10 практичных советов, которые помогут существенно сократить расходы на топливо

Разумный расход бензина — залог большой экономии. /Фото: d3vl3jxeh4ou3u.cloudfront.net
Топливо чаще дорожает, чем дешевеет. Каждая поездка на большое расстояние становится все накладнее. Поэтому любой водитель не прочь, чтобы после заправки в кошельке оставалась пара сотен рублей. К счастью, есть масса способов сделать это без особых усилий. Причем сбереженных средствр останется даже больше, чем вы рассчитывали.
1. Замена воздушного фильтра
Нельзя экономить на своевременной замене воздушного фильтра. /Фото: osceolagarage.com
Со временем фильтр загрязняется из-за пыли и более крупных частиц, и сопротивление воздушному потоку возрастает. Из-за этого в двигатель поступает меньше воздуха, отчего увеличивается расход топлива, а двигатель быстрее изнашивается. Срок эксплуатации воздушного фильтра зависит от производителя, в среднем это 15-30 тысяч км. Необходимость замены всегда видна визуально. Сильно загрязненный фильтр может повысить расход топлива на 15%.
2. Контроль давления в шинах
Немного потраченного времени = большая экономия. /Фото: blogmedia.dealerfire.com
Шины с недостаточными показателями давления увеличивают сопротивление ходу машины, что соответственно увеличивает потребление топлива. Чтобы не попасть впросак, посмотрите, что советует производитель именно для вашего автомобиля. Данные можно узнать в руководстве пользователя, а иногда и на специальной наклейке на двери водителя или люке бензобака. Утечка 0,5 атмосфер способна увеличить расход горючего на 10%. Контроль давления также продлит долговечность шин и повысит безопасность вождения.
3. Изменить стиль вождения
Сохраняйте один темп езды на всю поездку. /Фото: cdn20.patchcdn.com
Некоторые водители любят показать себя и свое умение лихо водить машину. Агрессивная езда с большой скоростью, быстрым ускорением и резким торможением — наиболее частая причина износа авто и высокого расхода топлива. Многочисленные тесты показали, что изменив стиль вождения на более спокойный и плавный водитель может сэкономить до 38% бензина или газа. Это то, о чем действительно стоит задуматься.
4. Уплотнение газового колпачка
Заправить и плотно закрыть. /Фото: otiglobal.com
Маленькая деталь — большая значимость. Плохо прилегающая крышка или колпачок для закрытия баллона или бака способны привести к потери лишних 30% топлива. Если резиновое уплотнение вокруг крышки повреждено или выглядит изношенным, не нужно скупиться на покупку нового. Минимальные финансовые потери помогут сэкономить намного больше в будущем.
5. Импульс и скольжение
Разумная езда — экономия для кошелька. /Фото: kiplinger.com
Особая хитрость позволит в среднем на 15% уменьшить расход топлива. Технология импульсов и скольжения подразумевает, что надо сначала быстро ускориться до желаемой скорости, а потом подождать, пока автомобиль не замедлится. Такую последовательность повторять раз за разом. При резком ускорении двигатель работает ближе к своей максимальной эффективности, а после этого практически не расходует топлива во время движения. Особенно эффективна такая практика при езде по холмистой местности, когда можно просто скользить на большие расстояния, едучи с горки.
6. Закрываем окна
Закрытые окна помогают улучшить аэродинамику машины. /Фото: bloximages.newyork1.vip.townnews.com
Снизить потребление топлива помогают закрытые окна. Особенно если скорость при этом выше 50 км/ч. Актуальный вопрос для жаркой погоды: что выбрать, открытые окна или кондиционер? При езде на средних скоростях однозначно экономнее будет открыть окна. При езде 120 км/ч открытые окна создают слишком сильное сопротивление ветра, поэтому лучшим вариантом будет использовать кондиционер.
7. Меньше «разогрева»
Не нужно прогревать двигатель слишком долго. /Фото: carfromjapan.com
Для прогревания двигателя обычно достаточно 30-60 секунд. Потратив больше времени вы израсходуете и лишнее топливо. В холостом режиме автомобиль дает даже больше отходов, чем при езде. Лучшим способом разогреть машину считается движение на умеренных скоростях. Исключением может стать слишком холодное зимнее утро, когда не лишним будет потратить на разогрев и несколько минут. Однако машина, которая стоит в гараже, однозначно потребует меньше времени на прогрев.
8. Умеренное торможение
Освойте хитрости экономного вождения. /Фото: i.ytimg.com
Торможение расходует много топлива и быстро изнашивает тормозные колодки. Чтобы не приходилось бить по педали слишком часто, лучше удерживать безопасное расстояние между вашей и впередиидущей машиной. Особенно это касается интенсивного движения. Торможение можно начинать чуть раньше и плавнее, особенно приближаясь к светофору. Это намного повысить эффективность авто и снизит расход топлива на 10%.
9. Лишний вес — лишний расход
Перевозим вещи с умом. /Фото: fitfeat.com
Дополнительный вес заставляет двигатель работать более интенсивно. Чтобы сэкономить несколько лишних литров бензина, нужно оставить дома все не нужные вещи и багаж. А также избавиться от багажной полки на крыше, стоек для закрепления какого-либо снаряжения.
10. Избегайте заправок возле трассы
Первая — не всегда лучшая. /Фото: hydrogenfuelnews.com
Обычно первая заправка после длинного участка дороги — самая дорогостоящая. Если есть возможность, лучше дотянуть до следующей и значительно сэкономить на расходах. Самые дешевые заправки обычно находятся рядом с населенными пунктами или в них.
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