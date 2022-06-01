Полёты на воздушном шаре: опасное развлечение первых женщин-аэронавтов

Княгиня Гагарина – первая русская женщина-воздухоплаватель.
Полетать на воздушном шаре мечтает любая девушка. Сегодня это вполне безопасно. А первые воздухоплавательницы - россиянки и француженки - рисковали жизнью, когда шли на это увлекательное, но смертельно опасное развлечение. Самые отважные выбирали воздухоплавание своей профессией.
Воздушный шар братьев Монгольфье. | Фото: alternathistory.com.
В 1784 году, всего через год после изобретения воздушного шара братьями Монгольфье, первая женщина поднялась в воздух. 19-летняя француженка Элизабет Тибл (Elisabeth Thible) совершила исторический 45-минутный полет. Эта возможность представилась ей, когда один французский граф струсил и отказался от полета. Оперная певица в костюме богини Минервы храбро забралась в воздушный шар, удивив толпу. Более того, в полете она помогала управлять шаром, подавая топливо в топку.
Различные конструкции французских воздушных шаров на рисунке 1784 года. | Фото: loc.gov.
В течение следующего десятилетия Франция погрузилась в гражданскую войну. Во время этой суматохи на сцене появляется новая суперзвезда воздухоплавания. В 1797 году Андре-Жак Гарнерен (Andre-Jacques Garnerin) взволновал всю Европу, совершив прыжок с парашютом из воздушного шара над Парижем. Он стал «Официальным аэронавтом Франции». Поглощенный рекламной кампанией, он задумал поднять женщину в воздух (К тому времени о Элизабет Тибл все забыли).
Андре-Жак Гарнерен с гражданкой Анри в полете на воздушном шаре 8 июля 1798 года. | Фото: en.wikipedia.org.
Гарнерен был вынужден предстать перед полицейскими, которые боялись последствий нахождения мужчины и женщины в одиночестве вместе. Также они были обеспокоены тем, что давление воздуха может нанести вред дамскому здоровью. Понадобилось личное вмешательство Министра внутренних дел, чтобы разрешить скандал. Полет состоялся в июне 1798 года и привлек большую толпу. Спутница испытателя, гражданка Анри (Citoyenne Henri), оставила лишь свое имя в истории.
Гарнерен со своей женой Жанной-Женевьевой Ляброссе. | Фото: en.wikipedia.org.
Так начался золотой век женского воздухоплавания. Жена Гарнерена, Жанна-Женевьева Ляброссе (Jeanne Genevieve Labrosse), первоначально его ученица, стала первой дамой, слетавшей в одиночку. А уже через год она стала первой женщиной, прыгнувшей с парашютом с высоты 900 метров. Вместе, Гарнерены путешествовали по всей Европе, представляя акробатические представления, прыжки с парашютом и ночные полеты с фейерверком. Вскоре к ним присоединилась его племяннице Элиза Гарнерен. Она также стала знаменитой как соло-воздухоплаватель и парашютист.
Портрет П. Ю. Гагариной. Художник И. Грасси, 1790-е гг. | Фото: liveinternet.ru.
В 1803-1804 гг. Гарнерен посетил Россию, где совершил несколько полетов. В них принимали участие первые русские женщины-воздухоплаватели княгиня Прасковья Юрьевна Гагарина и Александра Турчанинова. 8 мая 1804 года они облетали Подмосковье, приземлялись в усадьбе Остафьево и в Царицыно.
Подмосковная усадьба Остафьево. | Фото: okkupaybabay.livejournal.com.
Воздухоплаватель Софи Бланшар. | Фото: commons.wikimedia.org.
Длительная сольная карьера Элизы Гарнерен была омрачена конкуренткой - Софи Бланшар (Sophie Blanchard). Крошечная, «как птица», Софи впервые взлетела в декабре 1804 года. Почти немая на земле, она была настолько взволнована от полета, что ее первыми слова в воздухе были: «бесподобные ощущения!». Она вскоре начала гастроли со своим мужем, внося свой вклад в создание праздничной атмосферы по всей Европе.
Андре-Жак Гарнерен покидает воздушный шар и опускается с помощью парашюта, 1797 год. | Фото: en.wikipedia.org.
После падения и смерти мужа, Бланшар продолжала полеты в одиночку. Заслужив расположение Императора Наполеона, ее назначили «Аэронавтом для специальных мероприятий» и Главным Министром Воздухоплавания. Если первая должность обязывала ее принимать участие в праздниках, то, как министр, она планировала воздушное вторжение в Англию во время войны.
Полет Жана-Пьера Бланшара над Лиллем, 1785 год. | Фото: fr.wikipedia.org.
Подвиги Софи Бланшар стали легендарными. «Ей комфортно только в воздухе», - говорили о ней. Софи стала известна своими ночными полетами по всей Европе. Она становила фейерверки на свой воздушный шар, чтобы отпраздновать брак Наполеона и Марии-Луизы в 1810 году, и разбрасывала листовки над Парижем, чтобы объявить о рождении их сына. Она гастролировала в Италии, Германии и Великобритании.
Зрители смотрят на французскую воздухоплавательницу Жанну-Женевьеву Лябросс, летящую на воздушном шаре 28 марта 1802 года. | Фото: commons.wikimedia.org.
Бланшар была бесстрашной до безрассудства. Однажды она потеряла сознание, когда она поднялась слишком высоко, чтобы избежать шквала, и заснула в ее воздушном шаре на нескольких часов, страдала от носового кровотечения и обморожения, когда она летела через Альпы, чтобы отпраздновать день рождения Императора. Как истинный художник, она носила выделяющиеся яркие цветные шляпы с перьями, и белые хлопка платья в стиле ампир с длинными, вздымающимися рукавами, которые защищали ее руки.
Софи Бланшар стоит в корзине ее украшенного воздушного шара во время полета в Милане, Италия, в 1811 году. | Фото: loc.gov.
Но самым удивительным был ее специальный воздушный шар. Он был шелковый, способный поднимать ее в крошечной, декоративной серебряной гондоле. Она была выполнена в виде небольшой колыбели, меньше метра в длину. Когда Софи вставала, держась за веревки, край гондолы не доходили даже до колен.
Гибель мадам Бланшар. | Фото: ru.wikipedia.org.
Со временем ее ночные полеты становились все более и более технически смелыми и сложными. Ее маленький воздушный шар поднимал все более и более сложные пиротехнические установки, с длинными штангами, несущих ракеты и бенгальские огни. На высоте, ее маленькая белая фигура и пернатая шляпа выглядели, как какое-то неземное существо в воздухе или привидение, летящее в сотне метров над головой в ночном небе, над морем пылающих звезд и цветного дыма.
Все закончилось 6 июля 1819 года, когда воздушный шар Софи Бланшар загорелся над Парижем, она упала и разбилась.
Портрет Вильгельмины Рейхард - немецкой женщины-воздухоплавателя. | Фото: en.wikipedia.org.
Со смертью Бланшар, шаромания утихла, но женщины продолжали сольные полеты на изумление публики. Одна из них - Вильгельмина Рейхард (Wilhelmine Reichard), первая немчанка, полетевшая в 1811 году. Вместе со своим мужем, Иоганном, Рейхард сделала много научных наблюдений и записей в воздухе. Она не летала до 1820 г., став любимицей в немецкой прессе, где ее хвалили за смелость и мужество.
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