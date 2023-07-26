Самое удобное в мире кресло для людей, работающих за компьютером

Altwork Station - самое удобное в мире рабочее место.
Известно, что сидеть за столом длительное время не очень удобно. Решить проблему призвано рабочее место Altwork Station. И хотя со стороны новинка напоминает кресло стоматолога, его разработчики утверждают, что ничего удобнее в мире ещё не придумали.
Американские дизайнеры решили изменить традиционный подход к рабочему месту для всех, кто по долгу службы проводит его за столом и компьютером, и презентовали инновационное кресло Altwork Station.
Энергомичное кресло.
Станция Altwork Station состоит из трех основных элементов. Первым элементом, безусловно, является энергомичное кресло, которое можно настроить по свои индивидуальные характеристики. Для достижения максимального удобства можно отрегулировать высоту и положение спинки, можно также сделать в ее положении «излом», можно отрегулировать положение подставки под голову. Кроме этого, можно выбирать между более традиционной конфигурацией кресла и между креслом-кроватью. Вторым важным элементом является штатив, на который крепится монитор и небольшой столик для клавиатуры и компьютерной мышки.
Монитор крепится на штатив.
Последний также можно использовать для письма и некоторых других мелочей. В столе предусмотрены пазы для установки планшета и смартфона. Есть и держатель для кружки. Штатив, также как и кресло, полностью регулируется.
Наконец, третий важный элемент, который несмотря на свой незначительный масштаб играет колоссальную роль, – это основание на колесиках.
Весит станция Altwork Station всего 95 кг. На самом деле это не так много, как может показаться на первый взгляд, особенно учитывая, что она легко передвигается благодаря колёсикам, позволяющим легко переместить станцию в нужное место.
Altwork Station весит 95 кг.
Отдельно стоит отметить, что Altwork Station достаточно легко разбирается на составные элементы. Есть возможность сложить станцию так, чтобы она с большим успехом проходила в узких проемах, а также в дверях. Большая часть манипуляций с конструкцией станции осуществляется за счет электродвигателя и системы поршней. Стоимость Altwork Station составит около 6 тысяч долларов. В продажу станция поступит в первой половине 2016 года.
Стоимость Altwork Station составит около $ 6 000.
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