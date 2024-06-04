Как очистить деревянную мебель от пятен

Рано или поздно это случится. Кто-то поставит мокрый стакан на деревянный стол или горячую тарелку без подставки и на поверхности появятся ОНИ – некрасивые пятна, которые испортят внешний вид мебели.

К счастью, Novate.ru знает несколько эффективных способов, как избавиться от повреждений при помощи подручных средств, не прибегая к дорогой полировке.

Как убрать белые пятна?

1. С помощью утюга или фена

2. С помощью майонеза

Как убрать темные пятна?

1. С помощью металлического скребка

2. С помощью зубной пасты

3. С помощью антисептика

4. С помощью пищевой соды

Как убрать другие пятна?

1. От краски

2. От животных

3. От маркера

Обычно белые пятна появляются на мебели из-за воздействия пара или жидкости. Они означают, что влага повлияла только на полировку, но не достигла самого дерева, поэтому убрать их намного проще, чем темные следы. Вот несколько способов, как это сделать.Утюг высушит белые пятна.Оказывается, утюг нужен не только тогда, когда нужно погладить мятое белье или одежду, но также для устранения белых пятен на деревянных поверхностях. Заинтригованы? Тогда рассказываем все подробно.Для начала положите на пятно полотенце, мягкую тряпку из микрофибры или старую футболку. Далее вылейте из утюга воду, включите режим с низкой температурой и около минуты проглаживайте ткань. Затем уберите ее и посмотрите, исчезло ли пятно. Если нет, положите другое полотенце и повторите процедуру. Под воздействием тепла влага просохнет и пятна пропадут, как по велению волшебной палочки.Обращаем ваше внимание, что здесь есть несколько нюансов. Во-первых, в утюге не должен быть включен режим «Пар». Во-вторых, гладить поверхность нужно очень быстро. В-третьих, перед тем, как повторять процедуру, протирайте мебель насухо, чтобы не оставалось влаги.Также просушить пятно можно феном. Включите прибор на полную мощность, направьте поток воздуха на поверхность и постепенно перемещайте по всей загрязненной площади. Учтите, что этот процесс не быстрый – обычно они занимает от 10 минут до получаса. После того, как белые следы пропадут, обработайте мебель оливковым маслом, чтобы хорошо увлажнить поверхность.Отполируйте поверхность тряпкой с майонезомЭтот способ кажется абсурдным только на первый взгляд. На самом деле в составе майонеза есть компоненты, которые можно найти в составе средств для полировки. Вот такой неожиданный факт. Чтобы процедура была максимально эффективной, возьмите кусочек плотной ткани (например, полотенце), нанесите на нее две столовых ложки майонеза, разотрите по всей площади материи и приложите к тому участку, на котором образовались разводы. Майонез впитается в дерево за считанные минуты, а жир, который входит в его состав, «возьмет на себя» всю влагу. Благодаря этому пятно исчезнет прямо на глазах. Кстати, вместо майонеза можно использовать обычный вазелин – у него похожие свойства.Темные пятна появляются в том случае, если влага долгое время воздействовала на лак, успела впитаться в дерево и повредить его изнутри. Соответственно, мягкими средствами убрать их не получится, нужно будет прибегать к более жестким способам. Скорее всего, после такой обработки придется восстанавливать лаковое покрытие на поверхности, имейте в виду.Потрите пятно металлической губкойЕсли пятно серьезно въелось в поверхность, возьмите металлическую губку для посуды, смочите ее в эфирном масле лимона и аккуратно обработайте пятно круговыми движениями. Будьте максимально осторожными, чтобы не повредить поверхность. В чем секрет этого способа? Масло лимона является отличной смазкой, и поэтому предотвращает появление царапин на мебели. В конце поверхность нужно протереть денатуратом. Если все-таки пятно соскребется вместе с защитным слоем, необходимо будет заново нанести на мебель полировку или лак. Кстати, вместо металлического скребка можно использовать наждачную бумагу – эффект будет не хуже.Зубную пасту наносите не на стол, а на щетку.Для обработки подходит обычная зубная паста, не гелевая и не отбеливающая. Нанесите небольшое количество на старую зубную щетку и несколько минут втирайте пасту в деревянную поверхность. Старайтесь не выходить за пределы пятна, чтобы не повредить «чистые» участки мебели. В конце уберите остатки пасты влажной тряпкой и протрите насухо тканью. Не забудьте отполировать поверхность, чтобы никто не узнал о том, что на мебели вообще когда-либо существовали пятна.Обратите внимание: Нельзя применять жесткие механические способы, в том числе и абразивные средства, на антикварной мебели. Подобная чистка может повредить поверхность без шанса на восстановление. После этого она сильно упадет в цене.Перекись водорода отлично борется с плесеньюТемные разводы на дереве – это результаты работы грибка, который возникает из-за длительного воздействия влаги. Но если знать, что больше всего он боится перекиси водорода и прочих аптечных антисептиков, можно быстро решить проблему.Возьмите ватный диск, смочите его перекисью и приложите к пятну на пять-семь минут. После этого хорошо потрите поверхность и посмотрите, исчезает ли загрязнение. Возможно, процедуру нужно будет повторить еще несколько раз. Кроме перекиси водорода можно также использовать нашатырный спирт, поэтому ориентируйтесь на то, что найдете в аптечке.Обработайте поверхность круговыми движениямиИзвестным средством для очистки разного рода поверхностей является сода – не зря мы часто используем ее на кухне и в ванной. Для дерева она также подходит, но действовать нужно осторожно – не забывайте, что это абразив. Сода хорошо справляется с небольшими следами от плесени, но чтобы наверняка устранить пятна, лучше смешать ее с уксусом. Сделайте раствор, перелейте в бутылку с пульверизатором и распыляйте на пятна примерно один раз в два часа.Если вы хотите убрать не плесень, а просто темные пятна, смешайте соду с зубной пастой в равных частях, нанесите на загрязненный участок и хорошо протрите тканью. После этого уберите остатки средства влажной тряпкой и в конце насухо вытрите мебель.Следы краски уберут сода и уксусИ снова мы возвращаемся к пищевой соде. Смешайте ее с небольшим количеством уксуса или лимонного сока, чтобы получилась смесь, которая по консистенции напоминает зубную пасту. Нанесите ее на пятно и аккуратно вотрите в поверхность с помощью губки. Если вывести пятно с первого раза не получилось, добавьте еще немного уксуса. Повторяйте процедуру до тех пор, пока от краски не останется и следа. Когда вы закончите, уберите остатки соды влажной тряпкой и протрите мебель насухо.Лужу на полу оставил домашний питомецЕсли ваш любимый питомец решил сходить в туалет на деревянном полу или мебели, и в результате образовалось пятно, эффективным решением проблемы станет антибактериальное средство, так как причиной появления подобных следов и неприятных пятен являются именно бактерии. Отправляйтесь в строительный или хозяйственный магазин и купите 5% раствор фенола. Нанесите его на ткань, круговыми движениями обработайте пятно, уберите остатки средства и отполируйте поверхность.Можно убрать следы и от маркера, и от фломастераДля того, чтобы удалить след от маркера или фломастера, используйте изопропиловый спирт. Нанесите небольшое количество на тряпку и аккуратно протрите пятно. Обратите внимание, что перед тем, как обрабатывать мебель, необходимо проверить, как будет на нее воздействовать спирт. Нанесите немного средства на незаметный участок и посмотрите, не повредит ли он деревянную поверхность.