малайзия).

У входа в Пещеру Рамаяна установлена зеленая статуя Ханумана – преданного слуги бога Рама (Batu Caves, Малайзия).

 
В Пещере Рамаяна находится храм, посвященный Хануману (Batu Caves, Малайзия). | Фото: timetravelturtle.com.

В Пещере Рамаяна находится храм, посвященный Хануману (Batu Caves, Малайзия). | Фото: timetravelturtle.com.

 

Эти пещеры хорошо известны своими впечатляющими фресками, изображающими сцены из индуистских эпосов, Рамаяна и Махабхараты в традиционном хронологическом и иерархическом порядке. На некоторых фресках изображены сцены из жизни древних тамильских поэтов и даже начертаны их поэтические двустишия. В наше время некоторые фрески освещаются множеством разноцветных огней, что позволяет создать психоделическую атмосферу, вводящую в транс без каких-либо галлюциногенных препаратов.
В пещерах можно увидеть множество подсвечиваемых скульптур и красочных фресок, изображающие сцены индуистского эпоса (Batu Caves, Малайзия). | Фото: timetravelturtle.com.

В пещерах можно увидеть множество подсвечиваемых скульптур и красочных фресок, изображающие сцены индуистского эпоса (Batu Caves, Малайзия). | Фото: timetravelturtle.com.


Две пещеры храмового комплекса являются Художественной галерей и Музеем, где собраны уникальные коллекции индуистского искусства (Batu Caves, Малайзия).

Две пещеры храмового комплекса являются Художественной галерей и Музеем, где собраны уникальные коллекции индуистского искусства (Batu Caves, Малайзия).

 

Как в самих пещерах, так и перед входами можно увидеть множество скульптур, изображающих божества и их служителей. Так, например, перед входом в Пещеру Рамаяна можно увидеть статую Ханумана высотой 15 м – преданному помощнику главного божества индуистов богу Раме. А на площадке перед Пещерой Валлувар Коттам (ее еще называют Музейной пещерой) можно увидеть статую пятиногого быка – духа-хранителя человека, который, по легенде, когда-то жил на территории храма. Стоит упомянуть, что, по сути, украшенные яркими картинами, статуями и выдержками из жемчужин народной мудрости пещерные пространства появились не так давно и представляют собой больше тематический парк, нежели культовые объекты, поэтому посещают их преимущественно туристы, на которых и рассчитан весь антураж.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Храмовый комплекс в пещерах Бату: захватывающее дух место Малайзии
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх