Как быстро отмыть и отбелить пластиковый подоконник

Подоконник из ПВХ имеет шероховатую поверхность, поэтому на нем очень хорошо удерживаются пятна. Чтобы его отмыть, приходится по полчаса тереть губкой с агрессивным пахнущим химией моющим средством.
Справиться с пятнами и следами от цветочных вазонов можно более натуральными безвредными средствами.
Что потребуется:
мыло;
зубной порошок;
пищевая сода;
перекись водорода.
Процесс приготовления средства и рекомендации по его использованию
Перед использованием средства нужно сначала смыть губкой в мыле внешний слой грязи. Можно использовать жидкое мыло или обычное твердое.
Далее готовится чистящее средство. Для этого в емкости смешиваются 1 ст.л. зубного порошка и 2 ст.л. пищевой соды. К ним вливается перекись водорода до получения пастообразной консистенции.
Паста наносится на подоконник губкой и втирается в пятна.
Если смесь сухая и начинает царапать, подоконник можно сбрызнуть водой из пульверизатора.
Большинство пятен сойдет сразу же. Если имеется сильное загрязнение, то после нанесения пасты следует подождать 5 минут, чтобы оно размокло, и стереть его. Очищенный подоконник промывается от остатков средства и высушивается. После этого он станет заметно белее.
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