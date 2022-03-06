5 островов, власти которых готовы на всё, чтобы заполучить к себе иммигрантов

Куда убежать от суеты.

1. Гавайские острова

Гаваи – настоящий рай на Земле.

2. Острова Питкэрн , Великобритания

Острова Питкэрн: где-то далеко в Тихом океане.

3. Южный остров, Новая Зеландия

Южный остров - идеальное место для тех, кто мечтает работать на земле.

4. Кейп-Бретон, Канада

Кейп-Бретон - жизнь вдали от суеты.

5. Исдейл, Шотландия

Исдейл - очарование Шотландии.