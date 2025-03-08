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Самые опасные тату в мире

В последнее время татуировка превратилась в обычный атрибут современного человека. Между тем, безобидное, на первый взгляд, украшение может реально привести к серьезны неприятностям. Конечно, в первую очередь на территории России опасны традиционно тюремные татуировки, но и за границей рисунок на коже может превратиться в мину замедленного действия.

Вот, к примеру, из-за этих татуировок неприятности носителю гарантированы.

Самые опасные тату в мире

Аббревиатуры


Многие татуировки-аббревиатуры представляют собой немалую опасность для носителя. Уж точно не стоит делать ничего из серии «БОГ» (Был осужден государством), «ЖУК» (Желаю удачных краж), «ЗЛО» (За все легавым отомщу), «ИРА»(Иду резать актив), «КОТ» (Коренной обитатель тюрьмы), «ЛОРД» — (Легавым отомстят родные дети), «МИР» (Меня исправит расстрел), «ТУЗ» (Тюрьма учит закону).

Самые опасные тату в мире

Нож в шее


Сейчас такие рисунки довольно распространены. Однако, всего несколько лет назад обладателя татуировки вполне могли за рисунок «спросить» поскольку означал он убийство, совершенное в тюрьме.

Самые опасные тату в мире

MS13


Эта банда считается одной из самых жестоких в США. В культуре группировки существует целый ряд особых татуировок, которые очень не рекомендуется делать простым людям. Члены MS13, сочтя что имеют дело с самозванцем, выжигают рисунок с помощью бензина.

Самые опасные тату в мире

Джинн, маг, колдун


Все это колдовство (равно как и различные магические приспособления, вроде колбы с ретортой) будут для человека сведущего обозначать только одно: перед ним наркоман. Нужна ли вам такая слава?

Самые опасные тату в мире

Слеза


За такое спрашивают маргиналы Северной Америки и Австралии. Дело в том, что слеза на лице обозначает совершенное убийство — на свободе или уже в тюрьме определяет тип рисунка.

Самые опасные тату в мире

Крест на груди


В российских тюрьмах крест на груди до сих пор считается символом вора в законе. Само собой, обладателей таких татуировок заставляют «пояснять» за масть и затем удаляют рисунок насильно.

Самые опасные тату в мире

Символика группы


Иногда люди готовы на любые безумства ради своих кумиров. Так, тридцатилетний Джо Свантессон сделал себе тату любимой группы, Insane Clown Posse. Однако, символика эта является довольно опасной в маргинальной среде и Джо убедился в этом на собственной шкуре: на парня напали члены уличной группировки, посчитав, что тот не достоин татуировки. Результат — сломанная челюсть и вырезанная часть рисунка на коже.

Самые опасные тату в мире

Будда


На первый взгляд, татуировка Будды совершенно безобидна. Однако, на территории Шри-Ланки не только изображение, но даже имя святого на теле станет для туриста серьезной проблемой. Фактически, за последние годы власти страны уже не один раз высылали таких «расписных».

Самые опасные тату в мире

Перстни


Каждый тип перстня обозначает определенную позицию, которую занимает владелец татуировки в криминальном мире. По незнанию вполне можно обзавестись символом нетрадиционной ориентации, или напротив присвоить себе высокий титул.

Самые опасные тату в мире

Драконы и самураи


Татуировка для японцев все еще остается главным символом якудза. Здесь просто не принято уродовать кожу чернилами: татуированных людей, к примеру, не пускают даже в общественные бани. Туристам будет невозможно объяснить, что эту тату они сделали просто для себя.

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