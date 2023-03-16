10 женщин, которые могли надрать зад любому

Крутой нрав, непревзойденная сила духа, способность действовать наперекор обстоятельствам — обычно такие черты характера приписывают мужчинам. Но во все времена находились женщины, которые удивляли современников смелостью своих действий и поступков.



Расскажем лишь о нескольких из них — и все они разные, но объединяет их одно: такие судьбы стоит знать.



Хуана Инес де ла Крус

Алиенора Аквитанская

Сестры Мирабаль

Нина Петрова

Нэнси Уэйк

Жанна д’Арк

Лилиан Блэнд

Томоэ Годзэн

Роза Люксембург

Хеди Ламарр