Полёты на воздушном шаре: опасное развлечение первых женщин-аэронавтов

Княгиня Гагарина – первая русская женщина-воздухоплаватель.

Воздушный шар братьев Монгольфье. | Фото: alternathistory.com.

Различные конструкции французских воздушных шаров на рисунке 1784 года. | Фото: loc.gov.

Андре-Жак Гарнерен с гражданкой Анри в полете на воздушном шаре 8 июля 1798 года. | Фото: en.wikipedia.org.

Гарнерен со своей женой Жанной-Женевьевой Ляброссе. | Фото: en.wikipedia.org.

Портрет П. Ю. Гагариной. Художник И. Грасси, 1790-е гг. | Фото: liveinternet.ru.

Подмосковная усадьба Остафьево. | Фото: okkupaybabay.livejournal.com.

Воздухоплаватель Софи Бланшар. | Фото: commons.wikimedia.org.

Андре-Жак Гарнерен покидает воздушный шар и опускается с помощью парашюта, 1797 год. | Фото: en.wikipedia.org.

Полет Жана-Пьера Бланшара над Лиллем, 1785 год. | Фото: fr.wikipedia.org.

Зрители смотрят на французскую воздухоплавательницу Жанну-Женевьеву Лябросс, летящую на воздушном шаре 28 марта 1802 года. | Фото: commons.wikimedia.org.

Софи Бланшар стоит в корзине ее украшенного воздушного шара во время полета в Милане, Италия, в 1811 году. | Фото: loc.gov.

Гибель мадам Бланшар. | Фото: ru.wikipedia.org.

Портрет Вильгельмины Рейхард - немецкой женщины-воздухоплавателя. | Фото: en.wikipedia.org.