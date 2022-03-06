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5 островов, власти которых готовы на всё, чтобы заполучить к себе иммигрантов


Куда убежать от суеты.

Куда убежать от суеты.

У тех, кто устал от суеты мегаполисов и от других прелестей городской жизни есть реальный шанс сбежать из суетного города и поселиться на далёком необитаемом (или почти необитаемом) острове. В этом обзоре «пятёрка» островов, где просто мечтают о том, чтобы к ним приехали жители. И кстати, условия для новичков там предлагаются весьма привлекательные.

1. Гавайские острова


Гаваи – настоящий рай на Земле.

Гаваи – настоящий рай на Земле.

В представлении подавляющего большинства Гаваи – настоящий рай на Земле. И мало кто знает, что в этом раю не хватает людей, а точнее специалистов в сфере образования. Местные учителя покидают остров, предпочитая отправиться на материк. В результате в школах и других образовательных учреждениях постоянная текучка кадров, что негативным образом отражается на качестве образования. Гавайский департамент образования по этому поводу постоянно ищет новых сотрудников и предлагает вполне достойную зарплату и хорошие условия тем, кто согласится работать в местной школе.

2. Острова Питкэрн , Великобритания


Острова Питкэрн: где-то далеко в Тихом океане.

Острова Питкэрн: где-то далеко в Тихом океане.

 

Острова Питкэрн – британские острова в Тихом океане. Здесь, казалось бы, есть всё для комфортной жизни: солнце круглый год, мягкий субтропический климат, пальмы и пляжи. Но при этом на острове живёт постоянно не более 50 человек. Власти острова предлагают всем иммигрантам бесплатную землю на условиях, что они сделают для острова что-то полезное и построят дом.
Ни рабочих мест, ни жилья на острове нет.

3. Южный остров, Новая Зеландия


Южный остров - идеальное место для тех, кто мечтает работать на земле.

Южный остров - идеальное место для тех, кто мечтает работать на земле.

На Южном острове в городке Каитангата всего 800 жителей. 2 человека – безработные, а свободных вакансий – около 1000. На острове много фермерских хозяйств и земли, а рабочих рук катастрофически не хватает. Поэтому власти острова всегда рады мигрантам, содействуют в получении виз и приобретении жилья.

4. Кейп-Бретон, Канада


Кейп-Бретон - жизнь вдали от суеты.

Кейп-Бретон - жизнь вдали от суеты.

 

К северо-востоку от полуострова Новая Шотландия находится канадский остров Кейп-Бретон. Там много земли, много рабочих мест, и катастрофически не хватает людей. Тем, кто готов поселиться на острове не менее, чем на 5 лет, предлагают постоянную работу и 2 акра земли. Единение с природой и простая жизнь вдали от суеты гарантированы.

5. Исдейл, Шотландия


Исдейл - очарование Шотландии.

Исдейл - очарование Шотландии.

 

Исдейл – очаровательный остров у западного побережья Шотландии. Лет этак 150 назад там велась добыча сланца. Но во время ураганов в Атлантике часть карьеров затопило. В настоящее время на острове живёт всего 70 человек. Они организовали движение по возрождению острова и приглашают всех желающих присоединиться к ним. Шотландцы-островитяне даже сняли видео о красоте здешних мест.

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5 островов, власти которых готовы на всё, чтобы заполучить к себе иммигрантов

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5 островов, власти которых готовы на всё, чтобы заполучить к себе иммигрантовПодписаться на мой Instagram
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