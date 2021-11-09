10 практичных советов, которые помогут существенно сократить расходы на топливо

Разумный расход бензина — залог большой экономии. /Фото: d3vl3jxeh4ou3u.cloudfront.net

1. Замена воздушного фильтра

Нельзя экономить на своевременной замене воздушного фильтра. /Фото: osceolagarage.com

2. Контроль давления в шинах

Немного потраченного времени = большая экономия. /Фото: blogmedia.dealerfire.com

3. Изменить стиль вождения

Сохраняйте один темп езды на всю поездку. /Фото: cdn20.patchcdn.com

4. Уплотнение газового колпачка

Заправить и плотно закрыть. /Фото: otiglobal.com

5. Импульс и скольжение

Разумная езда — экономия для кошелька. /Фото: kiplinger.com

6. Закрываем окна

Закрытые окна помогают улучшить аэродинамику машины. /Фото: bloximages.newyork1.vip.townnews.com

7. Меньше «разогрева»

Не нужно прогревать двигатель слишком долго. /Фото: carfromjapan.com

8. Умеренное торможение

Освойте хитрости экономного вождения. /Фото: i.ytimg.com

9. Лишний вес — лишний расход

Перевозим вещи с умом. /Фото: fitfeat.com

10. Избегайте заправок возле трассы

Первая — не всегда лучшая. /Фото: hydrogenfuelnews.com