Как быстро отмыть и отбелить пластиковый подоконник

Подоконник из ПВХ имеет шероховатую поверхность, поэтому на нем очень хорошо удерживаются пятна. Чтобы его отмыть, приходится по полчаса тереть губкой с агрессивным пахнущим химией моющим средством.

Справиться с пятнами и следами от цветочных вазонов можно более натуральными безвредными средствами.







Что потребуется:





мыло;





зубной порошок;





пищевая сода;



перекись водорода.







Процесс приготовления средства и рекомендации по его использованию

Перед использованием средства нужно сначала смыть губкой в мыле внешний слой грязи. Можно использовать жидкое мыло или обычное твердое.Далее готовится чистящее средство. Для этого в емкости смешиваются 1 ст.л. зубного порошка и 2 ст.л. пищевой соды. К ним вливается перекись водорода до получения пастообразной консистенции.Паста наносится на подоконник губкой и втирается в пятна.Если смесь сухая и начинает царапать, подоконник можно сбрызнуть водой из пульверизатора.Большинство пятен сойдет сразу же. Если имеется сильное загрязнение, то после нанесения пасты следует подождать 5 минут, чтобы оно размокло, и стереть его. Очищенный подоконник промывается от остатков средства и высушивается. После этого он станет заметно белее.