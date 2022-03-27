«Ведьмины весы»: как в эпоху Ренессанса отличали ведьму от благонравной дамы

Heksenwaag - «Ведьмины весы».

Суд над ведьмой через взвешивание. | Фото: amusingplanet.com.

Весовая палата в Аудерватере. | Фото: amusingplanet.com.

Иллюстрация из Поэмы о ведьмах, Мартина ле Франка (1451). | Фото: scisne.net.

Французская гравюра конца XIX века, изображающая ритуал взвешивания в Аудеватере. | Фото: scisne.net.

Ведьмины весы в голландском городе Оudewater. | Фото: amusingplanet.com.

Вес ведьмы по законам XVI-XVII вв. не должен быть меньше 50 кг.| Фото: amusingplanet.com.

Сертификат о том, что взвесившийся не является ведьмой или ведьмаком. | Фото: amusingplanet.com.