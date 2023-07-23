Как правильно собирать лук, чтобы он хранился всю зиму

Правильно выбранное время сбора лука, посаженного весной, напрямую влияет на то, как урожай будет храниться.

Это объясняется тем, что у недозрелых головок плохо сформирована защитная шелуха, а шейка больше подвержена заражению болезнетворными микроорганизмами. Поздний сбор урожая также может иметь негативные последствия: на таких головках лука нередко развиваются грибковые болезни.







Обычно лук, посаженный весной, выкапывают в конце июля — начале августа. Чтобы определить точные сроки, когда пришло время собирать урожай, необходимо внимательно осмотреть посадки.

У лука, готового к сбору, стебли начинают желтеть и сохнуть, луковые перья опадают и ложатся на грядки.







Следует осмотреть и чешуйки на самих луковицах: они приобретают золотистый цвет и подсыхают.







Важно правильно подготовить лук ко сборке. Так, подкормку и полив грядок следует прекратить за 10 дней до сбора урожая.







Если перед сбором урожая была дождливая погода, то грядки обязательно необходимо прорыхлить, чтобы на поверхности не образовывалась корка, и растения дышали. Выкапывать лук рекомендуется утром, в сухую и теплую погоду, это необходимо для того, чтобы головки смогли хорошо подсохнуть на солнце. Выкапывать лук необходимо аккуратно, нельзя тянуть за перья, так как это может повредить саму головку лука.







Лук, собранный вовремя и с учетом всех рекомендаций, будет отлично храниться долгое время.

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