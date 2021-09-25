Десятка пикантных фильмов, вызвавших большой резонанс

Фильмом с эротическим содержанием в современном кинематографе никого не удивишь, их показывают даже на больших экранах. Но на самом деле лишь немногие из них действительно заслуживают внимания. И только единицы переходят в разряд культовых. В этом обзоре «десятка» фильмов, которые вызвали огромный резонанс.
1. «50 оттенков серого»
режиссер Сэм Тейлор-Джонсон/2015 год
Молодая студентка, заменяя заболевшую подругу, берёт интервью у очень богатого бизнесмена. Встреча не прошла для обоих бесследно. И вот уже миллиардер сам ищет встречи с молодой девушкой. Та отвечает взаимностью, хотя и напугана его напором и сексуальными пристрастиями.
Любителям эротики будет интересен и следующий фильм. В нём изобилие эротических сцен удачно сочетается с подобранным составом интересных актёров и работой режиссёра. Во многих сценах привлекались и известные порноактёры.
2. «Лолита»
режиссер Эдриан Лайн/1997 год
Уже не молодой профессор французского языка переезжает из разрушенной после войны Европы в Америку. Поселившись в доме одинокой вдовы, он увлекается её несовершеннолетней дочерью. Гумберт не может решиться на первый шаг. Тогда Лолита сама начинает заигрывать со взрослым мужчиной.
3. «Вики Кристина Барселона»
режиссер Вуди Аллен/2008 год
Фильм о том, как молодые подруги едут на каникулы в Барселону. Встреча с молодым художником отодвигает на второй план все задуманные планы девушек. Сам Антонио не спешит определяться с выбором. Кроме того, его бывшая жена имеет привычку регулярно наведываться в гости.
Не мало изысканной эротичности было и в дамах XVIII века. Об этом можно судить по нарядам и нравам того времени. Интриги, заговоры, перевороты неизменно соседствуют с любовными похождениями главных героев.
4. «Опасные связи»
режиссер Стивен Фрирз/1988 год
Виконт и Маркиза преследуя корыстные и коварные планы используют секс и похоть в качестве оружия для достижения своих целей. В ход идут любые средства если надо совратить какую-либо непорочную душу.
Ещё десять лет назад этот фильм был иконой эротики в кино. Сегодня прошло уже более 20 лет с момента выхода его на экраны. Но этот фильм только немного сместился с верхних строчек нашего рейтинга.
5. «9 1/2 недель»
режиссер Эдриан Лайн/1985 год
Встретив на своём пути опасного соблазнителя Элизабет быстро теряет голову. Теперь её жизнь – это встречи с любовником, который может делать с ней всё что пожелает.
Следующий фильм тоже странным образом не стареет. Этот фильм был настоящей бомбой, когда вышел на киноэкраны. Эротические сцены из этой картины на долго запомнились зрителям.
6. «Основной инстинкт»
режиссер Пол Верховен/1992 год
Опытный детектив быстро находит подозреваемую в убийстве молодого мужчины. Бедняга погиб прямо во время любовного акта. Однако подозреваемая не спешит сдаваться. Она обладает удивительным даром пробуждать в мужчинах их самый основной инстинкт.
Французы признанные мастера эротического жанра. В этом мы очередной раз можем убедиться, посмотрев следующую кинокартину. Всё здесь пронизано эротическими желаниям настолько, что сюжет отходит на второй план.
7. «Молода и прекрасна»
режиссер Франсуа Озон/2013 год
Молодая девушка Изабель открывает для себя чувственный мир наслаждений. Она раскована и смела для своего возраста. Родные ничего не знают о её главной ночной жизни. Следующая картина, можно сказать на любителя. Но некоторым это нравится. Этот сложный фильм поймёт не каждый.
8. «Пианистка»
режиссер Михаэль Ханеке/2001 год
Профессор консерватории Эрика уже взрослая женщина, но живёт с матерью. Её нерастраченная сексуальная энергия начинает вырываться через край. Влюблённый в неё ученик шокирован напором и пристрастиями своей учительницы музыки. Фильмы этого известного и скандального режиссёра всегда наполнены эротикой. Все его фильмы всегда имеют успех у зрителя. Этот фильм рекомендуется смотреть вдвоём с бокалом хорошего красного вина.
9. «Горькая луна»
режиссер Роман Полански/1992 год
Отдых на круизном лайнере поставил трагическую точку в странных отношениях Оскара и Мими. Красивые, но безумные страсти этой пары не приносит ни им, ни случайным знакомым по круизу ничего хорошего. Имя героини следующего фильма давно стало нарицательным. Картина снималась по одноимённому роману Владимира Набокова. Сам роман конечно не нуждается в особом представлении.
10. «Нимфоманка»
режиссер Ларс фон Триер/2013 год
Очутившись под конец жизни на улице, избитая и опустошённая женщина встречает наконец человека, которому становится жалко её. Пожилой и одинокий мужчина помогает прийти в себя Джо. Даёт ей кров и еду. Успокоившись и обретя наконец безопасность, Джо начинает рассказывать Селигману о своей очень бурной насыщенной жизни.
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