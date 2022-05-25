Как чистить паласы в доме, где есть животные

Владельцы домашних животных отлично знают, что такое настоящая чистка паласов. Мало того, что в коврах и так накапливается пыль и мелкая грязь, так пушистики еще и знатно удобряют их своей шерстью.

Муж шутит, что если достаточно долго не чистить ковер, то поверх него появится новый — войлочный. Но такой расклад меня не очень устраивает.





Потому сегодня делимся разными способами чистки паласов и ковров.





ЧИСТКА ПАЛАСОВ

Чистка ковра

У нас дома живет два роскошных пушистика. И их шерсть меняет цвет ковров буквально за неделю. Хорошо, что мы додумались завести одновременно белого и черного кота. Но это уже совсем другая история. Сегодня говорим о том, как же почистить от этой замечательной шерсти наши ковры. Кто-то скажет, что проще их выбросить вовсе, но я люблю ходить босиком, а по полу это делать не очень приятно.Потому приходится заботиться о паласах каждую неделю. Итак, для начала нужно очистить ковер как раз от шерсти. Для этого есть несколько разных способов.Можно взять обычную стеклянную бутылку, обернуть ее скотчем, липкой стороной наружу. Бутылкой пройтись по ковру и собрать шерсть. Стоит сказать, неплохо собирает шерсть. Однако подходит только для ковров с коротким ворсом. Глубоко засевшую шерсть она вряд ли уберет.Также можно убрать шерсть с помощью резиновой перчатки для вычесывания котов. Она неплохо справляется с задачей. Из соображений гигиены этой же перчаткой вычесывать любимца не стоит.Моя подруга вычесывает свои ковры обычно пуходеркой для животных. Но мне этот способ не по душе, ведь очень быстро портится и сам ковер.Мой любимый способ — обычная щетка с капроновым ворсом. Я беру самую мягкую и чищу ею весь палас. Она отлично собирает шерсть, а еще достает из глубин ворса скопившуюся мелкую грязь.Лично я рекомендую капроновую щетку, но тут уж выбирать тебе. Нужно быть осторожным, чтобы не повредить ковер. Еще раз повторю, что щетка должна быть максимально мягкой. После тщательной чистки щеткой я пылесошу ковер, чтобы собрать пыль и мусор, а также оставшуюся шерсть. Затем нужно вымыть ковер, чтобы улучшить его цвет и убрать неприятный запах.Тут опять же есть несколько вариантов. Можно пойти по пути наименьшего сопротивления и купить средство для чистки ковров. Но можно обойтись и подручными средствами. Например, в ведро налить чашку горячей воды, 2 ст. л. уксуса, 1 ст. л. соды и перемешать это всё. Затем добавить немного жидкого мыла, а после разбавить прохладной водой. Такой смесью можно вычистить ковер с помощью обычной поролоновой губки. Главное — не мочить палас слишком сильно.Есть метод еще проще. Берем ополаскиватель для белья. Разводим его в пропорции 1 к 10. Распыляем эту смесь по ковру и оставляем на 20 минут. После хорошенько пылесосим. Запах будет отменный, да и ковер будет выглядеть гораздо чище. Вот так я и делаю чистку паласов. Конечно, это требует времени и сил, зато в доме блеск и чистота.