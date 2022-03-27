«Ведьмины весы»: как в эпоху Ренессанса отличали ведьму от благонравной дамы

Heksenwaag - «Ведьмины весы».
Отправляясь в голландский город Аудерватер, туристы не просто хотят полюбоваться старинной архитектурой, но и посетить уникальные «Ведьмины весы». В XVII веке обвиняемые в колдовстве отправлялись именно туда в поисках справедливого суда и оправдания.
Суд над ведьмой через взвешивание. | Фото: amusingplanet.com.
В 1650-х годах студент-богослов Николас Боремас, побывавший в городе Аудерватер, описал удивившую его процедуру «взвешивания ведьм». Обвиняемую заводили в Весовую палату и ставили на огромные ваги, которые обычно использовали для крупногабаритных товаров. Если вес признавали нормальным, то человеку выдавали Сертификат, подтверждавший пожизненную непричастность его к дьявольским проискам.
Весовая палата в Аудерватере. | Фото: amusingplanet.com.
Когда в эпоху позднего Ренессанса в Европе устраивались повсеместные гонения и казни ведьм, в Нидерландах ситуация обстояла гораздо лучше, чем в других странах. Примерно на 50 тысяч замученных инквизицией людей, только 200 жертв приходилось на Голландию.
Раньше хватало только лишь доноса, чтобы человека уже обвинили в сговоре с дьяволом. Многие пользовались этим, пытаясь извести конкурентов по бизнесу. Если, например, чьи-то куры несли больше яиц или у соседской пивоварни дела шли более бойко, завистливые соседи видели в этом происки Лукавого.
Иллюстрация из Поэмы о ведьмах, Мартина ле Франка (1451). | Фото: scisne.net.
Но больше всего доставалось женщинам. Обвиняемых в сговоре с дьяволом жестоко пытали. Чаще всего женщин бросали в воду. Если обвиняемая шла ко дну, значит невиновна, а если пыталась выбраться на поверхность – точно одержима дьяволом.
Еще одним способом определения вины было взвешивание. Считалось, что метла может выдержать ведьму весом до 50 кг. Так что очень худым женщинам приходилось несладко.
Французская гравюра конца XIX века, изображающая ритуал взвешивания в Аудеватере. | Фото: scisne.net.
Весовая палата в Аудерватере (Heksenwaag) прославилась тем, что каждое взвешивание там проводилось очень честно. В XVII веке туда потянулись люди из разных стран. В хронике, датируемой 1624 годом, зафиксирован случай, когда обвиняемая в колдовстве женщина предъявила сертификат о невиновности из Аудеватера. Она была оправдана.
Ведьмины весы в голландском городе Оudewater. | Фото: amusingplanet.com.
Местные чиновники очень дорожили своей репутацией, поэтому весы всегда показывали правильный результат. Помимо прочего, эта процедура приносила немалый доход и щедро пополняла казну города. Ведь для того чтобы взвеситься и получить сертификат, необходимо было платить пошлины бургомистру, судьям и многочисленным клеркам.
Вес ведьмы по законам XVI-XVII вв. не должен быть меньше 50 кг.| Фото: amusingplanet.com.
Сегодняшним туристам, посещающим дом-музей Heksenwaag, рассказывают более романтичную версию возникновения сертификатов. Согласно легенде, в середине XVI века в Аудерватере останавливался римский император Карл V. Вместе с ним привезли девушку, которую взвешивали в другом городе и обвинили в колдовстве. Heksenwaag не подвели и показали правильный вес несчастной. В благодарность Карл V даровал Аудерватеру право выдавать Сертификаты невиновности.
Сертификат о том, что взвесившийся не является ведьмой или ведьмаком. | Фото: amusingplanet.com.
Письменных подтверждений подобной версии не найдено, но Карл V вполне мог останавливаться в Аудерватере, т. к. в XVI веке это был крупный торговый центр, гораздо более развитый, нежели Амстердам.
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