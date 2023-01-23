Как японок отучили от свободной любви и права на развод, чтобы сделать их почти европейками. Художник Окумура Масонобу.

Дамы в покрывалах

Художница Уемура Сёэн.

К тебе или ко мне?

Дамы разговаривают с крестьянкой. Художник Кацусика Хокусай.

Разводились часто

Дама завидует свободе простолюдинки. Гравюра XVIII века.

Всё изменилось при Мэйдзи