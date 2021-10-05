Детские закуски и десерты: Как сделать лакомства в домашних условиях

Большинство родителей изо всех сил стараются организовать своему ребёнку незабываемый праздник, но не у всех есть возможность собрать группу детишек и отвести их в кафе, где квалифицированный персонал устроит культурно-развлекательную программу с идеально расписанным меню и пожеланиями на счёт различных мелочей. И прежде чем хвататься за голову, думая о том, что делать и как быть дальше, стоит вспомнить то, что любое веселье можно устроить и дома, приготовив простые, но при этом вкусные и оригинальные детские закуски и десерты, которые нисколько не будут уступать магазинным сладостям и блюдам.
1. Пицца на батоне
Пицца на батоне. \ Фото: commerage.ru.
Пицца – блюдо, перед которым невозможно устоять. Оно одинаково нравится взрослым и детям, а вариантов приготовления и начинки невероятно огромное количество: от классической сырной, с мясом, колбасой и грибами до фруктовых и даже ягодных. И чтобы упростить себе задачу, не возясь с тестом, достаточно взять батон (багет или хлеб), выбрать понравившуюся начинку и, потратив 15-20 минут, приготовить обалденную вкусняшку, которая придётся по вкусу не только имениннику, а и маленьким гостям.
Ингредиенты:
• Колбаса - 300 г;
• Сыр твёрдый - 250 г;
• Помидоры - 2 шт
• Батон - 1 шт;
• Майонез - 4 ст.л;
• Кетчуп - 4 ст.л;
• Зелень.
Ленивая мини-пицца. \ Фото: google.ru.
Способ приготовления:
• Батон (или хлеб) и помидор нарезать ломтиками;
• Сыр и колбасу натереть на крупную тёрку (при желании колбасу можно нарезать кружками, ломтиками или мелким кубиком);
• Майонез смешать с кетчупом (при желании в полученный соус добавить сыр);
• Хорошо перемешать и смазать ломтики батона;
• Выложить колбасу;
• Накрыть ломтиками (кружочками) помидора;
• Получившиеся мини-пиццы переложить на противень, смазанный маслом;
• Запекать 15-20 минут в разогретой до 180 градусов духовке;
• Готовую ленивую пиццу посыпать тёртым сыром и зеленью;
• Подавать в горячем виде.
2. Запечённый фаршированный картофель
Запечённый фаршированный картофель. \ Фото: anews.com.
Фаршированный запечённый картофель – универсальное блюдо, которое придётся по вкусу абсолютно всем. Его запросто можно подавать как лёгкую закуску или как полноценное самостоятельное блюдо в горячем виде с соусами и без. Ко всему прочему, вы можете выбрать абсолютно любую начинку: сырную, овощную, мясную или же и вовсе комбинированную.
Ингредиенты:
• Картофель большой - количество штук зависит от количества гостей;
• Ветчина - 100-150 гр;
• Сыр твёрдый - 150 гр;
• Брокколи - 150 гр;
• Сливочное масло - 50 гр;
• Чеснок - 2 зубчика;
• Соль, перец по вкусу;
• Молотая паприка по вкусу.
Очень вкусный запечённый картофель. \ Фото: google.ru.
Способ приготовления:
• Картофель тщательно вымыть и обсушить (кожицу можно не снимать);
• Каждый картофель замотать в фольгу;
• Выложить на противень;
• Отправить на час в разогретую до 190 градусов С духовку;
• Запечённый картофель достать и остудить;
• Не снимая фольгу, аккуратно чайной ложкой извлечь мякоть (должна получиться лодочка с толстыми бортиками);
• Брокколи вымыть, обсушить и разобрать на средние соцветия;
• Сыр натереть, а ветчину нарезать мелкими кубиками;
• Переложить все ингредиенты в миску, посолить, поперчить, добавить паприку, измельчённый чеснок и сливочное масло;
• Хорошенько перемешать;
• Полученной массой нафаршировать картофель;
• Сверху посыпать тёртым сыром;
• Отправить картофель в духовку на 20 минут (фольгу не снимать, но и не закрывать);
• Подавать со свежей зеленью и соусами.
3. Ягодно-фруктовый шашлычок на шпажке
Ягодно-фруктовый шашлычок на шпажке. \ Фото: veganejdan.blogspot.com.
Ягодно-фруктовый шашлычок на шпажке – идеальный вариант перед подачей основного десерта или торта. Для приготовления этого блюда вы можете выбрать абсолютно любые ягоды и фрукты, которые при желании можно сочетать с ломтиками шоколада или мармелада.
Ингредиенты:
• Киви - 1-3 шт;
• Банка консервированных ананасов - 1 шт;
• Апельсин - 1-2 шт;
• Свежая малина - 100 г;
• Чёрный виноград - 100 г;
• Черника (по желанию смородина) - 100 г.
Фруктовое ассорти на шпажках. \ Фото: google.ru.
Способ приготовления:
• Ягоды и фрукты вымыть под проточной водой;
• Обсушить бумажным полотенцем или салфетками;
• Консервированные ананасы (если кольца) нарезать небольшими кубиками;
• Киви очистить от кожуры и нарезать полукольцами;
• Апельсины очистить, разобрать на дольки и избавить от белой плёнки;
• После нарезать каждую дольку на три части;
• На длинную шпажку нанизать фрукты и ягоды в следующем порядке: малина, апельсин, ананас, киви, черника, виноград;
• Готовые шашлычки выложить на сервировочное блюдо.
4. Бананы в шоколаде
Десерт, от которого невозможно отказаться. \ Фото: 1000.menu.
Бананы в шоколаде – тот самый десерт, от которого невозможно отказаться. Быстрое и простое в приготовление блюдо однозначно порадует маленьких сладкоежек невероятным сочетанием вкусов. Вы можете выбрать белый, молочный и даже чёрный шоколад для глазури, а также украсить по желанию кокосовой стружкой, цветной посыпкой или же орешками. Кстати, по такому принципу вы можете приготовить не только бананы, а и клубнику, дольки апельсинов, груши и яблоки.
Ингредиенты:
• Бананы - количество штук зависит от количества гостей;
• Шоколад - 150 - 250 г;
• Кокосовая стружка - 6 ст.л;
• Кондитерская посыпка - 6 ст.л.
Невероятно вкусный десерт. \ Фото: youtube.com.
Способ приготовления:
• Бананы очистить и нарезать на две-три части;
• Половинки надеть на шпажки;
• Переложить на тарелку или доску и отправить в холодильник (можно в морозильник 30-60 минут);
• Шоколад порубить, переложить в сотейник;
• Отправить шоколад на водяную баню, постоянно помешивая до тех пор, пока он полностью не растопится;
• Растопленный шоколад для удобства перелить в высокий стакан;
• Достать бананы из холодильника (морозильника);
• Аккуратно обмакнуть каждую банановую половинку в шоколад;
• Сверху украсить кокосовой стружкой и разноцветной посыпкой;
• Отправить в холодильник до полного застывания шоколада.
5. Кейк-попсы
Кейк попсы. \ Фото: google.com.
Кейк-попсы – ещё один десерт, перед которым не устоит ни один ребёнок. Разноцветное лакомство, так похожее на конфеты на палочках, мгновенно привлекает внимание малышей, вызывая улыбку на их лицах.
Ингредиенты:
• Бисквит – 1 шт;
• Сгущённое молоко – по вкусу;
• Шоколад – 200 г;
• Кондитерская посыпка;
• Палочки для конфет.
Вкуснейший десерт. \ Фото: livemaster.ru.
Способ приготовления:
• Бисквит раскрошить руками;
• В бисквитную крошку добавить сгущёнку и перемешать (масса должно быть плотная и однородная как пластилин);
• Из полученной массы скатать шарики размером с грецкий орех;
• После отправить их в холодильник на один час;
• Шоколад подробить и растопить на водяной бане;
• Готовый шоколад слегка остудить;
• Палочки для конфет одним кончиком обмакнуть в шоколад и воткнуть в бисквитный шарик;
• Отправить в холодильник на 15-20 минут;
• После кейк-попсы поочерёдно обмакнуть в растопленный шоколад, украсить по вашему желанию кокосовой стружкой (разноцветной посыпкой или орехами);
• Снова отправить в холодильник до полного загустения шоколада.
6. Домашнее мороженое - фруктовый лёд
Фруктовое мороженое в домашних условиях. \ Фото: edinstvennaya.ua.
Мороженое – лакомство, без которого не проходит ни один праздник. К тому же, приготовить его можно самостоятельно дома. Ведь, как говорится, всё гениальное – просто, а простое – гениально.
Ингредиенты:
• Клубника - 200 г;
• Киви - 3 шт;
• Сахар - 2 ст.л;
• Вода - 150 мл;
• Лимонный сок - 2 ч.л.
Мороженое фруктовый лёд. \ Фото: bigmir.net.
Способ приготовления:
• Все фрукты помыть и обсушить;
• Клубнику избавить от хвостиков;
• Киви очистить;
• Все фрукты по отдельности или вместе (на ваше усмотрение) измельчить в блендере;
• Добавить в пюре сахар и лимонный сок;
• Хорошо перемешать;
• Залить полученную массу в формочки;
• Вставить палочки и отправить в морозильник до полного замерзания.
7. Видео-бонусы
Благодаря видео-бонусам вы сможете почерпнуть другие, не менее интересные идеи, которые станут прекрасным дополнением детского праздничного стола.
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