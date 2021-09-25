Десятка пикантных фильмов, вызвавших большой резонанс

Фильмом с эротическим содержанием в современном кинематографе никого не удивишь, их показывают даже на больших экранах. Но на самом деле лишь немногие из них действительно заслуживают внимания. И только единицы переходят в разряд культовых. В этом обзоре «десятка» фильмов, которые вызвали огромный резонанс.









1. «50 оттенков серого»

2. «Лолита»

3. «Вики Кристина Барселона»

4. «Опасные связи»

5. «9 1/2 недель»

6. «Основной инстинкт»

7. «Молода и прекрасна»

8. «Пианистка»

9. «Горькая луна»

10. «Нимфоманка»