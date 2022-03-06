Что делать если течёт бачок унитаза

В норме после нажатия рычага или клавиши смыва вода должна под большим напором низвергаться в унитаз, а затем быстро наполнять бачок и до следующего цикла не появляться в чаше. Но так происходит не всегда, протекание — явление распространенное.

К счастью, сантехнические приборы устроены предельно просто, поэтому выявить причину и устранить поломку сможет любой человек.







Как определить наличие течи

Частые причины течи и способы устранения

Бачок забился



Под уплотнитель попал сор

Уплотнитель износился



Сливная колонка установлена криво



Тонет поплавок



Раскололся бачок

Заводской брак

Масштабную проблему видно невооруженным глазом, но тончайшую струйку можно и не заметить, пока она не намекнет вам на свое существование возросшими суммами в счетах за водоснабжение.доносится еле слышный журчащий звук в период покоя унитаза;поверхность чаши мокрая, хотя в туалет давно никто не ходил;видно ржавый или известковый след, ведущий четко от излива к колодцу;смыв медленный и слабый;бачок и трубы постоянно покрыты «испариной».Последний пункт объясняется тем, что вода в контуре системы ХВС значительно холоднее воздуха в жилом помещении и, соответственно, холоднее унитаза. Когда она постоянно циркулирует по трубам и не успевает согреться, из-за разницы температур образуется конденсат.Современные унитазы оснащаются двумя отдельными модулями, работающими в связке: поплавковым и смывающим.Устаревшие модели, имеющие целостный блок с резиновой грушей, мы рассматривать не будем — не верится, что такие старички дожили до сегодняшнего дня, учитывая качество нашей воды.Арматура изготавливается из полимеров, чтобы не ржавела, и включает в себя только два элемента, которые могут нести ответственность за течь: резиновый уплотнитель и поплавок. Разберемся, почему это происходит.Правильно работать будет только ухоженный, чистый изнутри унитаз. Когда в зазорах между деталями арматуры скапливается ил, грязь и ржавчина, герметичность нарушается, и начинается течь.опустошите резервуар смывом, перекройте поступление воды, выкрутите кнопку, снимите крышку, поверните сливную колонку влево на пол оборота до ощутимого щелчка, извлеките механизм, отделите съемные части, сложите в таз с горячей водой и средством для ухода за сантехникой, тщательно вымойте и так же поступите с бачком. Верните все на место и протестируйте. Проблема исчезла — отлично, нет — ищем дальше.Крупный известковый конгломерат или песок, застрявший между прокладкой и фаянсовой поверхностью, становится виновником подтекания в течение первых нескольких минут после смыва. Когда набирается достаточно воды, она своим весом воздействует на уплотнитель, сор вдавливается в резину, и течь прекращается.демонтируйте и очистите бачок и арматуру, вымойте резиновое кольцо и полочку унитаза, соберите все обратно. А чтобы предупредить проблему и улучшить качество слива, наденьте на шкив колонки грузик — большую гайку, спираль из свинцового припоя.На эту деталь оказывается самое сильное разрушительное влияние в процессе эксплуатации унитаза, поэтому ее рекомендуется заменять раз в год с профилактической целью. Причиной течи в 90% случаев оказывается именно эта несчастная прокладка, которая продается в любом строительном магазине и стоит три копейки.извлеките уплотнитель и внимательно его осмотрите. Если он утратил эластичность, деформировался или порвался, несите его консультанту — пусть продаст замену.Перекошенную колонку выдает западание или тугое нажатие кнопки смыва. Иногда ее вовсе не получается продавить. Незначительное нарушение положения оборачивается кратковременной течью после использования туалета, потом бачок наполняется, вода своей массой выравнивает блок, и неприятность на время ликвидируется.просто поправьте сливную колонку, поставьте строго вертикально — если причина была в ней, ваши мытарства сразу закончатся.Когда выходит из строя крепежная деталь или в самом поплавке образуется трещина, он перестает реагировать на поднятие уровня воды в бачке. Срабатывает страховка от перелива, и вода постоянно течет в чашу унитаза, чтобы вы не затопили соседей. Обнаружить неисправность поплавкового модуля легко — снимите крышку и понаблюдайте за ним в процессе заполнения бачка.разумнее всего приобрести новый механизм, ведь попытки починить старый обычно приводят к скорому повторению ситуации.Такое случается редко, но сильный удар днищем по полочке унитаза при установке тяжелого бачка вполне способен привести к образованию трещины или скола в области сливного отверстия. Уплотнитель не всегда герметизирует соединение, начинается протечка.по-хорошему бачок необходимо менять, но в качестве пожарной меры его можно снять, вымыть, обсушить, заделать пробоину силиконовым герметиком, дождаться отвердения и вернуть на место.Иногда совершенно новый и целый унитаз течет без видимых причин. Вы изучили его буквально под лупой, а разобраться не можете. Тогда и не пытайтесь — сдайте прибор по гарантии, пока не поздно, у него наверняка бракованный механизм. Есть какое-то тонкое отклонение в конфигурации, заметное только профессионалу.Любую проблему легче предотвратить, чем решать, поэтому запомните три главных меры обеспечения долгой и безупречной работы унитаза:Установка водяного фильтра, который помогает предотвратить засорение агрегатов.Регулярная чистка внутренностей прибора.Незамедлительная реакция на малейшие признаки течи.Попустительское отношение приводит к быстрому усугублению ситуации и, как следствие, к незапланированным тратам на покупку новой сантехники.