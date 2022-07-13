Рецепты вкуснейшего бодрящего кофе

Ароматный свежесваренный кофе способен зарядить бодростью на целый день, согреть в холодную погоду и поднять настроение. Завтрак — и не только он — становится гораздо приятнее и вкуснее, если дополнить его этим напитком.



Но, если вам уже приелись эспрессо и капучино, мы предлагаем 6 рецептов, как приготовить необычный кофе.







1. Кофе «Офламерон» (рецепт 1901 года)



Ингредиенты (на 1 порцию):



1 ч. л. кофе (горький сорт, мелкий помол);

1 ст. л. полусухого шампанского;

100 мл (полстакана) воды;

щепотка ванили.

Способ приготовления:



Разведите в небольшом количестве воды ваниль. Налейте в турку воды. Чайную ложку окуните в ванильную смесь и этой же ложкой возьмите кофе. Засыпьте кофе в турку и варите на умеренном огне. Как только образуется пенка, добавьте в кофе шампанское. Держите турку на огне до тех пор, пока не появится крепкая пенка, после этого можно считать, что кофе готов. Подавать напиток в маленькой чашке.







2. «Магический кофе»

3. Кофе по-восточному с шоколадом

4. Кофе «Дон Жуан»

5. Кофе по-швейцарски со льдом

6. Шведский кофе