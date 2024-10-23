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Как быстро отмыть и отбелить пластиковый подоконник

Подоконник из ПВХ имеет шероховатую поверхность, поэтому на нем очень хорошо удерживаются пятна. Чтобы его отмыть, приходится по полчаса тереть губкой с агрессивным пахнущим химией моющим средством.
Справиться с пятнами и следами от цветочных вазонов можно более натуральными безвредными средствами.



Что потребуется:


мыло;


зубной порошок;


пищевая сода;

перекись водорода.


Процесс приготовления средства и рекомендации по его использованию



Перед использованием средства нужно сначала смыть губкой в мыле внешний слой грязи. Можно использовать жидкое мыло или обычное твердое.




Далее готовится чистящее средство. Для этого в емкости смешиваются 1 ст.л. зубного порошка и 2 ст.л. пищевой соды. К ним вливается перекись водорода до получения пастообразной консистенции.



Паста наносится на подоконник губкой и втирается в пятна.




Если смесь сухая и начинает царапать, подоконник можно сбрызнуть водой из пульверизатора.



Большинство пятен сойдет сразу же. Если имеется сильное загрязнение, то после нанесения пасты следует подождать 5 минут, чтобы оно размокло, и стереть его. Очищенный подоконник промывается от остатков средства и высушивается. После этого он станет заметно белее.


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