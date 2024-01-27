Отличное средство от фитофторы

Фитофтора — грибоподобные споры, которые уже живут в почве, питаются растительными остатками и в норме не являются угрозой.

Проблемы начинаются именно в дачный сезон, когда хозяева садят рассаду и начинают активно ухаживать за грядками, в частности — регулярно их поливают. Постоянно влажная почва, отсутствие проветривания, прохладная погода (ночью) приводят к мгновенному росту фитофторы. Обнаружить её можно по характерным коричнево-чёрным точкам на плодах, белому налёту и бурым листьям. Ещё не дозревшие помидорки просто гниют, и дачники лишаются урожая. Расскажем, какую профилактику можно провести и как бороться с уже появившейся фитофторой натуральными и безопасными средствами!







Профилактика фитофтороза

Борьба с фитофторой: натурально и безопасно

Первая и главная профилактика появления фитофторы на помидорах — выращивание в теплице. Здесь можно регулировать проветривание и уровень влажности. Как можно чаще оставляйте теплицу открытой. Поливайте томаты только утром, при этом не переусердствуйте, чтобы к вечеру почва максимально просохла. Землю вокруг растений обязательно укройте толстым слоем мульчи — не менее 3 см! Лучше всего проявляет себя сено.Сено содержит сенную палочку, которая сама по себе борется с фитофторой. Кроме того, мульча снижает частоту поливов и защищает почву от фитофтороза.Нижние листья обрывайте, чтобы помидоры лучше проветривались и снизилась вероятность появления фитофторы. Обрывать нужно постепенно — по 2 листика с каждой новой созревшей кистью.Опытные дачники рекомендуют также придерживаться принципов севооборота. Например, до высадки помидоров на этой грядке можно выращивать лук, чеснок, капусту. Севооборот не позволяет почве истончаться, поддерживает её здоровье.Если заметили первые признаки фитофтороза, первым делом удалите все больные листья и плоды, а затем сделайте натуральный настой. 100 г чеснока пропустите через пресс или мясорубку, залейте 1 л горячей воды — не кипяток, 70 градусов. Оставьте на сутки. Затем процедите и доведите до 10 л воды. В ближайшие 3 дня проводите следующую обработку: берите по 3 л разведённого чесночного настоя, добавляйте на кончике ножа марганцовку до розового цвета и опрыскивайте растения вечером. Это поможет остановить распространение фитофторы.Если ситуация запущенная, и нужно срочно что-то предпринимать, то ничего лучше настоя сена не придумать! 1 кг сена залейте 10 л воды, оставьте в бочке настаиваться сутки-двое (зависит от погоды). Белёсый налёт, образующийся сверху — это сенная палочка, которая яро борется с фитофторой! Собирайте её ковшиком, переливайте в опрыскиватель. Для большей эффективности добавляйте 1 л молочной сыворотки и обрабатывайте растения (особенно — листья) ранним утром. Это и подкормка, и профилактика, и защита, и борьба с фитофторозом! Полностью натуральная и безопасная замена фитоспорина.Обязательно записывайте методы выше и сохраняйте себе, чтобы применить в дачный сезон. Настой сена полезен в качестве профилактики фитофтороза на помидорах и картошке и даже предупреждения распространения ложной мучнистой росы на огурцах! Абсолютно безвреден для людей и растений, но губителен для болезнетворных бактерий!